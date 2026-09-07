Siete activistas pro palestinos procesados ​​tras vandalismo en el campo de golf de Trump: el procesamiento invoca terrorismo

Curriculum vitae del artículo
Siete activistas pro palestinos acusados de destrozar el campo de golf de Donald Trump en Turnberry serán juzgados en Escocia, y la fiscalía considerará los hechos agravados por un vínculo con el terrorismo.
Resumen
El presunto saqueo del prestigioso campo de golf de Donald Trump en Turnberry adquiere una dimensión jurídica mucho más grave. Siete activistas pro palestinos comparecerán el lunes ante el Tribunal Superior de Glasgow por los daños cometidos el año pasado en el complejo escocés del presidente estadounidense.
Según la acusación consultada por el Tiempos financierosel fiscal escocés considera que el delito de “daño doloso” que se les imputa está “agravado por su vínculo con el terrorismo”. Si los tribunales aceptan esta agravante, podría influir en las sentencias dictadas.
Es esencial una matización: los siete acusados no son, por tanto, basándose únicamente en los elementos aportados, acusados de haber cometido un atentado terrorista. Los fiscales sostienen que los daños que se les imputan tienen relación con el terrorismo.
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