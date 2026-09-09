LIV Golf: los jugadores tienen la opción de irse después de que la competencia se declara en quiebra

La declaración de quiebra se presentó en el tribunal federal de distrito de Nueva Jersey, donde LIV Golf creó una filial a principios de verano.

La protección del Capítulo 11 pospone las obligaciones de una empresa estadounidense con sus acreedores, dándole tiempo para reorganizar sus deudas o vender partes del negocio.

PIF está proporcionando un préstamo de quiebra de 49,6 millones de dólares (36,6 millones de libras esterlinas), denominado financiación de “deudor en posesión” (DIP), para ayudar a financiar el proceso.

Al anunciar su decisión de retirar la financiación, PIF afirmó que “la importante inversión que LIV Golf requiere a largo plazo” ya no era “consistente” con su estrategia.

A pesar de su decisión de dejar de financiar LIV Golf, PIF añadió que “sigue comprometido” con sus “importantes inversiones actuales y futuras en diversos deportes como sector prioritario”.

El martes, LIV confirmó a la firma de inversión internacional BC Partners como su nuevo inversor propuesto en una carta a sus fans en la que describía su “próxima fase”.

“LIV Golf ha entrado en un proceso de reestructuración supervisado por el tribunal que nos proporciona el tiempo y el marco para abordar obligaciones financieras anteriores y completar una transacción que hará realidad la próxima fase de la liga”, decía la carta.

“En pocas palabras, este proceso está diseñado para construir un futuro más fuerte y sostenible para LIV Golf”.

O’Neil añadió en un comunicado: “Este proceso nos da la estructura y el tiempo para llevar a cabo una transacción histórica y comenzar el próximo capítulo de LIV Golf: uno construido alrededor de los fanáticos, un modelo de propiedad innovador, que da prioridad al jugador y una parte del ecosistema global del golf”.

En otra indicación más de que los días de libre gasto de LIV 1.0 han terminado, la carta decía que la nueva liga se “construiría en torno a un modelo de negocio sostenible”.

Los jugadores recibirán capital y se devolverán los derechos comerciales individuales a los jugadores, dándoles un mayor potencial de ganancias. En términos de premios en metálico, las bolsas de LIV Golf serán inferiores a las de los eventos del PGA Tour, que han aumentado en parte debido a la existencia de LIV, pero superiores a las de los eventos del DP World Tour.

La carta también describía los cambios propuestos, con la ampliación del tamaño de las canchas a 75 jugadores, la introducción de un corte, la creación de clasificatorios y tener más equipos que “abracen las identidades nacionales”, con la ambición de que los equipos “crezcan hasta convertirse en negocios deportivos globales duraderos”.