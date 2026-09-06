Orry, Archana Puran Singh, Nishant Suri y Sharon Verma aparecen en el último episodio de India’s Got Latent 2

El último episodio de India tiene latente 2 contó con Orry, Archana Puran Singh, Nishant Suri y Sharon Verma junto con la presentadora Samay Raina.

Orry, cuyo nombre completo es Orhan Awatramani, confirmó su aparición en el programa a través de una historia de Instagram el miércoles. El episodio fue lanzado el 28 de agosto a las 7 p.m. en Netflix y el canal de YouTube de Samay Raina.

El episodio también presentó un intercambio cómico entre Orry y Samay. Mientras hablaba de Orry, Samay hizo una broma que incluía la frase “donde hay voluntad, hay gay”. Orry respondió con un comentario irónico sobre sus conexiones y le dijo a Samay: “Aukaat mein raho”.

Orry también aparece actualmente en Khatron Ke Khiladi 15. Archana Puran Singh, otra invitada del episodio, es conocida por su larga asociación con programas de comedia en la televisión india.

La última temporada de La India está latente sigue la orden de la Corte Suprema de cerrar el proceso penal contra Samay Raina y otros comediantes por la controversia vinculada a la primera temporada del programa. Los casos relacionados con la controversia han sido anulados.

Raina también fue felicitada recientemente por el Ministro Principal de Maharashtra, Devendra Fadnavis, en un evento de concientización cibernética en Mumbai. En su intervención en el evento, se refirió a su larga asociación con Maharashtra Cyber ​​y elogió a la unidad de delitos cibernéticos por su trabajo.

El evento, organizado por Maharashtra Cyber, también vio el lanzamiento de un cortometraje titulado Arresto digital y el “Himno cibernético de Maharashtra de 1930”.

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Publicado por primera vez elA 29 de agosto de 2026 1:21:01 IST