Bob Mackie: el legendario diseñador de vestuario muere a los 87 años

Bob Mackie, quien diseñó trajes deslumbrantes para estrellas como Cher, Tina Turner, Dolly Parton y Elton John, falleció a los 87 años.

El diseñador de moda estadounidense, conocido como el “Sultán de las lentejuelas” por sus brillantes creaciones, ganó un premio Tony, nueve premios Emmy y recibió tres nominaciones al Oscar durante su carrera.

“Compartimos con gran pesar la noticia de que el señor Bob Mackie falleció hoy”, anunció el lunes un comunicado en su cuenta de Instagram.

“Vivió al máximo sus 87 años, cumpliendo su sueño de ser Diseñador de Moda y Vestuario, que es todo lo que siempre quiso hacer”, añade. “Su genio y sus extraordinarios diseños vivirán para siempre y seguirán aportando belleza a este mundo”.

Mackie fue particularmente influyente en la carrera de Cher y diseñó su icónico traje Mohawk, que usó en los Oscar en 1986. Se hizo conocido como su traje de “venganza”, porque no fue nominada a nada.

El disfraz, inspirado en una corista, presentaba un tocado mohawk con plumas y mostraba el abdomen desnudo de Cher, una apariencia muy nueva y muy impactante en ese momento.

El disfraz ha pasado a la historia de la moda como uno de los más extravagantes y extravagantes que jamás haya aparecido en los premios.

“No me nominaron por una película por la que todos pensaban que ganaría”. [Mask] “También lo fue vestirse esa noche para una especie de venganza”, explicó Cher en el documental de 2024 Bob Mackie: Naked Illusion.

Mackie le dijo a la BBC en 2010 que cuando Cher comenzó, “no se parecía a nadie más en el negocio del entretenimiento en ese momento”.

“Todo el mundo se volvió loco con esta mujer porque podía usar cualquier cosa”, añadió.

Se informó ampliamente que Cher fue la primera mujer en mostrar su ombligo en la televisión estadounidense, y los diseños de Mackie fueron fundamentales para ello.