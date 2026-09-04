Director de seguridad acusado de matar a un niño de 5 años en un incendio en una cámara de oxígeno hiperbárico condenado a prisión

Un hombre ha sido condenado a más de un año de prisión en relación con la muerte de un niño que murió en una explosión de fuego dentro de una cámara de oxígeno hiperbárico el año pasado.

Jeffrey Mosteller, de 66 años, no refutó el lunes el cargo de homicidio involuntario en el tribunal de circuito del condado de Oakland en Michigan en relación con la muerte de Thomas Cooper, de 5 años.

Mosteller cumplirá 19 meses de prisión, evitando la pena máxima de 15 años tras las rejas. Era el gerente de seguridad en el Oxford Center, un centro de atención médica alternativa que trata a niños con diversas afecciones de salud (incluidos autismo, TDAH y enfermedades autoinmunes) mediante terapia de oxígeno hiperbárico.

Cooper, de Royal Oak, suburbio de Detroit, murió mientras recibía tratamiento en el centro en enero de 2025 después de que la cámara hiperbárica se incendiara desde el interior y explotara.

Tomás Cooper. Cortesía de la familia de Thomas Cooper.

El abogado de su familia, James Harrington, le dijo anteriormente a NBC News que el niño iba al Centro de Oxford para tratar la apnea del sueño y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad.

Harrington también le dijo a NBC News que la madre del niño corrió hacia la cámara cuando se inició el fuego, quemándole el brazo en un intento fallido de salvar a su hijo. El niño fue quemado vivo delante de ella, dijo el abogado.

Los fiscales han acusado al centro de “ignorar deliberadamente” los protocolos de seguridad establecidos tanto por la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) como por Sechrist Industries, el fabricante de la cámara hiperbárica.

Mosteller fue uno de los cuatro ex empleados del Oxford Center acusados ​​penalmente en relación con la muerte del niño.

Tamela Peterson, la propietaria de la clínica, y Gary Marken, el principal asistente administrativo de la instalación, enfrentan cada uno un solo cargo de asesinato en segundo grado u homicidio involuntario. Aleta Moffitt, la operadora de la cámara hiperbárica, fue acusada de un cargo de falsificación de registros médicos por supuestamente ingresar información falsa en el expediente de un paciente.

Los otros tres ex empleados se declararon inocentes y están a la espera de juicio.

Mosteller podría enfrentar una pena adicional de prisión y que se le niegue la libertad condicional después de 19 meses si se comporta mal tras las rejas.

“Espero que su conducta sea estelar y espero que sea liberado cuando cumplan 19 meses”, dijo su abogada, Alona Sharon, en un comunicado.

La Oficina del Fiscal General de Michigan no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

En julio, la fiscal general de Michigan, Dana Nessel, anunció que se había llegado a un acuerdo de culpabilidad con Mosteller.

“Un niño pequeño perdió la vida en una tragedia completamente evitable porque este acusado permitió que un dispositivo obsoleto funcionara desafiando las normas de seguridad”, dijo Nessel en un comunicado en ese momento. “Aunque ningún resultado puede revertir esta pérdida, tengo la esperanza de que esta condena proporcione un sentido de justicia a la familia de Thomas”.

Los padres de Cooper presentaron una demanda civil contra el Oxford Center y Sechrist, solicitando 100 millones de dólares en daños y perjuicios por la muerte del niño.