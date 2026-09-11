La conexión de Alemania con los ataques del 11 de septiembre

“Este día ha cambiado el mundo”, dijo el presidente alemán Johannes Rau. Había visto conmocionado cómo las torres gemelas en llamas del World Trade Center se derrumbaban en Nueva York.

Casi 3.000 personas murieron el 11 de septiembre de 2001, cuando terroristas islamistas secuestraron cuatro aviones de pasajeros y los convirtieron en armas mortales.

Once alemanes entre las víctimas del 11 de septiembre

El jefe de Estado alemán luchó por encontrar las palabras adecuadas: “No sabemos qué consecuencias políticas o sociales tendrá lo que pasó hoy; lo que hemos visto desarrollarse en nuestras pantallas de televisión conmocionados, apenas somos capaces de comprenderlo o incluso reflexionar sobre ello”.

Pronto se supo que entre las víctimas había personas de 92 países, entre ellos 11 alemanes.

Al día siguiente se confirmó un rumor que se estaba extendiendo rápidamente: tres de los cuatro presuntos secuestradores habían vivido recientemente en Hamburgo. Se pensaba que los terroristas islamistas estaban dirigidos por Mohammed Atta, nacido en Egipto, que había llegado a la ciudad del norte de Alemania a principios de los años 1990 para estudiar.

Mohammed Atta y la célula de Hamburgo

En algún momento, el joven se radicalizó, particularmente en la mezquita Al-Quds de Hamburgo, que luego fue cerrada por las autoridades de seguridad alemanas. Pasó los últimos tres años de su vida en un apartamento compartido con otros dos presuntos atacantes en el distrito de Harburg.

El 11 de septiembre de 2001, terroristas islamistas estrellaron aviones de pasajeros secuestrados contra las torres del World Trade Center en Nueva York. Imagen: Spencer Platt/Getty Images/AFP

Se creía que la llamada célula terrorista de Hamburgo incluía a seis hombres, entre ellos el ciudadano marroquí Mounir al-Motassadeq. Fue acusado de cómplice en el primer juicio del mundo relacionado con los ataques del 11 de septiembre de 2001. En 2003, el Tribunal Regional Superior Hanseático lo condenó a una pena máxima de 15 años de prisión por complicidad en miles de asesinatos y por pertenecer a una organización terrorista.

Murat Kurnaz, nacido en Alemania, detenido en Guantánamo

Después de cumplir su condena, al-Motassadeq fue deportado a su Marruecos natal. Otro presunto atacante del círculo que rodeaba al piloto Mohammed Atta era Ramzi Binalshibh, nacido en Yemen y recluido sin juicio en el centro de detención estadounidense de la Bahía de Guantánamo desde 2006.

Estados Unidos detuvo a cientos de sospechosos en la prisión, que grupos de derechos humanos y organismos internacionales han calificado de contraria al derecho internacional. Entre ellos se encontraba Murat Kurnaz, nacido en Bremen. Fue puesto en libertad en agosto de 2006 después de casi cinco años sin pruebas que establecieran su participación en los ataques terroristas.

Kurnaz luego contó su experiencia en un libro que fue adaptado al cine en 2013.

Guantánamo sigue abierto 20 años después Para ver este video, habilite JavaScript y considere actualizar a un navegador web que admita videos HTML5.

Frank-Walter Steinmeier ante el comité de investigación

Mientras tanto, los comités de investigación del Bundestag alemán intentaron determinar por qué Kurnaz y otros sospechosos habían sido erróneamente objeto del escrutinio de las agencias de inteligencia estadounidenses y alemanas. Entre los llamados a declarar se encontraba el entonces ministro de Asuntos Exteriores y actual presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier.

En el centro de la investigación estaba la cuestión de por qué las autoridades de seguridad alemanas rechazaron la posible devolución en 2002 del detenido nacido en Alemania, que tenía pasaporte turco.

