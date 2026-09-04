¿Qué pasó con la campaña estadounidense para prohibir el matrimonio infantil?

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Joseph Prezioso/AFP/vía Getty Images

Nuestro equipo de reporteros de salud global ha cubierto el matrimonio infantil, cuando uno de los miembros de la pareja tiene menos de 18 años. Las Naciones Unidas lo llaman una “violación de los derechos humanos”, citando una letanía de preocupaciones para las novias infantiles: “embarazo prematuro y aislamiento social, que interrumpe su educación, limita sus oportunidades de carrera y avance vocacional y la coloca en riesgo de sufrir violencia doméstica”. Sin embargo, cada año, la ONU estima que 12 millones de niñas se convierten en novias infantiles.

Los niños novios, señala además la ONU, pueden verse obligados a asumir “un papel adulto para el que no están preparados”, con presión para abandonar la escuela y mantener a una familia.

La ONU se ha fijado el objetivo de poner fin al matrimonio infantil para el año 2030.

Este año hay nuevos esfuerzos para ilegalizar el matrimonio infantil: un proyecto de ley presentado por legisladores estadounidenses en julio y una resolución adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 4 de septiembre establecen el 27 de noviembre como el Día Internacional para Acabar con el Matrimonio Infantil, Temprano y Forzado. Como parte de nuestra serie “Lo que pasó con…”, le pedimos a la colaboradora Kamala Thiagarajan que examinara el esfuerzo en curso para poner fin a esta práctica.

Acerca de esta serie Durante la próxima semana, revisaremos algunas de nuestras historias pasadas sobre salud y desarrollo global para ver “lo que pasó con…”

Las naciones de todo el mundo buscan cumplir el objetivo de la ONU de poner fin al matrimonio infantil para 2030.

Desde 2021, países tan diversos como Sierra Leona, Inglaterra, Filipinas y República Dominicana han sido aprobar legislación para fijar la edad para contraer matrimonio en 18 años, sin excepciones.

En Estados Unidos, el impulso actual a favor de una ley nacional es controvertido: algunos han criticado las disposiciones de la legislación propuesta y otros se oponen por completo.

Y la legislación no es necesariamente la solución. En la India, el matrimonio de menores de 18 años es ilegal, pero la última Encuesta Nacional de Salud Familiar realizado en el país encontró que una de cada cinco mujeres de 20 a 24 años se casó antes de cumplir 18 años. UNICEF estima que al menos 1,5 millones de niñas Los menores de 18 años se casan en la India cada año.

El esfuerzo estadounidense

El 16 de julio, la representante estadounidense Gwen Moore de Wisconsin y los senadores Dick Durbin, Brian Schatz y Kirsten Gillibrand presentaron la Ley de Prevención del Matrimonio Infantil, un proyecto de ley federal destinado a combatir el matrimonio infantil.

Esta legislación empujaría a los estados hacia una edad mínima para contraer matrimonio a nivel nacional de 18 años. “En 34 estados, incluido Wisconsin, el matrimonio infantil es legal. Muchos de estos matrimonios son entre niñas y hombres adultos. Es hora de que pongamos fin a esta práctica depredadora”, dijo Moore en una declaración enviada por correo electrónico a NPR. “Sé que los defensores han presionado por reformas a nivel estatal, lo que ha llevado a algunos estados a cambiar sus leyes. Esta legislación federal ayudaría a reforzar y apoyar esos esfuerzos, incluyendo ayudar a los estados a obtener datos para comprender su prevalencia en sus jurisdicciones y luego tomar medidas para abordarla”.

Al anunciar el proyecto de ley, sus cuatro copatrocinadores en el Congreso citaron datos que mostraban que más de 314.000 menores estaban casados ​​legalmente en Estados Unidos entre 2000 y 2021, incluidas niñas de hasta 10 años. Las cifras, compilados por grupos de defensa del matrimonio infantil a partir de registros de matrimonio estatales, indican que la mayoría de las niñas menores de edad estaban casadas con hombres adultos.

Unchained At Last, una organización sin fines de lucro que trabajó para poner fin al matrimonio infantil y forzado en los EE. UU., estima que al menos 66.415 de estos matrimonios – aproximadamente uno de cada cinco – ocurrieron cuando la novia tenía una edad en la que las relaciones sexuales se considerarían un delito (la edad varía de 14 a 18 años según el estado). En aproximadamente el 90% de ese subconjunto, según el fundador de la organización, Fraidy Reiss, las exenciones matrimoniales en las leyes estatales contra la violación de menores protegió al cónyuge adulto del procesamiento . Los menores casados ​​también pueden enfrentar barreras legales para contratar un abogado, solicitar el divorcio u obtener protección contra el abuso.

El Centro de Justicia Tahirih, una organización con una larga trayectoria de defensa de los sobrevivientes del matrimonio infantil y forzado, ha sido un socio clave en el desarrollo y apoyo de esta legislación.

