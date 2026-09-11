El voleibol de LSU asegura su primera victoria contra Wake Forest en un thriller de cinco sets

A pesar de los errores defensivos, la ofensiva de voleibol de LSU mostró un enorme poder en su primer partido en casa el viernes, al aguantar para derrotar a Wake Forest 25-20, 22-25, 25-23, 23-25, 17-15 en un thriller de cinco sets.

Los Tigres ahora tienen un récord de 42-9 en su historia al abrir su temporada en casa. Si algo es seguro después del enfrentamiento de este año, la entrenadora en jefe Tonya Johnson buscará tener una gran temporada por delante con el ataque dominante que ha construido.

Liderando el ataque estaba nada menos que el atacante externo Jurnee Robinson. Robinson irrumpió en la categoría de los 10 mejores asesinatos profesionales en la historia del programa de LSU. Al finalizar el partido, Robinson concluyó con 34 remates para ayudar a los esfuerzos de su equipo en una victoria en la apertura de la temporada.

“Jurnee es un jugador especial”, dijo Johnson. â€œMira su capacidad atlÃ©tica y lo alto que juega, su capacidad para ver el bloqueo. Creo que su juego ha crecido enormemente desde que llegó aquí y sigue mejorando cada año”.

Siguiendo a Robinson en el ataque estaban la central Angelina Lee y el lateral derecho Tireh Smith. Smith registró nueve asesinatos esa noche y Lee registró ocho. La atacante junior Lainee Pyles terminó con seis.

El primer punto de la noche fue para Wake Forest cuando Ryleigh Whitekettle del Demon Deacon se coló a través del lado izquierdo de la red de LSU. Sin embargo, el ataque de LSU rápidamente cerró el juego y obtuvo los siguientes cuatro puntos gracias a dos de los errores de servicio de Wake Forest y remates de Robinson y Lee. Los Tigres se llevaron el primer set 25-20.

El segundo set resultó ser otro partido de ida y vuelta que Wake Forest parecía tener bajo control esta vez, liderando 15-11 antes del tiempo muerto para los medios. Varios errores de ataque del equipo visitante lentamente pusieron a LSU nuevamente en la competencia por el set, solo perdiendo por tres cuando Wake Forest usó uno de sus tiempos muertos.

Todas las probabilidades apuntaban a una victoria de Wake Forest en el segundo set, a pesar de que la ofensiva de LSU encontró su ritmo justo cuando lo necesitaba. Los esfuerzos de los Tigres finalmente quedaron cortos, perdiendo el segundo set 22-25. Los dos sets siguientes eran ahora los que más importaban. Todos en el Centro de Asamblea Pete Maravich sabían que estos dos equipos iban a jugar al menos cuatro.

El tercer set comenzó con cuatro puntos de LSU sin respuesta que les dieron una ventaja temprana crucial. Los errores de ataque del lado de la cancha de los Tigres devolvieron a Wake Forest mientras el programa contrario reducía su déficit 4-5. Wake Forest mantuvo el liderazgo la mayor parte del set a pesar de las secuencias de asesinatos consecutivas de Robinson. LSU perdía 11-15 en el tiempo muerto de los medios.

El voleibol es un juego mental, como ha dicho Johnson una y otra vez. Todo lo que su equipo tenía que hacer era mantener la compostura y la confianza en sí mismo.

Las muertes de Robinson y Pyles pusieron a los Tigres nuevamente en la carrera por el tercer set y obligaron a Wake Forest a quemar otro tiempo muerto, empatado 21-21. Punto a punto, los dos equipos siguieron empatando el set.

La multitud en el PMAC se puso de pie cuando otra matanza de Robinson le dio a LSU su punto de set, liderando 24-23. La bloqueadora central junior Jessica Jones mantuvo entusiasmada a la misma multitud con un remate para darle a los Tigres el tercer set 25-23.

El partido llegó al cuarto set para decidir cuál sería el destino de los Tigres. ¿Podrá la ofensiva aguantar y ganar en cuatro sets, o este primer partido de la temporada en casa se convertirá en un thriller de cinco sets?

La respuesta corta: en el PMAC se disputó el quinto set.

Los Tigres comenzaron el set perdiendo antes de igualar los puntos en 10-10 después del primer tiempo muerto del set de Wake Forest. Una matanza de Robinson llevó a LSU a una ventaja de 12-11 antes de que Amina N’Diaye del Demon Deacon igualara el set nuevamente. Un error defensivo del lado de LSU le dio a Wake Forest el punto de partido en 14-13, pero una matanza de Lee lo restableció para empatar una vez más en 14-14.

La saga de los puntos de partido continuó.

Wake Forest recuperó el punto de partido antes de que un error de servicio acabara con sus esperanzas, dándole a LSU otra oportunidad más. Un error de ataque inmediatamente después de los Demon Deacons le dio a los Tigres su punto de partido.

Una última matanza de Robinson aseguró la victoria de los Tigres y les dio un récord de 1-0 para comenzar la temporada.

“El objetivo de lo que hablamos hoy fue confiar en nosotros mismos, confiar unos en otros y confiar en el trabajo que ya hemos realizado”, dijo Johnson. “Eso ha sido una gran parte de nuestro entrenamiento de pretemporada para que cuando salgamos aquí y compitamos, tengamos confianza y seamos capaces de hacerlo”.

Los Tigres buscan continuar con su impulso al enfrentarse a Incarnate Word este sábado a partir de las 6 p.m.