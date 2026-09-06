Anak Krakatau: la erupción del volcán cierra seis aeropuertos de Indonesia

Más de 150.000 pasajeros quedaron varados después de que una erupción volcánica obligara a las autoridades indonesias a suspender temporalmente las operaciones en seis aeropuertos.

El aeropuerto internacional Soekarno-Hatta de Yakarta fue el primero en cerrarse el domingo por la mañana después de que se detectaran cenizas de Anak Krakatau en el espacio aéreo cercano al aeropuerto.

El ministro de Transporte, Dudy Purwagandhi, dijo que hasta el momento 467 vuelos se han visto afectados y pidió a las aerolíneas que consideren desviar algunos vuelos a otros aeropuertos.

El volcán había comenzado a hacer erupción el viernes por la noche, generando actividad sísmica continua, fuentes de lava y sonidos estruendosos en las regiones circundantes. Dos erupciones más ocurrieron temprano el domingo, dijeron las autoridades.

El Ministerio de Transporte dijo que la pausa en las operaciones afectó principalmente a los vuelos hacia y desde Singapur, así como a otras rutas internacionales, incluidas Doha, Sydney y Kuala Lumpur.

Purwagandhi dijo que la decisión de cerrar temporalmente más aeropuertos se tomó después de que las pruebas encontraron que la ceniza volcánica se había extendido hacia Java Occidental.

Instó a las aerolíneas a acelerar los procesos de reembolso de boletos para los pasajeros que han sido afectados por cancelaciones de vuelos, y a que las aerolíneas brinden información oportuna a quienes tienen próximos vuelos para evitar la sobrepoblación en los aeropuertos.

Según la agencia meteorológica de Indonesia, BMKG, las cenizas alcanzaron hasta 20.000 pies (6.000 m) en Java, al este del volcán, y 50.000 pies (15.000 m) al oeste del volcán, en el lado de Sumatra.

Las autoridades han confirmado que no hay ninguna alerta de tsunami relacionada con la reciente actividad del volcán, que se encuentra en el estrecho de Sunda, entre las islas de Java y Sumatra.

El ministro de Salud ha instado a los residentes de las zonas afectadas a permanecer en casa y usar máscaras faciales para protegerse contra riesgos respiratorios, oculares y cutáneos.

Según el periódico local Kompas, varias escuelas cancelaron actividades el sábado después de que estudiantes y residentes informaron de irritación en los ojos debido a las cenizas, mientras que algunos pescadores cancelaron viajes de pesca en el mar informando de manera similar dolor en los ojos.