El sencillo productor de Carsynn Meyer provoca la victoria de Nevada sobre Ohio por 12-2 en el juego por el título de la LLWS

SOUTH WILLIAMSPORT, Pensilvania. â€“ Carsynn Meyer habÃa tocado antes en el Lamade Stadium, pero las luces no eran tan brillantes entonces.

Ahora, Meyer y el resto de sus compañeros de equipo de Nevada tienen la oportunidad de hacer más historia en el escenario de las Pequeñas Ligas más grande del mundo.

Meyer, la primera niña en jugar en el campeonato estadounidense, conectó un sencillo productor para ayudar a Nevada a vencer a Ohio 12-2 el sábado y avanzar al juego por el título de la Serie Mundial de Béisbol de las Pequeñas Ligas.

Meyer, que había jugado en un torneo exclusivamente femenino en Lamade a principios de junio, se acercó a la caja de bateo en la segunda entrada ante un rugido de aplausos de los 20.000 aficionados. Ella demostró que podía jugar con los muchachos, lanzando un sencillo por el medio con las bases llenas para extender la ventaja de Nevada a tres.

“Es increíble, especialmente recibir un golpe”, dijo Meyer. â€”Entonces, ¿la primera chica en conseguir un hit en el campeonato estadounidense? Impresionante.”

El lanzador abridor Owen Guzmán conectó tres hits, anotó dos veces y lanzó sólidamente durante 3 2/3 entradas para liderar a Nevada.

Defensivamente, el equipo de Henderson cumplió tres dobles matanzas para ayudar a Guzmán y al relevista Payton Hinsen, empatando un récord de la LLBWS.

“Creo que deberíamos tener cuatro”, dijo el manager de Nevada, Cory Edwards. â€œEstoy muy orgulloso del ritmo con el que trabajan. Trabajamos en eso todo el tiempo, en el campo y en los jardines todos los días. Sé que somos un equipo de lanzadores y defensores”.

Es la segunda aparición consecutiva de un equipo de Nevada en una final después de que un equipo de Las Vegas ganara el campeonato estadounidense hace un año. Ese equipo perdió en la final. Este equipo se enfrentará al campeón internacional Curazao en la final del domingo.

“Esto ahora mismo parece bastante surrealista”, dijo Edwards. “Alguien me preguntó antes del partido: ‘¿Cómo te sientes?’ Yo estaba como, ‘sólo otro día’. Creo que cuando empezaron a corear mi nombre fue cuando sentí el peso de eso, de lo que acabamos de lograr”.

Guzmán abrió el juego con un triple y anotó poco después, pero Nevada abrió el juego en la segunda entrada. Anotó cinco carreras con cuatro sencillos, dos bases por bolas y un hit. Guzmán fue parte de la cascada de carreras, bateando un rodado por el medio que anotó a Michael Guerrero.

El tercer hit de Guzmán llegó en la parte baja de la quinta, un sencillo dentro del cuadro a la segunda base. Tres bateadores después, Brooks McFarland conectó un doble al jardín izquierdo, anotando a Guzmán.

Bob Frazier lideró a Ohio con dos hits y una impulsada.

Después de haber jugado tres partidos adicionales para llegar al campeonato, los campeones regionales de los Grandes Lagos de Hamilton, Ohio, sintieron que se quedaron sin gasolina después de superar a sus oponentes por un marcador combinado de 44-12 antes de toparse con Nevada.

â€œTal vez mi equipo necesitaba jugar ayer. Estábamos en buena racha y luego nos superaron en golpes, pusieron la pelota en juego, la movieron y tres dobles jugadas tampoco nos ayudaron”, dijo el entrenador de Ohio, Timothy Nichting. “En mi opinión, parecía que nadie tenía nada que hacer con nuestras rectas”.

Después de que Guzmán anotó, Nevada agregó dos carreras más en la quinta y remató la victoria por regla de 10 carreras.

Meyer tuvo la sensación de que esto era posible cuando dejó su equipo en junio para jugar en el torneo femenino en Lamade.

“Definitivamente pensé que podríamos llegar aquí porque durante las prácticas que tuvimos antes de irme a Williamsport supe que éramos un grupo especial de jugadores y que podíamos llegar muy lejos”, dijo Meyer.

Ohio jugará contra Japón en el partido de consolación a las 10 a.m.

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Owen Cameros es estudiante del Centro John Curley de Periodismo Deportivo en Penn State.

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