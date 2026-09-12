Trump visita Irlanda y dice que la unificación sería “fantástica”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que le “encantaría” ver a la República de Irlanda, miembro de la UE, unirse con Irlanda del Norte gobernada por los británicos mientras se enfrentaba a las preguntas de los periodistas sobre una serie de cuestiones el sábado.

Trump realizará el viaje de fin de semana principalmente para ver el torneo de golf Abierto de Irlanda que se celebra en un campo de su propiedad en la costa atlántica del país, pero también se reunió con el presidente y el primer ministro irlandés, o taoiseach.

El líder estadounidense también habló con optimismo sobre la guerra de su país con Irán y su conflicto comercial con Canadá, entre varios otros temas.

Una Irlanda unida sería “cool”, dice Donald Trump Para ver este video, habilite JavaScript y considere actualizar a un navegador web que admita videos HTML5.

¿Qué dijo Trump sobre Irlanda?

Después de una reunión con el primer ministro irlandés, Micheal Martin, en la capital, Dublín, Trump dijo que apoyaba mucho lo que dijo sería la eventual unificación de las dos partes de la isla de Irlanda.

“Bueno, no quiero causar ningún problema, pero les diré que me encantaría verlo unificado”, dijo Trump a los periodistas.

“Tal como lo veo, eventualmente sucederá… Creo que sería algo fantástico”, añadió.

“Ahora el Reino Unido tendrá algo que decir al respecto… pero creo que sería algo grandioso”.

El gobierno británico respondió rápidamente a los comentarios, y la oficina del primer ministro Andy Burham dijo que, en su opinión, no había apoyo público mayoritario para un referéndum sobre el tema y que no habría otro hasta que eso cambiara.

Los presidentes anteriores de Estados Unidos han evitado tocar el tema en vista de la delicada naturaleza del tema, ya que Irlanda del Norte sufrió décadas de violencia sectaria mortal en el siglo XX por la cuestión de a quién debería pertenecer.

Micheal Martin (izq.) ha dirigido a Irlanda dos veces desde 2020 Imagen: Brendan Smialowski/AFP

¿Qué dijo Trump sobre la guerra de Irán?

Trump también dijo que la guerra de Estados Unidos contra Irán, que comenzó el 28 de febrero, “terminaría muy pronto”, una opinión que ha expresado frecuentemente en el pasado, pero que aún no se ha materializado.

También dijo que el fin del conflicto significaría que el precio del petróleo, que se ha disparado como resultado de la guerra, “se desplomaría”.

Sin embargo, defendió con vehemencia su decisión de montar la operación militar contra Irán.

Dijo que Estados Unidos atacó porque “Irán no puede tener un arma nuclear”, y añadió: “Estaban a dos semanas de tener un arma nuclear”.

“Si lo tuvieran, habrían hecho estallar Israel, habrían hecho estallar Oriente Medio y habrían atacado a algunos […] en mi opinión, [of] Las ciudades de Europa y más allá de las ciudades, y probablemente nos alcanzarían poco antes de que apagáramos el fuego. Pero no pueden tener un arma nuclear”.

La guerra con Irán no cuenta con el apoyo de la mayoría de la población estadounidense, particularmente en vista de las promesas hechas por Trump durante la campaña electoral de mantener a su país fuera de conflictos extranjeros “para siempre”.

Trump y Martin mantuvieron conversaciones en Farmleigh House en Phoenix Park en Dublín Imagen: Brendan Smialowski/AFP

¿Qué dijo Trump sobre Canadá?

El presidente expresó un tono igualmente optimista con respecto a la guerra comercial de Estados Unidos con Canadá.

Dijo que Canadá estaba interesado en llegar a un acuerdo y que se podría lograrlo “bastante pronto”, al tiempo que reiteró sus afirmaciones de que Canadá había tratado injustamente a los agricultores estadounidenses con sus aranceles.

“Canadá tiene muchas ganas de llegar a un ‘acuerdo'”, afirmó.

“Canadá tiene que tratar mejor a nuestros agricultores. No pueden cobrarles aranceles”, dijo, y agregó: “Probablemente veremos un acuerdo con Canadá bastante pronto”.

Editado por: Jenipher Camino González