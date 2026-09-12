Inglaterra vs Pakistán: Dan Lawrence impresiona mientras el clima interrumpe la segunda prueba en Lord’s

Segunda prueba de Rothesay, Lord’s (día tres de cinco)

Inglaterra 290 (Smith 61, Cox 55; Abbas 4-73) y 177-7 (Lorenzo 50*; Abbas 3-48)

Pakistán 110 (Awais 46; Robinson 4-11, Archer 3-26)

Inglaterra lidera por 357 carreras

Tanteador

Dan Lawrence impresionó en condiciones de bateo endiabladamente difíciles para avanzar en el impulso de Inglaterra por una victoria en la serie sobre Pakistán en un tercer día de la segunda prueba afectado por el clima.

Lawrence es uno de los jugadores que busca consolidar un lugar en el renovado equipo de Inglaterra y mejoró sus credenciales con un invicto de 50, su segundo medio siglo en otras tantas pruebas.

Sólo fueron posibles 24,5 overs en Lord’s el sábado debido a la lluvia persistente. La acción no comenzó hasta las 14:40 BST y luego se interrumpió periódicamente hasta que los jugadores abandonaron el campo por última vez a las 17:08.

En escenas ridículas, el juego finalmente se suspendió a las 18:30, con el mejor clima del día, ante los abucheos de los espectadores restantes. Había potencial para utilizar otra hora.

Lawrence llevó a Inglaterra a 177-7 en su segunda entrada, con una ventaja de 357 que parecía colosal dada la asistencia que se ofrecía a los jugadores de bolos y el débil bateo de Pakistán.

En la jugosa superficie, bajo el cielo plomizo y los focos, el trío de cerradores de Pakistán hizo la vida increíblemente difícil a los bateadores de Inglaterra después de que reanudaron el juego con marcador de 81-3.

Con el balón dando vueltas en el aire y fuera de la costura, lo último que necesitaba Emilio Gay era un rebote desigual. Gay consiguió uno de Muhammad Abbas que disparó por el suelo para ser lbw para 31, perdiendo otra oportunidad de hacer indiscutiblemente suyo el puesto de abridor.

Harry Brook y Lawrence lucharon para sumar 45 para el quinto terreno, un logro significativo dada la tarea que enfrentaron. Brook ajustó su juego a la situación antes de quedar fuera por 34, magníficamente alcanzado por el portero Muhammad Rizwan.

Lawrence finalmente decidió que el ataque era la mejor forma de defensa, acelerando hacia su quinto medio siglo en el cricket de prueba.

El pronóstico meteorológico del domingo es mucho mejor y debería brindar una amplia oportunidad para que Inglaterra selle la victoria en este partido y su primera serie ganada desde 2024.