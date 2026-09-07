‘Coyote vs. Acme’ finalmente llega a los cines tras ser archivada

LOS ANGELES — Después de un largo e incierto viaje, “Coyote vs. Acme” finalmente llega al público.

La película estaba originalmente programada para estrenarse en 2023, pero Warner Bros. decidió archivar el proyecto, impidiendo que llegue a cines o plataformas de streaming. Más tarde, Ketchup Entertainment adquirió los derechos de la película, dándole un camino para su lanzamiento.

“Coyote vs. Acme” reúne a varios personajes clásicos de “Looney Tunes”, incluidos Wile E. Coyote, Road Runner, Bugs Bunny, Porky Pig y Daffy Duck, entre muchos otros.

El proyecto híbrido de acción real y animación está protagonizado por Will Forte y Lana Condor, quienes expresaron su entusiasmo de que la película finalmente se vea después de años de incertidumbre.

“Trabajamos muy duro en ello”, dijo Forte. “Un equipo enorme, cientos y cientos de personas trabajaron muy duro en ello. Hicimos nuestra parte, tomamos este increíble guión y lo convertimos en una película aún mejor de lo que era el guión. ¿Pero qué más se suponía que debías hacer? La película está terminada, se está probando muy bien, y luego dicen: ‘La vamos a tirar a la basura'”.

La historia de la película incluye a Wile E. Coyote enfrentándose a Acme Corporation, la compañía conocida por proporcionar los dispositivos que le fallan repetidamente.

Forte dijo que el viaje de la película a la vida real conlleva una lección que es paralela a su historia en pantalla.

“También me enseñó una valiosa lección de que el cambio puede ocurrir”, dijo Forte. “Así que no pierdas la esperanza. Es como Wile E. en la película, él nunca se rinde. El mensaje fuera de la pantalla simplemente refleja el mensaje en pantalla: no te rindas”.

Condor dijo que la película está diseñada para audiencias de todas las edades y agradeció la oportunidad de ser parte de un proyecto familiar.

“Todos pueden ir”, dijo. “Es una gran película familiar, y creo que hemos perdido algunas de ellas recientemente, hemos perdido esas grandes películas familiares de gran éxito que toda la familia puede disfrutar. Para mí, es un verdadero honor poder trabajar en ese espacio.

Con un nuevo distribuidor y su lanzamiento asegurado, “Coyote vs. Acme” trae a Wile E. Coyote y sus compañeros de “Looney Tunes” de regreso a la pantalla grande.

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