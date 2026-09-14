Dodgeland da la bienvenida a los estudiantes de Hustisford en medio de la disolución del distrito

HUSTISFORD, Wisconsin — Mientras los estudiantes de todo el estado se preparan para regresar a la escuela, es posible que pronto deje de existir un distrito escolar en el sureste de Wisconsin.

El distrito escolar de Hustisford en el condado de Dodge ha decidido disolverse.

Cuando un distrito escolar se disuelve, el estado interviene para cerrar el sistema y repartir sus estudiantes, edificios, terrenos, dinero y deudas entre los distritos cercanos. La disolución es extremadamente rara: no se ha realizado con éxito desde 1990.

Esta drástica decisión se produce después de cinco referendos fallidos. La disolución no está concretada. Depende de la Junta de Apelaciones de Límites del Distrito Escolar (SDBAB). Pero hasta entonces, los estudiantes asistirán a los distritos vecinos.

Lo que necesitas saber El Distrito Escolar de Hustisford está en proceso de disolución después de que cinco referendos fallidos dejaron al distrito sin fondos suficientes para continuar funcionando. Depende de la Junta de Apelaciones de Límites del Distrito Escolar (SDBAB) aprobar o negar la disolución del distrito. Los estudiantes asistirán al Distrito Escolar de Dodgeland durante el año escolar 2026-27 mientras el estado revisa la orden de disolución del distrito. De aprobarse, la disolución entrará en vigor el 1 de julio de 2027.

“No es una sorpresa que hayamos terminado donde estamos”, dijo Melissa Crimmings, madre de Hustisford.

Tiene dos hijos, Taylor, que está en su último año, y Peyton, que será estudiante de primer año. Ambos han ido a Hustisford desde 4K.

“Creo que en este momento probablemente se sientan un poco en el limbo porque no creo que se den cuenta del todo de lo que se sentirá al ir a una nueva escuela”, dijo Crimmings.

El distrito dijo que simplemente no tiene los fondos para seguir funcionando. Se enfrenta a un déficit presupuestario de 1,6 millones de dólares.

A los padres se les dio la opción de inscribir abiertamente a sus hijos o enviarlos al Distrito Escolar de Dodgeland mediante un acuerdo de matrícula de un año mientras el estado decide si aprueba o rechaza la disolución.

“Dodgeland abrió sus brazos, abrió sus corazones y dieron la bienvenida a unos 150 estudiantes con un acuerdo de matrícula”, dijo el superintendente interino de Hustisford, Todd Bugnacki. “Sentiríamos mucho dolor ahora mismo si eso no ocurriera”.

Dodgeland puede acoger a estos estudiantes adicionales porque su inscripción ha disminuido. El superintendente de Dodgeland, Todd Greco, dice que está más que feliz de poder ayudar.

“Creo que al final del día, en realidad se trata de niños y familias, de eso se trata”, dijo Greco. “Esa es nuestra misión principal: brindar la mejor educación posible”.

Aunque la disolución no ha sido aprobada por el estado, Hustisford se está preparando por si acaso. Durante el verano, el distrito hizo un balance de lo que se puede enviar a Dodgeland, como útiles escolares, escritorios y computadoras.

“Me gusta pensar que cuando se atraviesan estos tiempos difíciles, surge algo mejor y más fuerte”, dijo Bugnacki. “Y creo que, con suerte, ese es el camino en el que estamos”.

Las familias de Hustisford también tuvieron la oportunidad de visitar las aulas de Dodgeland.

“Y fue realmente una gran oportunidad, que ayudó a resolver algunas de esas ansiedades e hizo que la gente se sintiera más cómoda con la llegada de sus hijos a Dodgeland”, dijo Greco.

Esto ha ayudado a tranquilizar a Crimmings.

â€œEspecialmente para mi hijo menor, que estÃ¡ en el programa de educaciÃ³n especial. Una vez que se comunicó que los estudiantes asistirían a la escuela de Dodgeland el próximo año, el director de educación especial se acercó a nosotros, nos dio la bienvenida, nos ofreció un recorrido y se ofreció a conocer a algunos miembros del personal”, dijo Crimmings.

El primer día de clases es el 1 de septiembre. La SDBAB podría revisar la disolución tan pronto como el 8 de septiembre y tomar una decisión formal antes del 15 de enero.

Según el Departamento de Instrucción Pública, si SDBAB niega la disolución de un distrito escolar, el distrito debe permanecer abierto y continuar operando. De aprobarse, la disolución entrará en vigor el 1 de julio del año siguiente.