El partido de extrema derecha alemán AfD se prepara para una gran victoria en el estado del este, a punto de alcanzar la mayoría

La participación en Sajonia-Anhalt fue particularmente alta, del 76,7%, y los partidarios de AfD en Magdeburgo elogiaron el éxito de Siegmund a la hora de ganarse a los votantes.

Un hombre llamado Ollie dijo: “Este hombre nos da lo que nadie más puede darnos”.

“No importa qué gobierno, todos simplemente prometen que las cosas mejorarán. Este es un partido para los trabajadores. Es la alternativa para Alemania”, le dijo a la BBC.

Otro votante de AfD, llamado Bert, dijo que la gente en el Este podía sentir que las cosas no iban bien: “Las cosas tienen que mejorar para nosotros, para mi familia, tengo tres hijos. Tengo miedo, realmente tengo miedo de que la seguridad se erosione cada vez más”.

Otros partidos se niegan a formar una coalición con el AfD, operando una Cortafuegos o cortafuegos destinado a mantener a la extrema derecha fuera del gobierno. En Sajonia-Anhalt, el BSW se ha ofrecido a cooperar con el AfD en algunos temas si logra acceder al parlamento regional.

El AfD lidera las encuestas de opinión a nivel nacional, por delante de los conservadores gobernantes del canciller Friedrich Merz y los socialdemócratas, pero su núcleo se encuentra en los estados del este.

También ganaron las elecciones estatales de 2024 en la vecina Turingia, pero no lograron conseguir suficientes escaños para llegar al poder.

Entre las políticas de AfD se encuentra un plan muy controvertido de “remigración”, que se entiende ampliamente como deportaciones masivas de inmigrantes, aunque el partido dice que se refiere a la deportación de criminales y de aquellos que se encuentran en el país ilegalmente. No podría lograr ninguna de las dos cosas si dirigiera el gobierno de uno de los 16 estados.

Pero tendría importantes poderes locales. El partido ha sido particularmente crítico con la escuela de diseño Bauhaus que los nazis cerraron en la ciudad de Dessau, en Sajonia-Anhalt, después de que llegaron al poder en 1933. La AfD la ha llamado “el callejón sin salida del modernismo”, lo que llevó a algunos a acusar al partido de utilizar un lenguaje similar al de los nazis.

Nikita, una manifestante en un “Festival de la Democracia” anti-AfD en Magdeburgo la víspera de la votación, dijo que los alemanes tenían que “aprender de nuestra historia y no retroceder. No queremos más tiempos oscuros”.

La veterana jefa de la comunidad judía de Múnich y Baviera, Charlotte Knobloch, respondió a las noticias procedentes de Sajonia-Anhalt y dijo que la asustaban. “En días como este me resulta difícil reconocer mi patria”, dijo el sobreviviente del Holocausto de 93 años, apelando a los partidos tradicionales a no quedarse impasibles y permitir “este declive”.

Una de las principales figuras del AfD en Sajonia-Anhalt, Hans-Thomas Tillschneider, también ha sido criticado por su actitud hacia Rusia. Cuando se le preguntó por qué tenía una taza del ejército ruso en su oficina, dijo que era sólo un recuerdo y que “no es nuestra guerra”.