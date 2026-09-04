Indignación por la absolución del magnate maltés del asesinato de un periodista

“¡Asesinato!” — “¡Escoria!” — “¡Mafia!”

Cuando Yorgen Fenech salía del juzgado de La Valeta el miércoles por la noche, se encontró con una multitud furiosa en el exterior. El empresario maltés de 44 años se abrió paso, flanqueado por sus guardias de seguridad. Minutos antes, un jurado lo había absuelto de ordenar el asesinato de la periodista de investigación Daphne Caruana Galizia, de 53 años.

El veredicto fue un shock para su familia. Su hijo, Matthew Caruana Galizia, dijo que fue una “terrible decisión de los jurados de la que nuestro país tal vez nunca se recupere”. Más tarde redobló sus críticas, calificando el veredicto en una publicación en Facebook como “obsceno” y diciendo: “Su decisión va en contra de toda evidencia, de toda lógica, de la verdad”.

Casi nueve años después del asesinato de Caruana Galizia, Malta se enfrenta nuevamente a la pregunta crucial: ¿quién fue el responsable de su muerte el 16 de octubre de 2017? Los hombres que consiguieron la bomba, la colocaron debajo del asiento del conductor y la detonaron a distancia ya han sido condenados. Pero la persona que los contrató para hacerlo aún no ha sido identificada legalmente.

El empresario maltés Yorgen Fenech fue absuelto el miércoles de conspiración y complicidad en el asesinato Imagen: Kevin Schembri Orland/AP Photo/Picture Alliance

Un juicio difícil

Durante años, Fenech fue considerado la figura central de las investigaciones. Su arresto la mañana del 20 de noviembre de 2019 fue como sacado de una película. Su yate de lujo, Gio, acababa de zarpar del puerto cuando fue detenido por una patrullera militar maltesa. Fenech fue detenido a bordo y posteriormente interrogado por la policía.

El arresto de Fenech y la sospecha de que personas de los círculos gubernamentales estaban involucradas en el crimen provocaron protestas en todo el país. Joseph Muscat, primer ministro en ese momento, fue acusado de proteger a sus aliados políticos y dimitió en enero de 2020. Fenech pasó más de cinco años detenido antes de ser puesto en libertad bajo fianza, en estrictas condiciones, a principios de 2025.

Su juicio comenzó este verano y el veredicto final fue decisivo. Ocho de los nueve jurados rechazaron el argumento de la fiscalía de que fue Fenech quien ordenó el asesinato del periodista.

¿Quién fue el responsable?

La acusación se basó sobre todo en el testimonio de Melvin Theuma, quien confesó ser el intermediario y declaró que Fenech lo había contratado para organizar el asesinato. Theuma recibió un perdón a cambio de su cooperación.

Pero la defensa de Fenech puso en duda la credibilidad de Theuma, destacando contradicciones en su testimonio y declaraciones falsas que había hecho anteriormente.

Los abogados de Fenech también intentaron demostrar que las pruebas que apuntaban a Keith Schembri, jefe de gabinete de Muscat en aquel momento, no fueron seguidas adecuadamente. Schembri ha negado cualquier participación en el asesinato y los investigadores no lo acusaron como sospechoso en este caso.

La periodista de investigación Daphne Caruana Galizia fue asesinada por un coche bomba el 16 de octubre de 2017. Imagen: René Rossignaud/AP Photo/Picture Alliance

El argumento de la fiscalía fue que Caruana Galizia había estado investigando a Fenech, concretamente a su empresa 17 Black y al consorcio energético ElectroGas, por sospechas de corrupción. Esto, dijeron, significaba que Fenech tenía un motivo para silenciarla. Sin embargo, ella no se había atrevido a publicar nada que pudiera amenazarlo.

Preguntas abiertas

Muchos en Malta están indignados por el veredicto de no culpabilidad. Pero hasta la fecha no hay indicios de que Fenech no haya recibido un juicio justo o de que el proceso haya sido manipulado. Para que fuera condenado, la culpabilidad de Fenech tenía que demostrarse más allá de toda duda razonable.

Por lo tanto, la familia de Caruana Galizia también se centra en los fallos institucionales que, en su opinión, facilitaron el asesinato. Se quejan de que no se han abordado estos problemas y de que no se han implementado las reformas necesarias. Una investigación oficial ya estableció, en 2021, que una “atmósfera de impunidad” en Malta creó las condiciones que hicieron posible el asesinato.

Reformas en Malta

Desde entonces, Malta ha avanzado con una serie de reformas, pero muchos dicen que no van lo suficientemente lejos. Este es especialmente el caso en lo que respecta a la libertad de prensa. En 2021, la comisión de investigación recomendó que se protegiera mejor a los periodistas contra las presiones políticas y económicas y se fortaleciera institucionalmente su papel, pero el país todavía está esperando una reforma integral de los medios de comunicación.

Tras años de debate y consulta pública, el gobierno maltés presentó el proyecto de ley pertinente ante el parlamento en marzo de 2026, pero la legislación no se aprobó antes de las elecciones parlamentarias anticipadas de mayo.

En su último Informe sobre el Estado de Derechola Comisión Europea sólo certifica avances limitados realizados por Malta. Reconoce que ha introducido algunas medidas de protección específicas para los periodistas, pero dice que las recomendaciones fundamentales de la investigación sobre el asesinato de Daphne Caruana Galizia siguen sin cumplirse.

La Comisión Europea ha dicho a Malta que necesita hacer más para fortalecer la protección oficial de los periodistas. Imagen: Sachelle Babbar/Zuma/Picture Alliance

El gobierno ve avances

Pero el gobierno pinta un panorama diferente. Ha destacado cambios en el poder judicial y medidas anticorrupción, así como una mejor protección de las fuentes periodísticas y medidas adicionales para proteger a los profesionales de los medios. Esto es lo que la Comisión de la UE llamó progreso en áreas específicas.

El caso también ha puesto de relieve la lentitud del sistema judicial maltés. Según un informe Según la Fundación Daphne Caruana Galizia, el 46% de los casos de homicidio llevados a juicio entre 2010 y 2020 aún no habían concluido a mediados de 2025. La fundación considera que se trata de un problema estructural y advierte que cuando los procedimientos se prolongan tanto, se comprometen las posibilidades de un procesamiento eficaz.

¿Nueva investigación?

Aún no se ha tomado ninguna decisión sobre lo que sucederá ahora, tras la absolución de Fenech. La jueza Edwina Grima ordenó que las pruebas presentadas en el juicio sean trasladadas al jefe de policía, quien decidirá si se debe iniciar proceso penal contra alguien más.

El jueves, el ex primer ministro Muscat dijo que, según los fiscales, se estaban realizando más investigaciones.

Nueve años después, el autor del asesinato de Daphne Caruana Galizia sigue sin comparecer ante la justicia Imagen: AP/dpa/Picture Alliance

El Instituto de Periodistas Malteses (IGM) ha pedido a las autoridades que sigan todas las líneas de investigación que salieron a la luz durante el juicio, incluidas, explícitamente, aquellas que conducen a ex políticos de alto rango. La absolución debe ser respetada como resultado del proceso constitucional, dijo el IGM, pero no cierra el caso.

Los manifestantes frente al tribunal de La Valeta no tienen ninguna duda. Alguien debe haber emitido un contrato por el asesinato de Daphne Caruana Galizia. Y casi nueve años después de su muerte, todavía no se ha responsabilizado a nadie.

Este artículo fue escrito originalmente en alemán.