Jayden Maiava y los nuevos creadores de juego lideran al No. 14 USC a una victoria 42-26 sobre San Jose State en el primer partido de la temporada

LOS ANGELES â€“ Jayden Maiava lanzó para 286 yardas y dos touchdowns y corrió para otra anotación, y el No. 14 Southern California abrió una temporada de altas expectativas con una victoria 42-26 sobre San Jose State el sábado.

Trent Mosley atrapó siete pases para 118 yardas y un touchdown en el impresionante debut del producto del Condado de Orange para los Trojans, quienes mostraron varios recién llegados prometedores en la ofensiva del entrenador Lincoln Riley. Kayden Dixon-Wyatt también atrapó un pase de touchdown en su debut, mientras que Riley Wormley y Shahn Alston corrieron para lograr sus primeros touchdowns.

USC tiene aspiraciones de playoffs de fútbol universitario con una plantilla reabastecida alrededor de Maiava, quien acertó 25 de 29 mientras los Trojans construían una ventaja de 35-3 de cara al último cuarto en el Coliseum. Seis de los 10 troyanos que atraparon un pase estaban debutando en la USC.

“Realmente dominé el juego durante tres cuartos”, dijo Riley. “Mucha pelota emocionante. (Tenía) muchos muchachos (en) sus primeros juegos mientras los Trojans hacían muchas jugadas grandes”.

Maiava comenzó su tercera temporada como mariscal de campo titular de los Trojans corriendo para anotar en la primera serie. Dixon-Wyatt atrapó una tendencia anotadora corta en el segundo cuarto, y la estrella emergente de 2025, King Miller, corrió para un touchdown y una ventaja de 28-0 justo antes del medio tiempo.

La defensa de los troyanos cede

La unidad del nuevo coordinador defensivo de USC, Gary Patterson, lució en su mayoría fuerte hasta el último cuarto, cuando el nuevo mariscal de campo de San Jose State, Luke Weaver, lideró tres series de touchdown tardías contra los defensores suplentes de los Trojans para apretar considerablemente el marcador final.

“El cuarto trimestre no está a la altura de nuestros estándares”, dijo Riley. “Muchos muchachos tuvieron oportunidades y nosotros tuvimos varios que no jugaron como esperábamos. Habrá mucho de qué aprender y crecer. … Por la forma en que jugaron nuestros titulares, merecía ser un partido con puntaje de un solo dígito”.

El debut de Mosley fue dinamita

Mosley se deslizó perfectamente en el plan de juego de la USC, liderando el equipo con nueve objetivos de Maiava mientras mostraba la elusividad que lo convirtió en un golpe de reclutamiento para Riley. La atrapada más larga de Mosley fue para 33 yardas y tuvo 52 yardas después de la atrapada.

“Él simplemente hizo lo que hace en la práctica”, dijo Riley. â€”No creo que nadie aquí esté muy sorprendido. Eso es lo que parece la mayoría de los días”.

Mosley también tuvo una devolución de despeje de 41 yardas en la que eludió a varios Spartans con una gracia que hizo gritar a sus compañeros.

“Ese niño se mueve de manera diferente”, dijo Miller. â€”Quiero decir, Ã©l es especial. Me encanta verlo jugar”.

Los espartanos surgen tarde

Weaver, transferido a Hawaii, lanzó para 234 yardas y lanzó pases de touchdown en el último cuarto a Jerry McClure y Jordan Anderson antes de correr para anotar una anotación tardía. La plantilla completamente renovada de los Spartans recibirá un impulso gracias a su sólido final en el primer partido de la tercera temporada del entrenador en jefe Ken Niumatalolo.

“Ese es, de lejos, el mejor equipo de fútbol que jugarán en todo el año, y nuestros muchachos pudieron abrirse”, dijo Niumatalolo. “Pudimos protegernos contra ellos, por lo que esas cosas son alentadoras. … Y cuando las cosas fallaron, es emocionante ver a Luke extender algunas jugadas. Eso será un buen augurio para nosotros en el futuro”.

Ausencias por lesión de la USC

Los troyanos ganaron a pesar de no contar con varios contribuyentes clave esperados debido a aparentes lesiones. El tackle defensivo estrella Jahkeem Stewart y los presuntos receptores titulares Tanook Hines y el transferido de NC State Terrell Anderson fueron las mayores ausencias.

la comida para llevar

Los Trojans perdieron al receptor All-American Makai Lemon y a su homólogo Ja’Kobi Lane en la NFL, pero Mosley y sus posibles reemplazos parecían tremendamente prometedores. Algunos jugadores defensivos también destacaron, particularmente el ala defensiva Luke Wafle, el mejor recluta general de la clase del año pasado según algunos evaluadores. El mariscal de campo novato Jonas Williams, posible sucesor de Maiava la próxima temporada, jugó el último cuarto y lanzó para 55 yardas con una intercepción.

A continuación

El estado de San José visita el este de Michigan el viernes 4 de septiembre.

USC recibe a Fresno State el viernes 4 de septiembre.

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