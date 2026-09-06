Rastreador de reducción de la plantilla de los Jets con noticias y actualizaciones en vivo

El día de la reducción está sobre nosotros. Los Jets tienen hasta las 6:00 pm del domingo por la noche para reducir su plantilla de 90 jugadores a 53.

Con el último partido de pretemporada en los libros, los Jets se pondrán a trabajar. Creo que es justo decir que la mayoría de los recortes no serán una sorpresa. Actualmente solo hay unos pocos jugadores burbuja en la lista. La gran mayoría son mantenimientos o recortes obvios. Por lo tanto, veremos a los Jets comenzar el proceso de liberar jugadores de inmediato. Sin embargo, podemos esperar que esperen hasta el último minuto para tomar algunas de sus decisiones más difíciles en caso de que un equipo quiera realizar un intercambio.

Mory Bamba DB

Júnior Bergen WR

Cam Camper WR

Dean Clark

Jordan Clark DB

Brady Cook QB

Anthony Dunn Jr. Borde

Pascual Egeji LB

Ford OL de Courtland

Liam Fornadel G

Keenan Garber DB

Marqués Hayes G.

Jack Heflin DT

Xavier Hill OL

Jaden Keller

Nate Lynn Borde

Malik McClain WR

Jarius Monroe

Página de Payton DL

Jamaal Pritchett WR

Quincy Skinner WR

Mazi Smith DL

Júnior Tafuna DT

Pared curtidora S

Chase Wilson LB

Xavier Newman-Johnson OL

Samuel Womack III CB

Landon joven OL

Bailey Zappe QB

Chase Curtis TE

Connor Hulstein TE

Dominic Richardson RB

Los siguientes jugadores han sido colocados en la lista de reservas lesionados y estarán fuera por el resto de la temporada.