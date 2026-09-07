Sajonia-Anhalt: Alemania despierta ante una victoria “inquietante” del AfD

07/09/2026 7 de septiembre de 2026

Según los resultados oficiales preliminares, el AfD surgió como el partido más grande, pero no alcanzó una mayoría gobernante en el parlamento estatal de Sajonia-Anhalt. Por lo tanto, el partido de extrema derecha enfrenta desafíos a la hora de formar gobierno.

El principal candidato de AfD en Sajonia-Anhalt, Ulrich Siegmund, dijo que el resultado de su partido representaba “un mandato claro para gobernar”.

La extrema derecha AfD enfrenta desafíos para formar un gobierno de coalición en Sajonia-Anhalt Imagen: Sebastian Gollnow/dpa/Picture Alliance

Al mismo tiempo, el hombre de 35 años dijo que actualmente no ve ningún socio potencial de coalición. Sin embargo, agregó que desconoce qué podría pasar en los próximos días.

“No sé si hay legisladores individuales que podrían decir: ‘Ya está, no voy a seguir el juego'”, dijo, y añadió: “Todavía pueden pasar muchas cosas”. Tras la histórica victoria, el colíder de AfD, Tino Chrupalla, afirmó: “Ulrich Siegmund se presentará definitivamente como candidato a primer ministro en el parlamento federado. Eso es seguro”.

Si los esfuerzos por formar un gobierno fracasan, Siegmund dijo que una nueva elección también podría ser una opción. “En el peor de los casos, simplemente habría nuevas elecciones y entonces obtendríamos el 50% o el 55%”, afirmó.

¿Es posible una coalición sin AfD?

La única coalición que tendría una mayoría numérica sin AfD sería una alianza de todos los demás partidos. Sin embargo, según una resolución adoptada anteriormente, la CDU de centroderecha descarta no sólo una coalición con AfD sino también con el Partido de Izquierda. Esta política se conoce como el “cortafuegos político”.

Esto también sería un obstáculo para un gobierno minoritario liderado por la CDU. Además, la Alianza Sahra Wagenknecht (BSW) podría mantener potencialmente el equilibrio de poder con cinco escaños. Su dirección ha descartado apoyar a la CDU.

Tras las elecciones, finalizará la coalición de gobierno anterior formada por la CDU, el SPD y el FDP. Sin embargo, el primer ministro del estado, Sven Schulze, y su gabinete permanecerán en el cargo de forma interina hasta que se elija un nuevo primer ministro del estado.