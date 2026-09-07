Los votantes en elecciones clave de mitad de mandato rechazan los centros de datos y Estados Unidos ataca a los petroleros iraníes: resumen del fin de semana

Dawn Vogel, supervisora ​​republicana de un condado en la zona rural de Iowa, no tiene mucho en común con los principales socialistas demócratas en el Congreso. Pero en este aspecto de la política están de acuerdo: los centros de datos están proliferando demasiado rápido en todo el panorama estadounidense.

Vogel votó a principios de este año a favor de una moratoria que prohíbe temporalmente que los centros de datos se instalen en su condado predominantemente republicano, lo que favoreció al presidente Donald Trump entre un 63% y un 35% en 2024.

“No creo que sea una cuestión republicana o demócrata”, dijo Vogel al margen de la conferencia anual de la Asociación de Condados del Estado de Iowa a finales de agosto, añadiendo que no ha hablado con ningún votante en su país que quiera centros de datos.

Un Encuesta de la mesa de decisiones de NBC News Impulsado por SurveyMonkey, realizado del 20 de agosto al 1 de septiembre, encontró que el 69% de los encuestados se opone a la construcción de centros de datos de IA en su área local, y el 45% dijo que “se opone firmemente” a la idea.

Todos están en desacuerdo con Trump.

Estados Unidos ataca tres petroleros iraníes, dice el ejército

Isla Kharg en el Golfo Pérsico frente a Irán en una imagen de satélite. Gallo Images / Gallo Images a través del archivo Getty Images

El ejército estadounidense dijo que sus fuerzas golpeó tres petroleros iraníes el sábado después de que Irán lanzara misiles balísticos contra dos barcos de la Armada.

Un portaaviones estadounidense y un destructor de misiles guiados evadieron múltiples ataques del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y ningún personal estadounidense resultó herido, dijo el Comando Central.

CENTCOM dijo que las fuerzas estadounidenses tomaron represalias inutilizando permanentemente un buque de petróleo crudo frente a la costa de la isla Kharg y otro cerca de Jask. Las fuerzas también destruyeron un tercer barco cerca del Golfo de Omán.

“Si disparan contra dos de nuestros barcos, impondremos un costo económico aún mayor: eliminaremos a tres de los suyos”, dijo el comandante del CENTCOM. “No dudaremos en defender las fuerzas estadounidenses y, si es necesario, destruir la limitada y expuesta flota petrolera de Irán”.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán condenó enérgicamente los ataques estadounidenses, calificándolos de “ilegales y agresivos” y acusando a Washington de librar un bloqueo naval y una guerra económica.

‘Conozca a la prensa’

Es. John Kennedy, republicano por Luisiana, criticó el liderazgo republicano sobre una serie de cuestiones, incluido el manejo del proceso de paz de Ucrania por parte de la administración Trump.

Kennedy dijo al programa “Meet the Press” de NBC News que cree que la administración Trump debería adoptar un enfoque diferente hacia el presidente ruso Vladimir Putin.

El republicano de Luisiana también dijo que su partido debería hacer algo con respecto a la inflación antes de las elecciones de mitad de período, pero que eso “no es probable”.

El representante Jamie Raskin, demócrata por Maryland, dijo en “Meet the Press” en una entrevista separada que Trump “indudablemente” ha cometido delitos impugnables, pero que Los demócratas también se centrarían en cuestiones como la atención sanitaria. si recuperan la Cámara.

“Todos los de nuestro lado entienden que el juicio político es una herramienta crítica en la caja de herramientas para la autodefensa constitucional contra un presidente que actúa como un rey, un rey imperioso, sin ley y arrogante”, dijo Raskin, respondiendo a una pregunta sobre si los demócratas actuarían para acusar a Trump si recuperan la Cámara.

La política en breve

Gasto de estrella solitaria: El súper PAC MAGA Inc., alineado con Trump, planea gastar $10 millones en la carrera por el Senado de Texas.

El súper PAC MAGA Inc., alineado con Trump, planea en la carrera por el Senado de Texas. Derribar la casa: El Centro Kennedy renovó su llamado para que el presidente cerrara el edificio después parte de un techo se derrumbó.

El Centro Kennedy renovó su llamado para que el presidente cerrara el edificio después Toma tres: La administración Trump apeló nuevamente ante la Corte Suprema para restringir la votación por correo, días después de que salieran las primeras papeletas.

