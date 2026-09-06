Objetivo de Barcelona y Arsenal JuliÃ¡n Ãlvarez está en la mira para regresar al Manchester City, mientras que su compañero del Atlético de Madrid Alexander SÃ¸rloth Está siendo examinado por el Manchester United. Únase a nosotros para conocer las últimas noticias y rumores sobre transferencias de todo el mundo.

Transferencias página de inicio | Grados de verano para hombres | Calificaciones de mujeres

Rumores de tendencia

¿Podría Alexander SÃ¸rloth ser el punto de referencia del ataque del Manchester United en 2026-27? Oscar J. Barroso/Europa Press vía Getty Images

– Al Manchester United le han ofrecido la posibilidad de fichar Alexander SÃ¸rlothinforma TEAMtalk. Según los informes, el internacional noruego ha surgido como una posible llegada de los Diablos Rojos antes de que se cierre la ventana de transferencia. SÃ¸rloth, de 30 años, está abierto a dejar el Atlético de Madrid, mientras que el club español también está considerando una salida si se encuentra un sustituto adecuado. Para el United, esto se produce cuando los vínculos con otro delantero persistieron durante todo el verano, con una posible opción de rotación para Benjamín Sesko siendo promocionado. Es una medida que también podría liberar Joshua Zirkzeeque ha estado en el radar de varios clubes este verano. SÃ¸rloth tiene experiencia previa en la Premier League, con un breve período en Crystal Palace, mientras que desde entonces ha impresionado en un rol de rotación para el Atleti.

– El Manchester City ha entrado en la carrera por fichar JuliÃ¡n Ãlvarez en los últimos días del mercado de fichajes, según Marca. Se dice que el equipo de Enzo Maresca está interesado en el posible regreso del delantero, que todavía afronta un futuro incierto en el Atlético de Madrid, tras un enfrentamiento público sobre su lugar en el equipo. El Barcelona ha estado presionando para fichar al internacional argentino, mientras que él también ha hecho público su deseo de unirse a los campeones de LaLiga. Sin embargo, el Atlético también ha manifestado públicamente su deseo de no aprobar el traslado al Camp Nou. Eso ha llevado a vínculos sobre un cambio al Arsenal, pero ahora parece que el City está interesado en traerlo de regreso, tras las salidas de Omar Marmush y Inteligente. Álvarez, de 26 años, jugó 103 partidos con el Man City en su etapa anterior, anotando 36 goles y asistiendo a 19. Formó parte del equipo que ganó el triplete de los títulos de la UEFA Champions League, la Premier League y la Copa FA en 2022-23.

Selecciones del editor 2 Relacionado

– El Chelsea ha logrado importantes avances en sus negociaciones para fichar al centrocampista del AS Monaco camara lamina. Footmercato informa que las conversaciones entre clubes se han acelerado en el último día y los Blues ahora confían en conseguir al jugador de 22 años. A Camara se le ha relacionado con un cambio tardío a la Premier League, con Liverpool y Crystal Palace entre los recientemente nombrados admiradores. Sin embargo, parece que el Chelsea ganará la carrera por su fichaje, ya que el centrocampista ha disputado 74 partidos con el Mónaco desde que se unió al club en 2024. La posible llegada de Camara se produce en un momento en que el club londinense podría perder Enzo Fernándezmientras persisten las conversaciones sobre un posible traslado al Manchester City.

– Everton educación india Se ha convertido en una posible opción para el Tottenham Hotspur en los últimos días de mercado, según Footmercato. Se produce cuando los Spurs han estado buscando un tercer nuevo delantero, tras las llegadas de Savio y Omar Marmoush del Manchester City, con el Liverpool Cody Acero entre los fuertemente vinculados. El internacional senegalés Ndiaye ha despertado el interés del Manchester City, en una operación que podría ver Jack Grealish regreso a Merseyside. Sin embargo, el informe sugiere que Tottenham podría irrumpir en la conversación, con un acuerdo que podría verse richarlison haz un movimiento de regreso a los Toffees. Ndiaye, de 26 años, ha marcado 17 goles y ha asistido cuatro veces con el Everton desde su salida del Marsella, donde anteriormente trabajó con Roberto De Zerbi.

