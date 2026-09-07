El voleibol de los Demons vence a Fruita con un fuerte servicio en el primer partido en casa

Jerry McBride

Lo más destacado de la temporada 2025 de voleibol de Durango High School fue vencer a Fruita Monument en casa, pero la entrenadora en jefe Kelley Rifilato cree que hay más reservado para los Demons esta temporada después de que vencieron a los Wildcats el viernes.

Durango tuvo una buena cantidad de remates eléctricos que sacaron a su público de sus asientos el viernes. Sin embargo, fue el servicio de los Demons lo que se destacó y marcó la diferencia al vencer a Fruita, 3-1 (21-25, 25-7, 28-26, 25-20) en su primer partido en casa.

El set 1 fue una competencia reñida en la que Fruita volvió a ganar después de que Rifilato arruinara su alineación. El saque de Durango dio la vuelta al partido. Los estudiantes de segundo año Natalee Mora y Kenley Huwer estuvieron fantásticos con el servicio, combinándose para 11 aces. El fuerte servicio impulsó a los Demons a una victoria dominante en el set 2 y cambió el impulso del partido.

El fuerte servicio de Durango no se detuvo ahí ya que la mayor parte de la rotación terminó con ases, manteniendo a la ofensiva Wildcat fuera de ritmo. El bloqueo y la defensa de Durango fueron fuertes durante la mayor parte de la noche contra algunos bateadores altos de Fruita mientras los Demons conseguían su segunda victoria de la temporada.

“Hicieron cosas fantásticas cuando llegó el punto de juego”, dijo Rifilato sobre su equipo. â€œEsas son cosas que muestran madurez a estas alturas de la temporada, y eso no suele suceder… Estoy orgulloso de ellos por trabajar duro. Estoy orgulloso de ellos por no dar marcha atrás. Nadie parecía nunca estar nervioso, asustado o frustrado”.

Los Demons mejoraron a 2-0 en general y 1-0 en la Liga Suroeste 4A/5A. Durango necesitó 10 partidos la temporada pasada para conseguir su segunda victoria. El junior Devyn Edwards lideró a los Demons con 11 remates y el senior Swift Webber tuvo siete. Mora lideró al equipo con 31 asistencias.

Fruita cayó a 0-2 en general y 0-1 en la Liga Suroeste 4A/5A.

Junior Devyn Edwards y Mora llevaron la ofensiva de los Demons desde el principio. El poder y los saltos de Edwards le dieron dos muertes tempranas. Mora tuvo ases consecutivos con un gran efecto, y los Demonios lideraron 7-2 temprano mientras Fruita luchaba por preparar tiros poderosos contra la primera línea de Durango.

Los Wildcats tomaron ritmo en la ofensiva y finalmente encontraron huecos para atacar con poder. Fruita anotó dos ases, reduciendo la ventaja de Durango a 9-8.

Ambos equipos jugaron un gran voleibol a mitad del set. Los errores fueron raros. Durango hizo algunas paradas fantásticas en clavados, lo que resultó en un punto que hizo que la multitud vitoreara lo suficientemente fuerte como para despertar a alguien del coma. Fruita fue el primero en equivocarse en el medio, permitiendo a Durango aumentar su ventaja a 14-9.

Sin embargo, Fruita respondió nuevamente, con un avance de 6-0 para tomar una ventaja de 15-14. Fruita dominaba la red, bloqueaba los intentos de Durango y lanzaba sus tiros al espacio abierto. Las Wildcats lideraron 21-18 en un momento, y la No. 12 mostró su longitud y poder con algunos remates que los Demons no pudieron controlar. Durango cometió algunos errores en la recta final y no se estaba preparando para lucir bien al final. Fruita ganó el set 1, 25-21.

“Estábamos casi indiferentes en medio del set”, dijo Rifilato. “No estábamos tan concentrados como al principio y al final”.

Durango respondió bien para iniciar el tercer set con una ventaja de 6-0. Ese control y gran posicionamiento del balón nunca permitieron a Fruita arrancar. Mora también estuvo encendida con su servicio, poniendo la pelota entre la línea delantera y trasera para tres aces.

Los Demonios continuaron ampliando su ventaja con un servicio dominante. Esos servicios cayeron en aces, o Fruita simplemente lo superó para facilitar la defensa de los Demonios. Durango lideraba 14-2 contra un equipo descontento de los Wildcats. Los Demons continuaron dominando con su servicio, alejándose con una impresionante victoria por 25-7 después de un remate de Edwards.

“Ella es una buena mesera”, dijo Rifilato sobre Mora. “Todos los niños trabajan muy duro en el área que sirve a un lugar. Muchas veces es en las costuras o falta de gente donde no pueden llegar a la pelota. Pero ella siempre ha sido una mesera fantástica”.

El tercer set fue mucho más competitivo, comenzando con 7-7. Durango bloqueó bien para recuperar la ventaja en 12-8, con su fuerte servicio. Sin embargo, Fruita regresó y encontró algo de éxito en los bolos para empatar el set a 15. El bloqueo de Durango les permitió permanecer en el set. El remate del senior Swift Webber por el centro le dio a Durango una ventaja de 21-19.

Hubo idas y vueltas al final del set, y ambos equipos cometieron errores y perdieron impulso. Con 25-25, los Wildcats cometieron un error de bateo, lo que le dio a los Demons una ventaja de 26-25 antes del tiempo muerto de Fruita.

Se podía escuchar la caída de un alfiler con los últimos servicios, pero fue el bloqueo del junior Taylor Conway en el centro lo que le dio a los Demons una victoria por 28-26 en el tercer set, enviando a la multitud en éxtasis con muchos gritos agudos.

“Se trata de impulso”, dijo Rifilato. “Este conjunto era un poco más plano que cualquiera de los otros… pero ellos (Fruita) no se dieron vuelta y murieron”.

Durango tomó una ventaja de 8-6 en el cuarto set gracias a algunas jugadas de calidad para mantener vivos los puntos, y Fruita tuvo problemas con algunos errores de golpe. Edwards realmente comenzó a tomar el control a mitad del set. Cuando se eleva y se conecta, su poder no se puede detener. También tiene la altura y la longitud para bloquear, que es lo que hizo para darle a Durango una ventaja de 14-9.

Los Demons lideraban 18-11 antes de que Fruita respondiera con un parcial de 4-0. Pero Durango no perdió la compostura y logró un avance de 6-0 para tomar una ventaja de 24-15. Fruita siguió jugando, pero un error de saque de Wildcat acabó con el set y el partido.

El siguiente paso para los Demons es Grand Junction en casa a la 1 pm el sábado.

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