Rescatistas en Nepal sacan con vida a dos personas más tras devastadoras inundaciones

Rescatistas en Nepal Sacó vivos a un hombre y una mujer en operaciones separadas el sábado, 10 días después de que devastadoras inundaciones azotaran el país, mientras los equipos continuaban buscando a miles de personas que aún estaban desaparecidas.

El hombre, un ciudadano chino, fue rescatado de un túnel hidroeléctrico, según una publicación en las redes sociales de la oficina del primer ministro, elevando a tres el número de trabajadores rescatados con vida del proyecto hidroeléctrico Trishuli.

Una fotografía publicada por la emisora ​​estatal china CCTV mostraba a dos rescatistas sacando al hombre del túnel. Estaba siendo sometido a una evaluación de salud, dijo el ejército.

En Nuwakot, afectada por las inundaciones, una mujer fue rescatada viva de una casa, dijo el portavoz del ejército de Nepal. La trasladaron en avión a Katmandú para recibir tratamiento. Imágenes publicadas por el ejército mostraron a los rescatistas encontrando a la mujer cubierta de barro dentro de la casa dañada.

Cinco muertos después de que un avión de carga con la marca Amazon se saliera de la pista del aeropuerto de Miami y golpeara a varios vehículos

Cinco personas mueren y otras cinco resultan heridas tras un Se estrelló un avión de carga marca Amazon justo afuera del Aeropuerto Internacional de Miami el domingo por la tarde, dijeron las autoridades.

Según las autoridades, el avión de carga Boeing 767-300 invadió la pista mientras aterrizaba. El avión llegaba desde San Juan, Puerto Rico, dijo la Administración Federal de Aviación.

Tres personas se encuentran en estado crítico y fueron trasladadas a un centro de traumatología, y otras dos fueron trasladadas a un hospital local, según el jefe de bomberos de Miami-Dade.

Los enviados estadounidenses se reúnen con Zelenskyy en Kyiv después de las conversaciones de paz en Moscú

Los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner se reunieron con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy en Kiev el domingo, un día después de reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin en Moscú para discutir los esfuerzos para poner fin a la guerra en Ucrania.

Witkoff y Kushner fueron recibidos por Zelenskyy en Kiev después de llegar a la capital ucraniana en tren desde la frontera polaca, tras haber volado allí desde Moscú.

“Ucrania siempre ha sido y seguirá siendo constructiva. Estamos interesados ​​en acercar el fin de la guerra”, dijo Zelenskyy en una publicación en X, y agregó que las “propuestas de Ucrania están listas”.

Putin, por su parte, no dio señales públicas de ningún movimiento respecto de sus duras exigencias anteriores, que buscaban importantes concesiones por parte de Ucrania.

Las renovadas conversaciones parecen ser el último esfuerzo de Washington para poner fin a una guerra de casi cinco años después de meses de estancamiento en medio del conflicto con Irán.

cita notable

Al final del día o al final de una vida, ¿cómo te sentirás contigo mismo? Stella Parton, hermana de Dolly Parton

La hermana de Dolly Parton. condenó la “basura falsa de IA” y los deepfakes que circula a raíz de la muerte del querido ícono estadounidense, al mismo tiempo que agradece a los fanáticos del cantante de country más grande que la vida por su apoyo “genuino”.

En caso de que te lo hayas perdido

El partido de extrema derecha Alternativa para Alemania Se proyectaba que obtendría una fuerte victoria. en las elecciones regionales del domingo, pero no estaba claro de inmediato si podría cumplir su ambición de formar el primer gobierno estatal de extrema derecha del país desde la Segunda Guerra Mundial.

en las elecciones regionales del domingo, pero no estaba claro de inmediato si podría cumplir su ambición de formar el primer gobierno estatal de extrema derecha del país desde la Segunda Guerra Mundial. Se espera que el huracán Lowell crear condiciones que pongan en peligro la vida incluso cuando se pronostica que pasará justo al oeste de las principales islas hawaianas el lunes por la noche.

incluso cuando se pronostica que pasará justo al oeste de las principales islas hawaianas el lunes por la noche. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó un nuevo mapa mundial que representa a África con mayor precisión en su mayor tamaño.

que representa a África con mayor precisión en su mayor tamaño. Los ataques israelíes mataron a cuatro personas en sur del líbano el domingo â, dijo el Ministerio de Salud libanés.