“Nadie duda, y yo tampoco, de que el señor Kurnaz sufrió terriblemente en Guantánamo”, dijo Steinmeier. “Por eso también tratamos de garantizar que fuera tratado de acuerdo con el estado de derecho. Pero al mismo tiempo, comprendan que también estábamos obligados a garantizar la seguridad en nuestro propio país”. Â Â

Gerhard Schröder expresó su “solidaridad incondicional”

El caso Kurnaz ilustró la presión sobre los responsables políticos alemanes tras los ataques terroristas en Estados Unidos. El Canciller Gerhard Schröder se dirigió al Parlamento al día siguiente.

“Ayer, el 11 de septiembre de 2001, pasará a la historia como un día oscuro para todos nosotros”, afirmó el socialdemócrata.

Dijo que había expresado al presidente estadounidense el más sentido pésame de todo el pueblo alemán.

“También le aseguré la solidaridad incondicional, subrayo: incondicional, de Alemania”, dijo Schröder.

Alemania, añadió, ofrecería a Estados Unidos cualquier asistencia que solicitaran, “por supuesto, también identificando y persiguiendo a los responsables y detrás de estos despreciables ataques”.

El Bundestag alemán aprueba leyes antiterroristas

Los comentarios de Schröder marcaron la pauta y abrieron la puerta a una serie de leyes más estrictas. Apenas unas semanas después de los ataques, la coalición gobernante de socialdemócratas y verdes dio a conocer su primer paquete de seguridad, que implica más financiación, más personal y mayores poderes para la policía y las agencias de inteligencia.

Las organizaciones religiosas a las que anteriormente se les había concedido protección especial ahora podrían ser prohibidas, al igual que otras asociaciones, si sus actividades estuvieran dirigidas contra la Ley Fundamental, el orden constitucional de Alemania basado en la libertad y la democracia, o si persiguieran otros objetivos criminales. Menos de cuatro meses después de los ataques terroristas en Estados Unidos, entró en vigor la Ley Antiterrorista de Alemania.

Las agencias de inteligencia tuvieron acceso a datos personales en poder de bancos, aerolíneas y empresas de telecomunicaciones. Las leyes de inmigración se hicieron más estrictas.

Mediante búsquedas de extracción de datos, en las que se cotejaron grandes cantidades de datos sin ninguna sospecha específica, las autoridades intentaron identificar a los llamados agentes durmientes: personas como Mohammed Atta, de la célula terrorista de Hamburgo, que no habían sido identificados a tiempo por las agencias de seguridad.

El Tribunal Constitucional Federal puso fin a esta práctica jurídicamente cuestionable. Dichos registros sólo estaban permitidos cuando existía una amenaza específica, dijo el tribunal en un fallo de 2006. Siete años después, el tribunal más alto de Alemania también dictaminó que partes de la base de datos antiterrorista del país eran inconstitucionales.

Alemania se une a la guerra en Afganistán

Los ataques terroristas islamistas del 11 de septiembre de 2001 también tuvieron consecuencias militares duraderas y de largo alcance. Estados Unidos lanzó ataques contra los talibanes en Afganistán ya en octubre de 2001. Los talibanes se habían negado a entregar a Osama bin Laden, el jefe de la red terrorista Al Qaeda y presunto autor intelectual de los ataques.

Alemania se unió a la guerra liderada por Estados Unidos en diciembre de 2001. El conflicto duró 20 años y terminó en agosto de 2021 con el regreso de los talibanes al poder. Murieron alrededor de 3.600 soldados de las fuerzas internacionales, entre ellos 59 miembros de la Bundeswehr alemana. También murieron tres policías alemanes.

Las palabras pronunciadas por el presidente alemán Johannes Rau el 11 de septiembre de 2001, tras los ataques terroristas islamistas en Estados Unidos, todavía resuenan hoy: “Este día ha cambiado el mundo”.

Este artículo fue publicado originalmente en alemán.