DKS, OKTA y CRWD: 3 acciones de tendencia que hacen grandes movimientos

DICK’S Sporting Goods DKS, Okta OKTA y CrowdStrike CRWD han estado atrayendo más atención de los inversores últimamente, y las recientes publicaciones de resultados destacan algunos desarrollos clave.

DKS recorta perspectivas

DICK’S Sporting Goods tuvo una dura reacción posterior a los resultados después de informar un beneficio por acción ajustado de 3,53 dólares y unos ingresos de 5.600 millones de dólares, con una caída de las ganancias de aproximadamente un 20% interanual junto con un crecimiento interanual de los ingresos del 53%. Ambos elementos no alcanzaron nuestras estimaciones de consenso y, si bien el aumento interanual de los ingresos parece atractivo, vale la pena recordar que gran parte de ese crecimiento refleja la incorporación de Foot Locker, que DKS adquirió en septiembre pasado.

El negocio de DICK se mantuvo relativamente sólido, con ventas comparables que aumentaron un 4,9%, pero Foot Locker resultó ser un lastre mucho mayor para la historia general. Las ventas comparables en Foot Locker cayeron un 3,6%, ya que la menor demanda de estilos de calzado más antiguos, menos lanzamientos de productos importantes y un contexto más promocional pesaron sobre el rendimiento.

Esa presión también se extendió a la rentabilidad, lo que llevó a la gerencia a recortar su perspectiva de EPS ajustada para el año fiscal 2026. Las acciones se desplomaron como resultado del recorte de orientación, y las estimaciones de EPS tanto anuales como trimestrales sufrieron un gran impacto tras la publicación.

Okta se beneficia de la creciente demanda

Okta entregó un informe trimestral mucho mejor, con ingresos que aumentaron un 10,6% interanual a 805 millones de dólares, mientras que el BPA ajustado de 1,05 dólares también mostró un crecimiento sólido en comparación con el mismo período del año anterior.

Las mejoras en las tendencias de la demanda subyacente fueron un punto destacado: las obligaciones de desempeño restantes actuales aumentaron un 14 % a $2.6 mil millones de dólares y la cantidad de clientes que generan más de $1 millón en valor de contrato anual aumentó en más de un 20 %.

La acción tiene un rango favorable de Zacks n.° 2 (comprar), con revisiones de EPS para el año fiscal actual y el próximo con una tendencia al alza que se remonta a finales de agosto pasado. Las estimaciones sugieren un crecimiento de las ganancias del 10% en el actual año fiscal 27 y del 12% en el año fiscal 28, lo que respalda una sólida perspectiva de crecimiento en general.

CrowdStrike bate récords

Al igual que OKTA, CrowdStrike también entregó un informe sólido recientemente, con ingresos que aumentaron un 25,8% año tras año a aproximadamente $1,5 mil millones, mientras que el EPS ajustado de $0,31 superó las expectativas en aproximadamente un 7% y creció un 34% respecto al mismo período del año pasado.

CRWD registró nuevos ingresos recurrentes anuales netos récord de 333 millones de dólares, un aumento del 51 %, mientras que el flujo de caja libre también alcanzó un récord en el segundo trimestre de 377 millones de dólares. Y para rematar la publicación récord, elevó su perspectiva para el año fiscal 2027, incluido el nuevo crecimiento neto esperado de ARR de aproximadamente el 34% en el punto medio.

Las expectativas de EPS para su año fiscal actual y el próximo se han mantenido en una trayectoria ascendente durante el último año, y las estimaciones sugieren un crecimiento interanual de las ganancias del 33% y el 26% en los años fiscales 27 y 28, respectivamente.

Conclusión

Las tres acciones mencionadas anteriormente (DICK’S Sporting Goods DKS, Okta OKTA y CrowdStrike CRWD) han estado atrayendo atención últimamente, aunque el sentimiento está muy sesgado hacia la negatividad para DKS luego de su débil publicación de resultados. Por otro lado, tanto CRWD como OKTA obtuvieron recientemente resultados sólidos, y cada uno de ellos aumentó su orientación de una forma u otra y, de manera similar, experimentó fuertes revisiones anuales de EPS durante el último año.

El jefe de investigación nombra “la mejor elección individual para duplicar”

Entre miles de acciones, 5 expertos de Zacks han elegido cada uno su favorito para dispararse un 100% o más en los próximos meses. De esos cinco, el director de investigación, Sheraz Mian, elige uno que tiene el lado positivo más explosivo de todos.

Esta empresa se dirige a audiencias millennials y de la Generación Z y generó casi mil millones de dólares en ingresos solo en el último trimestre. Un reciente retroceso hace que ahora sea el momento ideal para subir al tren. Por supuesto, todas nuestras selecciones de élite no son ganadoras, pero esta podría superar con creces las acciones anteriores de Zacks que se duplicarán, como Nano-X Imaging, que se disparó un +129,6 % en poco más de 9 meses. Gratis: vea nuestras acciones principales y los 4 finalistas

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Este artículo se publicó originalmente en Zacks Investment Research (zacks.com).

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