– Aston Villa ha llegado a un acuerdo con el Paris Saint-Germain sobre un acuerdo para firmar Ibrahim Mbayeinforma The Athletic. El joven de 18 años ha estado vinculado con una gran cantidad de clubes durante el verano, incluidos Liverpool, Bayern Munich y Bayer Leverkusen, pero el equipo de Unai Emery ha logrado un gran avance con una oferta por valor de 55 millones de euros. Se produce cuando el Aston Villa se ha perdido Rafael Leónque se ha incorporado al Galatasaray. Mbaye jugó 24 partidos en la Ligue Un la temporada pasada, sumando tres goles y dos asistencias.

jugar 2:27 Leboeuf: Martínez es lo que necesita el Chelsea

fuentes de ESPN

– El RB Leipzig está interesado en fichar al delantero español del Chelsea Marc Guiuha confirmado una fuente a ESPN. El equipo de la Bundesliga tiene la esperanza de cerrar un trato antes de la fecha límite de la próxima semana y está trabajando en una transferencia permanente, con una tarifa probablemente inferior a 20 millones de euros. Leer

Ofertas hechas

– Salmón Marlí ha firmado su primer contrato profesional con el Arsenal tras cumplir 17 años el sábado. El defensor ha sido recompensado con siete años sólidos en Hale End y hará su debut senior en diciembre de 2025. Leer

jugar 1:31 Dawson: Rashford tendrá que desempeñar un papel clave para el Manchester United esta temporada

Otros rumores

– Arsenal y Barcelona están entre los equipos que vigilan Marcos RashfordLa situación del Manchester United, que los ‘red devils’ no descartan la salida del delantero. (Discusión en equipo)

– El Valencia mantiene conversaciones con el Liverpool sobre el posible fichaje de Harvey Elliottcon el creador de juego ahora en los últimos 12 meses de su contrato en Anfield. Hay optimismo de que se llegue a un acuerdo. (Matteo Moretto)

– El Bournemouth no tiene intención de sancionar una salida del centrocampista Alex Scott este verano, el jugador de 23 años atrajo el interés del Chelsea. Parece más probable que el internacional inglés se mueva en 2027. (Fabricio Romano)

– El AC Milan se esfuerza por fichar al extremo del Nottingham Forest Omari Hutchinsoncon los rossoneri preguntando sobre la posibilidad de un movimiento para ayudar a reforzar las amplias opciones de Rubén Amorim. (Gianluca Di Marzio)

– As del RB Leipzig David Raum es una opción para el Manchester United como lateral izquierdo, ya que los Red Devils están interesados ​​en el jugador de 28 años, pero dudan en pagar una tarifa elevada por la cobertura defensiva. (Ekrem Konur)

– El Liverpool aún no ha decidido el futuro de Cody Aceromientras el internacional holandés sigue atrayendo el interés de Manchester City y Tottenham. (Nicolo Schira)

– El Barcelona cree que Alejandro Balde no cambiará su postura sobre quedarse en el club este verano, a pesar de que el lateral izquierdo no participó en el partido inaugural de la campaña y está vinculado con un traslado al Manchester United. (Marca)

– La AS Roma está interesada en el fichaje del extremo del Chelsea Jamie Gittens y delantero del Lyon Malick Fofana en los últimos días de la ventana de transferencia. (Gazzetta dello Sport)

– La Fiorentina espera la aprobación del Manchester United para fichar Joshua Zirkzee cedido con una opción de cláusula permanente incluida en el trato. Mientras el equipo de la Serie A espera la respuesta final de los Red Devils, continúan los contactos con el Everton por el delantero Beto. (Gianluca Di Marzio)

– Tottenham rechazó una oferta de Sunderland para tomar Kevin Danso cedido, y el defensor permanecerá en el club del norte de Londres durante la campaña. (BBC)