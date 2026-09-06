Rastreador de reducción de la plantilla de los Jets con noticias y actualizaciones en vivo

El día de la reducción está sobre nosotros. Los Jets tienen hasta las 6:00 pm del domingo por la noche para reducir su plantilla de 90 jugadores a 53.
Con el último partido de pretemporada en los libros, los Jets se pondrán a trabajar. Creo que es justo decir que la mayoría de los recortes no serán una sorpresa. Actualmente solo hay unos pocos jugadores burbuja en la lista. La gran mayoría son mantenimientos o recortes obvios. Por lo tanto, veremos a los Jets comenzar el proceso de liberar jugadores de inmediato. Sin embargo, podemos esperar que esperen hasta el último minuto para tomar algunas de sus decisiones más difíciles en caso de que un equipo quiera realizar un intercambio.
Mory Bamba DB
Júnior Bergen WR
Cam Camper WR
Dean Clark
Jordan Clark DB
Brady Cook QB
Anthony Dunn Jr. Borde
Pascual Egeji LB
Ford OL de Courtland
Liam Fornadel G
Keenan Garber DB
Marqués Hayes G.
Jack Heflin DT
Xavier Hill OL
Jaden Keller
Nate Lynn Borde
Malik McClain WR
Jarius Monroe
Página de Payton DL
Jamaal Pritchett WR
Quincy Skinner WR
Mazi Smith DL
Júnior Tafuna DT
Pared curtidora S
Chase Wilson LB
Xavier Newman-Johnson OL
Samuel Womack III CB
Landon joven OL
Bailey Zappe QB
Chase Curtis TE
Connor Hulstein TE
Dominic Richardson RB
Los siguientes jugadores han sido colocados en la lista de reservas lesionados y estarán fuera por el resto de la temporada.
Tre Brown CB
Chip Traynum RB
Mykal Walker LB