“Lo único que escuchamos todo el tiempo en otros lugares (Camerún, Guatemala, etc.) es: ‘Mi trabajo se hace más difícil cuando un político puede decirme a la cara: Estados Unidos permite el matrimonio infantil, así que ¿por qué debería hacer algo?’ Lo mejor que podemos hacer para ayudar al movimiento global es poner nuestra casa en orden”, dice Casey Carter Swegman, director de políticas públicas de Tahirih.

Swegman dice que el aparente consentimiento de un niño no significa necesariamente que la decisión de casarse se haya tomado libremente. “Una joven de 15, 16 o 17 años que ha sido presionada y asesorada por miembros de su familia puede decirle a un juez que da su consentimiento porque negarse podría exponerla a castigo o violencia en el hogar”, dice. Esto es especialmente preocupante, dice Swegman, cuando el embarazo, posible evidencia de abuso sexual, se trata como justificación para permitir que el matrimonio continúe.

“Que una niña comparezca ante el tribunal embarazada de un adulto; eso debería ser una señal de alerta para un estupro, no una luz verde para el matrimonio”, afirma.

Aunque el proyecto de ley ha obtenido el apoyo de muchos defensores del matrimonio infantil, otros han cuestionado si sus disposiciones van lo suficientemente lejos y advierten sobre posibles consecuencias no deseadas que ha pasado por alto.

“Si pudiera aceptar una disposición de este proyecto de ley, sería [the proposal] ofrecer incentivos financieros a los estados que han prohibido el matrimonio infantil, algo que puedo respaldar”, dice Reiss. “Si bien aplaudo al Congreso por presentar y considerar legislación para combatir el matrimonio infantil a nivel federal, me horroriza que dos secciones de la Ley de Prevención del Matrimonio Infantil se burlen del título del proyecto de ley”.

La Sección 6, dice, proporcionaría subvenciones federales a los estados para “estudiar” el matrimonio infantil en lugar de prohibirlo. “Si a los estados se les da dinero para examinar algo que es una violación de los derechos humanos en lugar de prohibirlo por completo, sería devastador”, dice Reiss, quien dice que la obligaron a casarse a los 19 años.

La Sección 10 permitiría que algunos menores de hasta 16 años, ya sea en los Estados Unidos o en el extranjero, calificaran para una visa conyugal estadounidense bajo ciertas circunstancias. En realidad, esto alentaría una forma particularmente atroz de matrimonio infantil, dice Reiss: el tráfico de menores a los EE.UU. bajo el pretexto del matrimonio, y disuadiría a los estados de EE.UU. de fijar la edad para contraer matrimonio en 18 años, sin excepciones. “Si se enmendara el proyecto de ley para fijar la edad para la visa conyugal en 18 años, sería un ‘cambio de juego’ al enviar un mensaje claro a los estados y detener el tráfico legal”, dice.

Y hay oposición a la idea misma del proyecto de ley. En algunos estados, Oklahoma y Missouri, por ejemplo, los legisladores republicanos se han opuesto a las prohibiciones estatales del matrimonio infantil, argumentando que tales restricciones constituyen extralimitaciones del gobierno e interfieren con la autoridad de los padres.

En 2024, en un entrevista con el independiente de misuri, El representante estatal republicano Dean Van Schoiack calificó la prohibición propuesta como “una intrusión del gobierno en la vida de las personas”. Cuando se le preguntó qué se perdería si los jóvenes de 16 y 17 años ya no pudieran casarse, respondió: “Libertades que la gente tiene actualmente”.

Cómo se compara el proyecto de ley estadounidense con otros esfuerzos globales

Mientras el Congreso se prepara para debatir el proyecto de ley estadounidense este otoño, otros países ya han adoptado restricciones nacionales más amplias. La Ley de Prohibición del Matrimonio Infantil de 2024 en Sierra Leona establece 18 años como la edad mínima para contraer matrimonio sin excepciones por consentimiento de los padres, matrimonio religioso o embarazo. El artículo 15 declara nulo todo matrimonio infantil contraído después de la entrada en vigor de la Ley. La legislación incluso penaliza a las personas que facilitan o asisten a un matrimonio infantil.

En noviembre de 2024, Colombia, donde el 23% de las niñas se casan antes de los 18 años, aprobó una ley que prohíbe por completo ese tipo de matrimonios. En una medida similar, el 25 de septiembre de 2025, Bolivia prohibió el matrimonio infantil sin excepciones, eliminando las disposiciones que permitían a los jóvenes de 16 y 17 años casarse con el consentimiento de los padres o la aprobación judicial.

Pero las leyes no siempre son una solución. En muchos países del África subsahariana y de la India existen leyes nacionales que prohíben el matrimonio infantil, pero su deficiente aplicación a menudo limita su eficacia.

