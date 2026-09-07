Muere en el hospital el marido de la presidenta de Tanzania, Samia

El marido de la presidenta de Tanzania, Samia Suluhu Hassan, Hafidh Ameir Hassan, murió mientras recibía tratamiento en un hospital de Zanzíbar.

El vicepresidente Deogratius Ndejembi, que hizo el anuncio oficial de la muerte de Ameir, dijo que padecía una enfermedad cardíaca.

Ndejembi añadió que se están realizando los arreglos funerarios en Kizimkazi, una aldea en la isla semiautónoma de Zanzíbar.

Ameir era un académico agrícola que en gran medida mantuvo un perfil público bajo. Se convirtió en el primer Primer Caballero de Tanzania después de que el presidente Samia asumiera el cargo en 2021.

En su anuncio, Ndejembi dijo que Ameir murió a las 08:00 hora local (06:00 GMT) del lunes en el Hospital Memorial Emilio Mzena.

El vicepresidente encabezó los homenajes y transmitió sus condolencias a Samia, así como a los familiares y amigos de Ameir.

El presidente de Kenia, William Ruto, dijo que recibió la noticia de su fallecimiento con “profundo dolor”.

“La presidenta Samia ha perdido a un compañero de toda su vida, a sus hijos a un padre querido y a Tanzania a un hijo distinguido”, escribió en las redes sociales.

El presidente de Zambia, Hakainde Hichilema, también compartió sus condolencias y dijo que “están al lado” de la primera familia y de toda Tanzania durante “este momento difícil”.

Del mismo modo, el presidente de Burundi, Évariste Ndayishimiye, presentó sus respetos y rezó para que Samia y su familia tuvieran “consuelo y fuerza en este momento difícil”.

“Que él [God] concede el descanso eterno al alma de Hafidh Ameir Hassan”, añadió.

El Primer Caballero rara vez aparecía en público junto al presidente. Sólo ocasionalmente se le vio con ella en eventos oficiales.

Se casó con Samia en 1978, antes de que ella ingresara a la política nacional. La pareja tuvo cuatro hijos juntos: tres hijos y una hija.

Su hija, Wanu Hafidh Ameir, también es una política que actualmente sirve en la Cámara de Representantes de Zanzíbar en la Asamblea Nacional.