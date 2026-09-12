Yankees y el mundo del deporte recuerdan el 25 aniversario del 11 de septiembre con ‘God Bless America’ y momentos de silencio

Las Grandes Ligas de Béisbol y los equipos de todo el mundo del deporte, incluidos los Mets de Nueva York y los Yankees de Nueva York, hicieron una pausa el viernes para conmemorar el 25º aniversario de los ataques del 11 de septiembre con homenajes en el campo, programación especial, proyectos de servicio comunitario y otras celebraciones.

En Nueva York, MLB y los Mets organizaron conjuntamente un evento de comida para llevar el viernes en Citi Field con la organización sin fines de lucro 9/11 Day como parte de la iniciativa UNITE for Good. El evento tuvo lugar a pocos kilómetros de donde se desarrollaron los ataques hace 25 años.

Más tarde ese mismo día, jugadores, directivos, entrenadores y árbitros de la MLB usaron gorras especiales con un parche lateral que decía “Nunca olvidaremos”. Los Toronto Blue Jays usaron gorras con las banderas canadiense y estadounidense, mientras que los Yankees y los Mets usaron gorras de socorristas con los logotipos de sus equipos en el Yankee Stadium.

ESTADOS UNIDOS CUMPLE EL 25 ANIVERSARIO DE LOS ATAQUES DEL 11 DE SEPTIEMBRE

Antes del primer lanzamiento del viernes por la noche en el Bronx, Aaron Judge y Gerrit Cole se unieron al manager Aaron Boone para depositar una corona de flores en el monumento conmemorativo del 11 de septiembre en Monument Park.

Una bandera gigante cubrió los jardines durante el himno nacional, cantado por el tenor de ópera James Valenti, seguido por Lee Greenwood con “God Bless America”.

En los estadios de las mayores, joyas de base personalizadas y tarjetas de alineación oficiales fueron parte del homenaje. Los equipos locales guardaron un momento de silencio en toda la liga.

UNIVERSIDADES DE TODO ESTADOS UNIDOS HONRAN A LAS VÍCTIMAS DE LOS ATAQUES TERRORISTAS DEL 11 DE SEPTIEMBRE CON ESCALERAS CONMEMORATIVAS

Días después de los trágicos acontecimientos del 11 de septiembre, el Shea Stadium se convirtió en un escenario para los esfuerzos de ayuda, con jugadores y voluntarios cargando camiones con botas, agua y baterías con destino a la Zona Cero. Los Mets se mudaron al Citi Field en 2009.

El béisbol regresó a Nueva York el 21 de septiembre, cuando el jonrón de Mike Piazza en la octava entrada llevó a los Mets a una victoria por 3-2 sobre los Bravos de Atlanta. Seis semanas después, el presidente George W. Bush, quien realizó el primer lanzamiento ceremonial antes del Juego 3 de la Serie Mundial en el Yankee Stadium. Nueva York finalmente no logró defender su título, perdiendo ante los Diamondbacks de Arizona en siete juegos.

El fútbol universitario recuerda

Boston College y Rutgers conmemoraron el 25 aniversario de los ataques del 11 de septiembre cuando se reunieron en un partido de fútbol universitario de edición especial el viernes por la noche. Rutgers vistió camisetas rojas y cascos blancos con el número 37, con una bandera estadounidense dentro del número para honrar a los 37 ex alumnos cuyas vidas se perdieron hace un cuarto de siglo. “Never Forget” apareció en el costado de los pantalones de los Caballeros Escarlatas.

THE CRAIG CARTON SHOW: SIN FILTRAR, SIN DISCULPACIONES E IMPERDIBLE. ¡DESCARGUE SU PODCAST DIARIO AHORA!

Los uniformes blancos de Boston College presentaban un diseño de pañuelo rojo en las mangas, el logotipo en el pecho y la franja del casco para el decimotercer juego anual Red Bandanna.

OUTKICK AHORA ESTÁ DISPONIBLE EN LA APLICACIÓN FOX NEWS: HAGA CLIC AQUÍ PARA DESCARGAR

La tradición honraba a Welles Crowther, un exjugador de lacrosse del Boston College que rescató a personas durante los ataques y recibió póstumamente la Medalla Presidencial de la Libertad el 8 de septiembre de 2026.