“En países como India, el matrimonio infantil persiste a pesar de leyes estrictas debido a factores culturales profundamente arraigados, lo que hace que las soluciones sean muy complejas”, dice Renu Singh, director ejecutivo de Young Lives India, un programa de investigación que estudia cómo la pobreza y la desigualdad moldean las vidas de los niños a medida que crecen hasta la edad adulta.

El estudio Jóvenes Vidas comenzó en 2002, en India, Etiopía, Perú y Vietnam.

En la India, Young Lives ha seguido a 3.000 niños en los estados sureños de Andhra Pradesh y Telangana, desde la niñez hasta los 20 años. Los investigadores los han entrevistado repetidamente a ellos y a sus familias sobre educación, salud, empleo, matrimonio, fertilidad, circunstancias domésticas y aspiraciones personales. Descubrieron que muchos de los niños a los que habían seguido se casaron temprano.

En colaboración con la Comisión Nacional para la Protección de los Derechos del Niño de la India, analizaron los datos del censo de 2011 para mapear el matrimonio infantil a nivel estatal y distrital. Esa investigación informó de 12,1 millones de matrimonios que involucraban a personas menores de la edad legal para contraer matrimonio en la India (21 años para los niños y 18 para las niñas) e identificó puntos críticos que podrían ayudar al gobierno a orientar las intervenciones.

“Descubrimos que había muchas razones variadas y complejas que impulsaban estos matrimonios”, dice Singh. “No fueron sólo los grupos de bajos ingresos los que casaron a sus hijos”. Algunos padres, dice, que estaban profundamente preocupados por la seguridad de una hija soltera, veían el matrimonio como una red de seguridad. Young Lives descubrió que las niñas con hermanos mayores corrían más riesgo de casarse temprano debido a la costumbre social de dar dotes: cuando la familia de la novia dona dinero a la familia del novio en el momento del matrimonio. En un hogar con un niño y una niña, la niña se casaba especialmente temprano, para que su hermano mayor pudiera casarse también.

“A menudo también se casaba a los niños varones temprano, especialmente si la familia quería obtener dotes para sus hijos para compensar las pérdidas financieras que enfrentaban cuando entregaban a sus propias hijas en matrimonio. Y este era el caso en todos los grupos de ingresos”, dice Singh.

La ley nacional de la India ha ayudado a establecer que el matrimonio infantil es inaceptable y punible, dice Singh, pero un cambio duradero también requiere que las comunidades dejen de aceptar y apoyar esta práctica generalizada.

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Sultán Mahmud Mukut/SOPA Images/LightRocket/vía Getty Images

NPR informó sobre cómo se desarrolla esta práctica en la India: “Nuestros padres celebran las bodas en secreto”, dijo un joven de 16 años a nuestro corresponsal. “Por la noche, con mucha prisa”. Nuestra historia continúa: “Se casó cuando tenía 9 años. Otras niñas asienten. Todas estaban casadas también a esa edad. Una niña tímida con una camiseta rosa dice que ni siquiera entendía lo que estaba pasando en ese momento”.

Para que la legislación sea efectiva, dice Singh, los padres, parientes, líderes religiosos y otras personas ya no deben considerar el matrimonio precoz como algo normal, protector o beneficioso para una niña.

“Estados Unidos también tiene problemas importantes con roles de género profundamente arraigados, con el patriarcado, con una obsesión extrema (yo diría casi) por el control de la sexualidad femenina. Estos son los [reasons] “La presión social para esta práctica continúa”, dice Swegman. Además de una ley nacional, está claro que las actitudes también deben cambiar. “Esto requiere cambios de creencias y comportamientos, servicios, apoyo y conversaciones reflexivas a nivel comunitario”, dice Swegman.

La campaña por leyes más estrictas en Estados Unidos es parte de un creciente esfuerzo internacional para que el matrimonio infantil ocupe un lugar más alto en la agenda política mundial.

Una de las figuras clave detrás de la resolución de la ONU que declara un día “para poner fin al matrimonio infantil, precoz y forzado” es Bhuwan Ribhu, abogado y fundador de Just Rights for Children, una red de derechos del niño. Just Rights for Children ha presentado 60 litigios de interés público en la India que replantearían el matrimonio infantil como violación infantil, garantizando protección legal para las mujeres jóvenes.

“Establecer un Día Internacional oficial para poner fin al matrimonio infantil, precoz y forzado nos brinda una plataforma anual para responsabilizar a los gobiernos y hacer cumplir las leyes que protegen a los niños. Ahora es el momento de aprovechar este compromiso y poner fin al matrimonio infantil para 2030. Hoy, el mundo ha hablado con una sola voz: el crimen del matrimonio infantil debe terminar”, dice Rhibu.

Kamala Thiagarajan es una periodista independiente que vive en Madurai, sur de la India. Informa sobre salud, ciencia y desarrollo globales y ha publicado enLos New York Times,ALa revista médica británicala BBC,el guardiány otros medios. Puedes encontrarla en X:@Kamal_t.

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