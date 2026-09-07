Von der Leyen de la UE promete una inversión de 232 millones de dólares en Groenlandia

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha prometido un paquete de inversiones de 200 millones de euros (232 millones de dólares) para Groenlandia mientras la UE busca relaciones más estrechas con el territorio ártico.

Von der Leyen ha estado visitando Nuuk, la capital de la isla autónoma danesa, durante los últimos dos días, donde se reunió con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y su homólogo groenlandés, Jens-Frederik Nielsen.

La visita de Von der Leyen se produce después de las amenazas de anexión de Estados Unidos a principios de este año por parte del presidente Donald Trump.

¿Qué dijo von der Leyen?

“La integridad territorial, la soberanía, la inviolabilidad de las fronteras, son principios fundamentales del derecho internacional”, dijo von der Leyen en una conferencia de prensa conjunta.

El jefe de la UE anunció el “Paquete de Asociación UE-Groenlandia”, centrado en tres prioridades: conectividad, energía limpia y materias primas críticas.

“Se trata de 200 millones de euros de nuevas inversiones para Groenlandia para este año y el próximo”, dijo von der Leyen.

Hizo hincapié en que “el futuro de Groenlandia lo deben decidir los pueblos de Groenlandia y Dinamarca, nadie más”.

El jefe de la Comisión Europea llegó el domingo a Nuuk en una muestra de apoyo a Groenlandia y Dinamarca, y fue recibido por Nielsen y Frederiksen.

“Estamos profundizando nuestra cooperación en todos los ámbitos. Conectividad, energía limpia, materias primas críticas. Y, por supuesto, más oportunidades para el pueblo de Groenlandia”, dijo Von der Leyen en una publicación en X.

¿Qué incluye el paquete de inversiones de la UE?

Se espera que el paquete de la UE incluya cientos de millones de euros en inversiones en:

minerales críticos

comunicaciones por satélite

energía renovable

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, describió la visita como una oportunidad para profundizar la “estrecha amistad y la buena asociación” del territorio con la UE.

Groenlandia, en gran medida autónoma, abandonó la UE en 1985, aunque su población de alrededor de 57.000 habitantes son ciudadanos de la UE a través de la ciudadanía danesa.

¿Por qué Trump exige “acceso total” a Groenlandia?

La visita de Von der Leyen se produce en un momento en que el Ártico gana importancia estratégica para Estados Unidos, Rusia, China y Europa, ya que el derretimiento del hielo marino abre nuevas rutas marítimas y aumenta el acceso a los recursos minerales de la región.

Trump ha declarado repetidamente que Estados Unidos “necesita” Groenlandia para su “seguridad nacional”, señalando sus afirmaciones (sin proporcionar pruebas) de que la isla está “cubierta de barcos chinos y rusos por todos lados”.

Trump ha sostenido que Dinamarca no puede defender adecuadamente la isla contra China y Rusia.

Su intento de campaña de obtener un “acceso total” al territorio danés ha tensado las relaciones entre Estados Unidos y Europa y ha aumentado las tensiones dentro de la OTAN, ya que tanto Groenlandia como el gobierno danés han rechazado las demandas de Trump.

Los minerales cubiertos de hielo de Groenlandia: no es una opción fácil Para ver este video, habilite JavaScript y considere actualizar a un navegador web que admita videos HTML5.

Editado por: Dmytro Hubenko y Wesley Dockery

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