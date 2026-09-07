Cinco muertos al estrellarse un avión de carga de Amazon en el aeropuerto de Miami

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Joe Raedle/Getty Images

Cinco personas murieron el domingo cuando un avión de carga se estrelló en el Aeropuerto Internacional de Miami. Los funcionarios locales dijeron que la escena en el terreno era caótica y que varias personas fueron trasladadas a hospitales de la zona.

Rosie Cordero-Stutz, sheriff del condado de Miami-Dade, dijo que el avión, operado por Amazon, se salió de la pista aproximadamente a la 1:58 pm. “Se detuvo en un campo adyacente al aeropuerto”, dijo.

Un vídeo publicado en las redes sociales muestra el avión de Prime Air, un Boeing 767, fuera de la pista con la cola sobre la valla y un espeso humo negro saliendo del avión.

El Cuerpo de Bomberos de Miami-Dade dijo que más de 60 unidades MDFR habían respondido. Durante una conferencia de prensa, el jefe de MDFR, Ray Jadallah, dijo que hubo una fuga de combustible en el avión, que están trabajando para mitigar.

La Administración Federal de Aviación dijo en un comunicado a NPR que el vuelo 7598 despegó originalmente del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en San Juan, Puerto Rico. La FAA dijo que investigará el accidente.

El Departamento de Aviación de Miami-Dade dijo en un comunicado que el avión se salió de la pista diagonal y quedó inutilizado en el extremo noroeste del aeropuerto. “Todas las pistas y calles de rodaje del MIA están cerradas actualmente a partir de las 3:00 pm”, dijo el departamento.

La FAA el domingo emitido una parada en tierra en aviones hasta las 3 pm que luego se extendió hasta las 5:30 pm Sec. Transporte. Sean Duffy dijo que se ordenó la parada en tierra para que los socorristas pudieran evaluar la escena y advirtió a los viajeros sobre “retrasos significativos y posibles cancelaciones”.

En el momento del accidente, el avión estaba siendo operado por el transportista de carga contratado 21 Air, según la portavoz de Amazon, Kelly Nantel.

“Esta es una situación que evoluciona rápidamente y todavía estamos recopilando detalles. Estamos trabajando estrechamente con las autoridades y funcionarios locales para comprender exactamente qué sucedió”, dijo Nantel en una publicación en las redes sociales. “En este momento, nuestra prioridad absoluta es la seguridad, el bienestar y el cuidado de todos los involucrados. Estamos haciendo todo lo posible para apoyar a los afectados”.

Esta es una noticia de última hora y se actualizará.