Es el Día del Trabajo, no el Día de la Unión. Los trabajadores estadounidenses merecen libertad de elección

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A medida que el verano llega a su fin, muchos estadounidenses esperan con ansias la primera celebración antes del otoño: el Día del Trabajo. Un día para reconocer al trabajador estadounidense, cuyo arduo trabajo y dedicación hacen posible nuestro nivel de vida.

Sin embargo, cada año, los jefes sindicales explotan esta tradición estadounidense robando la atención de los trabajadores para pedir más poderes coercitivos al gobierno. En lugar de celebrar a los trabajadores que dicen “representar”, los dirigentes sindicales utilizan este día para hacer retórica con megáfono y ejercer influencia política que proteja sus posiciones privilegiadas.

Hoy en día, los sindicatos se basan en gran medida en el poder respaldado por el gobierno. En lugar de tener que ganarse el apoyo de los trabajadores individuales, los dirigentes sindicales utilizan la ley federal para obligar a los trabajadores a someterse a la llamada “representación” única, sin importar cuán enérgicamente pueda objetar un trabajador. En los 24 estados sin leyes de derecho al trabajo que hagan voluntario el apoyo financiero de los sindicatos, los dirigentes sindicales amenazan legalmente a los trabajadores disidentes con “pagar o ser despedidos”.

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Incluso los partidarios más fervientes del sindicalismo forzado admiten a veces que los poderes de los jefes sindicales se utilizan a menudo en detrimento de muchos de los trabajadores que dicen “representar”.

Tomemos como ejemplo al ex Secretario de Trabajo de la era Clinton, Robert Reich, quien nunca ha visto una propuesta para ampliar el poder de los jefes sindicales que no apoyara. Mientras era profesor de negocios y políticas públicas en Harvard, Reich lamentó los cambios en la ley que “dan mayor peso a los aspectos voluntarios del sindicalismo y restan importancia a la necesidad de la coerción”.

“Para mantenerse, los sindicatos deben tener cierta capacidad para atar a sus miembros al mástil”, explicó Reich a un periodista de Associated Press.

Años más tarde, nada menos que la ex vicepresidenta Kamala Harris admitió de manera similar que muchos trabajadores se ven perjudicados por contratos de monopolio sindical únicos. Como entonces fiscal general de California, Harris presentó un escrito ante la Corte Suprema de Estados Unidos en el que reconocía que “los sindicatos tienen un margen sustancial para promover posiciones de negociación que… van en contra de los intereses económicos de algunos empleados”.

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Los miembros del sindicato entienden que con frecuencia son víctimas de la coerción sindical, razón por la cual una encuesta reciente realizada por Rasmussen Media Group encontró que el 79% de los miembros actuales del sindicato estaban de acuerdo con la afirmación: “Nunca se debe obligar a los trabajadores a afiliarse o pagar cuotas a un sindicato como condición de empleo”. No obstante, los dirigentes sindicales continúan presionando para que se apruebe una legislación que amplíe sus poderes coercitivos.

Por ejemplo, consideremos la máxima prioridad de los grandes sindicatos en el Congreso: la llamada “Ley PRO”. Bajo el disfraz de “reforma”, este proyecto de ley derogaría todas las leyes sobre el derecho al trabajo en la mayoría de los estados, imponiendo cuotas sindicales obligatorias y negociaciones monopólicas a millones de personas en todo el país. Pero esta no es la única disposición de la Ley PRO que es anti-trabajador.

Otra disposición controvertida se denomina método de “verificación con tarjeta” para organizar un sindicato. Esto permite a los organizadores sindicales evitar el método de votación secreta, que otorga a los trabajadores la última palabra sobre si sindicalizarse o no. En cambio, la verificación de tarjetas permite a los agentes sindicales confrontar a los trabajadores en persona tantas veces como sea necesario para presionarlos e intimidarlos para que firmen “tarjetas de autorización” que luego se cuentan como “votos” para el sindicato.

Otro artículo de la Ley PRO limita la capacidad de los trabajadores de realizar votaciones de “descertificación” para eliminar sindicatos a los que se opone la mayoría de los empleados. Estos “bloques” y “barras” pueden mantener a los trabajadores atrapados en cuotas forzosas durante meses, a veces años, incluso si se oponen unánimemente a la “representación” sindical. Nadie podría afirmar que esto sea realmente favorable a los trabajadores.

Las ambiciones de los dirigentes sindicales de hoy están muy lejos de la sabiduría y las advertencias de los primeros líderes sindicales, que buscaban desarrollar la afiliación sindical sobre una base estrictamente voluntaria.

Incluso los partidarios más fervientes del sindicalismo forzado admiten a veces que los poderes de los jefes sindicales se utilizan a menudo en detrimento de muchos de los trabajadores que dicen “representar”.

En un discurso de 1924 ante los delegados de la convención de la Federación Estadounidense del Trabajo (AFL), Samuel Gompers, reconocido como el padre del movimiento sindical en Estados Unidos, dijo: “Quiero instar a la devoción a los fundamentos de la libertad humana: los principios del voluntarismo. Nunca se ha logrado una ganancia duradera gracias a la coacción.”

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El voluntarismo, la afiliación sindical voluntaria y el apoyo financiero de los trabajadores, es esencial si los jefes sindicales van a rendir cuentas ante los trabajadores que representan. Este ideal está claramente en desacuerdo con la agenda de los dirigentes sindicales actuales, que constantemente buscan nuevas formas de socavar los derechos de los trabajadores para obtener beneficios políticos.

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Entonces, este Día del Trabajo, recuerde que ser verdaderamente “pro-trabajador” significa rechazar la retórica de los jefes sindicales que afirman que a los trabajadores se les debe negar la libertad de elección. Después de todo, es el Día del Trabajo, no el Día de la Unión.