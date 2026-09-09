WRC Paraguay: el rally se recupera, Pajari nuevo líder

Sami Pajari no pidió tanto para tomar el control del evento. El finlandés aventaja en 12,4 a Paddon, que aprovecha los contratiempos de Evans para limitar los daños globales.

Evans cayó al tercer lugar a 56,2 segundos. A pesar de un doble pinchazo, Adrien Fourmaux se mantiene en la 4ª posición. El francés ya está a 1:52,1. Josh McErlean completa el Top 5, con 2:21.4.

El rally se reanudará este sábado con la ES9 de Bella Vista. Se recorrerán 21,15 kilómetros.

Tras el TC4: Neuville, Katsuta y Ogier ya caídos, Solberg y Fourmaux retrasados, Paddon líder provisional

La primera vuelta de la jornada del viernes en el rally de Paraguay pasó factura. El primero en abdicar fue el ganador del shakedown, Takamoto Katsuta, que abandonó la trazada correcta con su Toyota. Los japoneses ya tuvieron que parar ahí.

Poco después, era Thierry Neuville quien se anunciaba a cámara lenta. Víctima de un pinchazo, el belga llegó a la meta de la especial con casi tres minutos de retraso, pero el brazo de suspensión de su Hyundai sufrió demasiado en el percance. Los Saint-Vithois también deben lanzar el guante. Abandono también para Sébastien Ogier, la suspensión se dobló tras chocar contra un terraplén.

Oliver Solberg, que sufrió un scratch en las dos primeras especiales, hizo un trompo en el TC3 tras un pinchazo. Pinchazo también para Adrien Fourmaux, que también se vio molestado por Ogier en el escenario.

Al final de este primer bucle, tenemos derecho a una clasificación surrealista. Hayden Paddon lidera el pelotón con su Hyundai. El Kiwi hacía mucho tiempo que no asistía a una fiesta así. “Probablemente he aprendido, en la vida, que también hay que saber saborear un poco estos momentos.admitió. Así que sí, es muy especial encontrarse en esta posición después de todo este tiempo. Una vez más, algunas circunstancias jugaron a nuestro favor”.

¡Paddon está 23,9 por delante de Josh McErlean en su Ford Puma! El irlandés lo recordará. Elfyn Evans es tercero con 26,7, mientras que Sami Pajari es cuarto con 33,2. Adrien Fourmaux ya está 1:44 por delante de Jon Armstrong. Para Solberg, ¡es aún más salado con cuatro minutos de retraso!

La clasificación completa del WRC