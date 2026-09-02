SMU cancela la conferencia juvenil CAIR-Texas por la designación “terrorista” del organizador por parte del estado

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La Universidad Metodista del Sur canceló una conferencia juvenil “sin disculpas musulmanas” organizada por CAIR-Texas que estaba programada para traer a estudiantes de secundaria y universitarios a su campus de Dallas, citando la designación de Texas del Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas como organización “terrorista extranjera”.

La conferencia del 19 de septiembre fue anunciada como un día de capacitación en liderazgo y participación cívica que incluía “sesiones interactivas”, “testimonios simulados” y “mapeo de poder”, una técnica de organización comunitaria destinada a identificar e influir en las personas con poder de toma de decisiones.

La página del evento en el sitio web de CAIR-Texas dice que el evento está “diseñado para estudiantes de secundaria y estudiantes universitarios de primer y segundo año” y que “los estudiantes escucharán a líderes y profesionales de la comunidad, participarán en talleres interactivos y aprenderán cómo pueden involucrarse más en los problemas que afectan a sus comunidades”.

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El viernes, The Dallas Morning News informó que SMU había cancelado el evento citando la designación por parte del gobernador Greg Abbott de la Hermandad Musulmana y el Consejo de Relaciones Islámicas-Estadounidenses (CAIR) como organizaciones terroristas extranjeras y organizaciones criminales transnacionales.

“La Hermandad Musulmana y el CAIR han dejado claro desde hace tiempo sus objetivos: imponer por la fuerza la ley Sharia y establecer el ‘dominio del mundo’ del Islam”, dijo Abbott en una declaración de noviembre.

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“Las acciones tomadas por los Hermanos Musulmanes y CAIR para apoyar el terrorismo en todo el mundo y subvertir nuestras leyes mediante la violencia, la intimidación y el acoso son inaceptables”, afirmó.

Abbott añadió: “Estos extremistas radicales no son bienvenidos en nuestro estado y ahora tienen prohibido adquirir cualquier interés inmobiliario en Texas”. La designación por parte del gobernador es una designación estatal y no federal.

En noviembre de 2025, CAIR demandó a Abbott y al fiscal general de Texas, Ken Paxton, para bloquear la proclamación.

“Este intento de castigar a la organización musulmana de defensa y derechos civiles más grande del país simplemente porque el gobernador Abbott no está de acuerdo con sus puntos de vista no sólo es contrario a la Constitución de los Estados Unidos, sino que no encuentra respaldo en ninguna ley de Texas”, dijo el grupo en su demanda.

“CAIR-Texas y la comunidad musulmana de Texas están defendiendo nuestros derechos constitucionales al enfrentar directamente el ataque ilegal de Greg Abbott a nuestros derechos civiles”, dijo CAIR-Texas en un comunicado. “No somos ni seremos intimidados por las campañas de desprestigio lanzadas por políticos de Israel Primero como el Sr. Abbott. El Sr. Abbott nos está difamando a nosotros y a otros musulmanes estadounidenses porque somos defensores eficaces de la justicia aquí y en el extranjero. Planeamos continuar ejerciendo nuestros derechos constitucionales, defendiendo los derechos civiles y hablando con la verdad al poder, ya sea en defensa de la libertad de expresión, la libertad religiosa y la igualdad racial aquí en Texas o en defensa de los derechos humanos en el extranjero”.

La demanda federal sigue en curso.

El Capítulo Houston de CAIR-Texas se inició en 1994, según su sitio web.

El sitio web del grupo enumera sus principios básicos como apoyar al Islam, fomentar la igualdad, estimular el diálogo interreligioso y condenar la violencia.

El grupo dice que trabaja para “promover una imagen positiva del Islam y de los musulmanes en Estados Unidos”, con esfuerzos que incluyen relaciones con los medios, relaciones gubernamentales, educación y defensa “para garantizar que la voz musulmana esté representada”.

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En una declaración a Fox News Digital el martes, un portavoz de SMU confirmó que el evento había sido cancelado.

“SMU da la bienvenida al campus a una amplia gama de organizaciones y perspectivas como parte de nuestro compromiso con la investigación abierta y el libre intercambio de ideas”, dijo el portavoz. “Después de revisar los planes para un próximo simposio de liderazgo juvenil no afiliado que se anuncia que tendrá lugar en SMU, la Universidad ha determinado que permitir que el evento se lleve a cabo en el campus, dada la designación actual del organizador del simposio por parte del Estado de Texas, es inconsistente con nuestra misión y las políticas universitarias relacionadas. Como resultado, el evento no se llevará a cabo en el campus”.

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Fox News Digital contactó a CAIR-Texas para solicitar comentarios.

– Landon Mion de Fox News contribuyó a este informe.