¿Qué está pasando en el Rally de Paraguay?

Juha Kankkunen, cuatro veces campeón del mundo de rallyes, dice que no recuerda un día tan agitado como el del viernes en el Rally de Paraguay, marcado por una serie de problemas con neumáticos y accidentes.

Los equipos del WRC habían predicho que la prueba sería un caso de supervivencia y podría resultar tan extrema como el Rally Safari de Kenia, con fuertes lluvias previstas para este sábado y domingo, lo que haría que las especiales de tierra y arcilla fueran increíblemente resbaladizas.

El viernes fue considerado el día “más fácil” dadas las condiciones secas, pero los pilotos describieron las etapas como una lotería en términos de pinchazos. Incluso los miembros más experimentados de la flota de servicio tenían dificultades para recordar ese día.

“No hay nada parecido. Hubo muchísimos pinchazos y tantas caídas, y sucedieron cosas en casi todas las etapas”.dijo el subdirector del equipo Toyota, Juha Kankkunen, cuando se le preguntó si recordaba un día tan agitado.

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“En África suele ser así. Por eso me sorprende un poco lo difícil que ha sido este día”.a pour sa part, declaró Oliver Solberg.

Si Kankkunen quedó atónito por la intensidad de las curvas y curvas, varios pilotos del WRC no se mostraron desconcertados por el número de pinchazos.

“Lamentablemente no”respondió el líder del campeonato, Elfyn Evans, cuando se le preguntó si estaba sorprendido por el número de pinchazos. “No creo que la situación haya sido nunca tan mala”.

Evans sufrió dos delaminaciones durante la jornadaA; el segundo, que tocó su neumático trasero derecho durante la séptima especial, le costó al piloto de Toyota el liderato del rally. El galés optó por no parar a cambiar ruedas, lo que resultó ser una decisión acertada.

“Fue una decisión difícil de tomar. Obviamente hubo mucha discusión. Scott [Martin, son copilote] Era partidario de continuar, mientras que yo prefería parar. Y pensé que habíamos tomado la decisión equivocada varias veces durante estos 20Akm. Pero es optimista y, en última instancia, fue la decisión correcta. Así que debo disculparme por dudar de él”.

Como “jugar en el casino” con neumáticos.

Adrien Fourmaux y Alexandre Coria (Hyundai) Foto de: Hyundai Motorsport

Adrien Fourmaux, piloto de Hyundai, que sufrió tres incidentes con neumáticos, incluido un doble pinchazo trasero durante la séptima etapa, añadióA: “Estoy muy satisfecho con mi conducción y el ritmo que he mantenido en las etapas. Es una verdadera lástima que nuestros neumáticos sean frágiles y hayamos sufrido tres delaminaciones. Es una pena pinchar después de golpear una roca o por un desgaste excesivo. Es comprensible, pero cuando los neumáticos son nuevos, es un problema muy grande. Es como jugar en un casino”.

Richard Millener, jefe de M-Sport-Ford, cree que hay varios factores detrás del aumento de los problemas con los neumáticos.

“Hubo más giros y vueltas de los que quizás esperábamos. Creo que mucho de eso tiene que ver con los pinchazos y delaminaciones que causaron todo esto. Todo el mundo está alerta y la ruta es implacable. Las especiales se suceden una y otra vez. Así que es un poco diferente de lo que estábamos acostumbrados en muchos rallyes, pero eso es algo bueno”.un declarado Millener Ã Motorsport.com.

“Hubiéramos esperado que este problema de delaminación hubiera desaparecido. Claramente, la dificultad es que es imposible probar neumáticos en todos estos lugares diferentes para replicar exactamente las condiciones del mundo real.A; Sin embargo, este año hace mucho calor y humedad aquí, y las etapas son muy largas en términos de kilómetros. Es frustrante, pero en este momento hay que mantener la calma y realizar un interrogatorio adecuado”.

Las explicaciones de Hankook

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Foto de: Toyota Racing

Hankook lanzó un neumático de tierra de compuesto duro mejorado para el Rally Acrópolis a principios de este año, con el objetivo de reducir la delaminación en terrenos pedregosos. Durante este rally, los pilotos reconocieron una cierta mejora. El neumático blando utilizado este fin de semana hizo su debut en el Rally Safari a principios de este año.

Invité Ã expliquer ces défaillances, Steven Cho, de Hankook, a dÃ©clarÃ©A: “Lo que vimos esta mañana fue mucho más desgaste de lo esperado, mucho más que el año pasado. Un desgaste intenso significa que el terreno es muy abrasivo y muy irregular”.

“Los bucles de hoy han sido realmente largos. Además, con una temperatura más alta que el año pasado, el estado de las especialesA– con esta arcilla muy compacta y la roca que afloraA– poner a prueba los neumáticos. Nosotros, los pilotos y los equipos descubrimos que las carreteras eran mucho más agresivas de lo que nadie esperaba”.

“Tendremos que analizar esto juntos esta tarde. Mañana debería ser un poco más fácil, pero todavía es bastante difícil. Sabemos que Paraguay presenta dificultades y también estamos conociendo mejor este país. El año pasado, por supuesto, ya estábamos aquí, pero las condiciones [de vendredi] Fueron muy diferentes al año pasado y a lo que todos esperaban”.

“No me sorprende el estado de los neumáticos blandos que hemos observado esta mañana, porque su desgaste era muy importante. Podemos ver claramente que la goma estaba completamente gastada y que no quedaba nada”.A; A partir de ahí, la delaminación se produce de forma natural. Tendremos que examinar más de cerca el estado de los neumáticos duros a partir de esta tarde. Aún no he tenido noticias sobre esto. Pero si vemos altas tasas de desgaste, lo cual creo que sucederá, creo que la delaminación se deberá al desgaste”.

“Siento que las mejoras que hemos realizado han optimizado el neumático duro. El principal problema aquí es realmente el alto desgaste de los neumáticos”.

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