Winston-Salem Open: Arthur Fery llega a la primera final ATP Tour mientras James Duckworth se retira

El británico Arthur Fery alcanzó su primera final ATP Tour después de que su oponente James Duckworth se retirara debido a una lesión en el Winston-Salem Open.

El jugador de 24 años lideraba 6-4 y 2-1 en la semifinal cuando su oponente australiano, que pidió un tiempo muerto médico después del primer set, perdió el partido.

Fery es el primer británico en llegar a la final del evento ATP 250 y su progreso continúa después de su sorpresiva carrera hasta las semifinales de Wimbledon en julio.

También alcanzó el puesto 33 en el mundo, el máximo de su carrera, y superó a Cameron Norrie para convertirse en el número uno británico.

“Estoy muy feliz de estar en la final”, dijo Fery.

“No es como quería que terminara. Espero que James se recupere pronto y descanse para la próxima semana. Pero estoy muy feliz de haber terminado”.

Fery se enfrentará a Ignacio Buse en la final del sábado en Carolina del Norte después de que el jugador de 22 años venciera al francés Benjamin Bonzi por 6-2, 4-6 y 6-1.

El peruano Buse, ubicado en el puesto 36 del mundo, buscará ganar su segundo título de la temporada luego de vencer a Tommy Paul en el evento ATP 500 en Hamburgo en mayo.

Hace sólo ocho semanas, antes de la notable carrera de Fery hasta las semifinales de Wimbledon, estaba clasificado fuera del top 100.

Su primera aparición en una final ATP contra Buse se produce antes del US Open del próximo mes, donde estuvo a punto de ser cabeza de serie.

Fery se enfrentará al italiano Lorenzo Musetti, cabeza de serie número 13, en la primera ronda en Flushing Meadows en Nueva York.