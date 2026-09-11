El auge de los centros de datos de inteligencia artificial provoca un aumento en los salarios de electricistas y oficios

Los centros de datos han recibido mucho odio en los últimos meses, pero ahora ha surgido un lado positivo para estos nuevos edificios. Resulta que crear Centros de datos de IA está haciendo que los salarios de los oficios calificados se disparen, y los electricistas en los mercados de centros de datos de rápido crecimiento obtienen salarios que pueden superar los 260.000 dólares, según elCorreo de Nueva York. El aumento está ayudando a convertir la construcción de centros de datos en uno de los motores de empleo manual más populares del país.

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El poder del cheque de pago en el desarrollo de la IA

En Plano, Texas, donde ahora operan más de 200 centros de datos, el New York Post informó que el presentador de Dirty Jobs, Mike Rowe, dijo que los electricistas que conoció en un centro de datos ganaban 260.000 dólares al año y habían sido robados tres veces en 18 meses. El New York Post calificó la competencia por trabajadores como una “carrera armamentista de electricistas”, ya que las empresas buscan mano de obra calificada para mantener el ritmo de la demanda.

No todos los electricistas alcanzan ese nivel salarial. El New York Post confirmó que muchos electricistas de centros de datos ganan cerca de 150.000 dólares, mientras que el salario medio nacional de los electricistas era de 62.350 dólares en 2024, según datos del censo de EE. UU. Aun así, la brecha subraya la rapidez con la que el auge de la infraestructura de IA está cambiando el mercado de trabajadores calificados.

Empleos más allá del lugar de trabajo

noticias del zorro informó que el gerente general de Merlo America, Cole Renken, dijo que los grandes proyectos requieren operadores de equipo pesado, trabajadores de logística, cuadrillas de concreto, electricistas y plomeros. Según el mismo informe, Brittany Kaiser, directora ejecutiva de Alpha Compute, añadió que centros de datos crear trabajo no sólo durante la construcción sino también durante la instalación, el mantenimiento y la futura expansión.

“Estos son proyectos que pueden proporcionar cientos o miles de puestos de trabajo durante muchos, muchos años”, dijo Kaiser, según Fox News. Y añadió: “No es un proyecto de construcción rápido”.

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Se espera que la construcción se expanda aún más. Un informe de Merlo America con BiltData.ai proyecta que el gasto en construcción de EE. UU. aumentará de 2,22 billones de dólares en 2026 a 2,85 billones de dólares en 2031, y la construcción industrial alcanzará los 684 mil millones de dólares en 2031, según Fox News. Gran parte de ese crecimiento está ligado a la inteligencia artificial, la computación en la nube y 5G.

Aún así, el auge ha provocado reacciones negativas. El New York Post informó que una encuesta de Blue Rose Research de febrero encontró que el 52% de los estadounidenses se oponen a los centros de datos cerca de sus comunidades, mientras que el 16% los apoya. Los residentes han expresado su preocupación por las facturas de electricidad, los valores de las propiedades y el uso del suelo a medida que las empresas de tecnología compran grandes parcelas para nuevas instalaciones.