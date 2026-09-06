India: Rahul Gandhi respalda las protestas estudiantiles en Maharashtra

Publicado el 06/09/2026 Publicado el 6 de septiembre de 2026

En los últimos días, varias partes de Maharashtra también fueron testigos de una protesta de estudiantes tribales, incluida una huelga de hambre. Imagen: ANI/IMAGO

El principal líder de la oposición de la India, Rahul Gandhi, ha expresado su apoyo a los estudiantes que protestan en Maharashtra contra supuestas irregularidades en un examen de reclutamiento a nivel estatal.

“Miles de estudiantes están en las calles, protestando pacíficamente; la razón no es sólo un examen o un reclutamiento, sino una confianza que ha sido destrozada por todo el sistema”, dijo Gandhi en un comunicado en X mientras pedía al gobierno que escuche las demandas de los manifestantes y actúe.

“De lo contrario, este eco de los estudiantes sólo se hará más fuerte hasta que se haga justicia”, dijo el líder del Partido del Congreso.

¿A qué se deben las manifestaciones estudiantiles de Maharashtra?

Los comentarios de Gandhi se producen cuando el gobierno de Maharashtra inició una investigación sobre una supuesta filtración de documentos del examen de la Administración de Alimentos y Medicamentos de la Comisión de Servicios Públicos de Maharashtra (MPSC) para puestos de inspector de drogas.

El examen fuera de línea se llevó a cabo el 22 de marzo, tras lo cual hubo quejas de que algunos candidatos supuestamente habían recibido el cuestionario o las preguntas de antemano.

Los aspirantes dijeron que sus quejas no fueron examinadas. Se completó el proceso de contratación y el MPSC publicó una lista de méritos de 488 candidatos.

Sin embargo, la comisión canceló posteriormente el proceso de selección y citó en un comunicado una investigación policial que indicaba prima facie que un candidato había conseguido el cuestionario antes del examen y se había beneficiado de él.

El sábado, el gobierno de Maharashtra también constituyó un comité de alto nivel para hacer un balance completo del sistema de exámenes de reclutamiento existente en el segundo estado más poblado del país.

El comité tiene la tarea de sugerir medidas para hacer que el proceso de selección sea más transparente, seguro, confiable y amigable para los candidatos.

Protesta de estudiantes tribales

En los últimos días, varias partes de Maharashtra también fueron testigos de una protesta de estudiantes tribales –incluida una huelga de hambre– por las malas condiciones en los albergues estudiantiles, la seguridad de los estudiantes y el reclutamiento para unos 12.500 puestos vacantes reservados para las comunidades tribales.

Las demandas de los manifestantes fueron aceptadas por el gobierno de Maharashtra, lo que provocó el levantamiento de la huelga de hambre.

El domingo, Rahul Gandhi arremetió contra el Partido Bharatiya Janata (BJP), que dirige el gobierno en Maharashtra.

“Ya sea el gobierno central o estatal, todos los estudiantes están atormentados por el régimen del BJP”, alegó.

“Filtraciones de documentos, reclutamientos estancados, el costo insoportable de la educación, condiciones inhumanas en los albergues, comida como veneno… y ahora, han tomado el control de un organismo constitucional como el MPSC y han destruido su credibilidad”, dijo Gandhi, líder de la oposición en la cámara baja del parlamento indio.

El ministro de Educación accede a las exigencias de las ‘Cucarachas’ y dimite Para ver este video, habilite JavaScript y considere actualizar a un navegador web que admita videos HTML5.

Las protestas en Maharashtra se producen después de que una protesta masiva encabezada por la Generación Z exigiendo una revisión del sistema de exámenes de la India sacudiera al país en julio. Las manifestaciones marcaron uno de los mayores desafíos públicos al gobierno de tres mandatos del primer ministro Narendra Modi y culminaron con la renuncia del entonces ministro de Educación.