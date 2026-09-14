Kaepernick le dice a ‘The View’ que los dueños de la NFL lo mantuvieron alejado por política y poder, afirma que donan a Trump

NUEVO¡Ahora puedes escuchar los artículos de Fox News!

La ex estrella de la NFL Colin Kaepernick criticó a la administración Trump durante una entrevista con “The View” el lunes, diciendo que la NFL apoyaba políticamente a la administración.

“Colin, apenas seis meses después de que comenzaste a protestar, dices que te obligaron a rescindir tu contrato con los 49ers y que nunca más fuiste elegido por otro equipo”, dijo la copresentadora Ana Navarro. “Demandaste a la NFL por colusión, alegando que los dueños de los equipos te estaban manteniendo fuera intencionalmente. Ellos lo han negado. Y sin embargo, terminó en un acuerdo confidencial. Entonces, ahora que miras hacia atrás, ¿cuál crees que fue la razón por la que ningún equipo te dio la oportunidad de jugar para ellos?”

Kaepernick apuntó a la política y al poder. El ex mariscal de campo se unió a los coanfitriones del programa de entrevistas liberal para hablar sobre su nuevo libro, “The Perilous Fight”, en el que detalla su carrera futbolística y la decisión de arrodillarse durante el himno nacional.

COLIN KAEPERNICK TIENE RAZÓN SOBRE LA CAMPAÑA DE RACISMO ‘PERFORMATIVA’ DE LA NFL, PERO TAMBIÉN ES UN HIPOCRITA

“Creo que fue político”, dijo Kaepernick. “También creo que fue poder. Creo que la realidad es, primero, creo que está en un contexto importante: no protesté contra la NFL. Así que su respuesta a la protesta es muy informativa en relación con su posición política. Los hemos visto donar millones de dólares a [President Donald] Trump y esta administración”.

El copresentador Sunny Hostin estuvo de acuerdo mientras el público aplaudía.

“Y creo que la otra parte es darse cuenta de que por la cantidad de apoyo que tuvo la protesta, también hubo boicots a la NFL debido a su respuesta. El hecho de que la NFL sea aproximadamente 70% negra también significa que los jugadores como producto en el campo tienen poder y control sobre hacia dónde va la liga y hacia dónde se dirige”, continuó la ex estrella de los 49ers.

Kaepernick dijo que si los jugadores de la NFL se unieran en torno a eso y pasaran un fin de semana negándose a jugar, no habría juegos.

“No hay juego, no hay negocio y las cosas cambiarían muy rápidamente”, afirmó.

“Muchas personas te apoyaron después de esa protesta, pero también recibiste mucho odio, recibiste serias amenazas de muerte de personas que sentían que estabas faltando el respeto a la bandera, al país, a los miembros del ejército”, dijo la copresentadora Alyssa Farah Griffin. “¿Te sorprendió el nivel de reacción que recibiste?”.

“Sí y no”, respondió Kaepernick.

SUNNY HOSTIN RESPALDA EL LLAMADO DE LA NAACP PARA QUE LOS ATLETAS NEGROS BOICOTÉN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS POR LA REDISTRICIÓN DE DISTRITOS

“Creo que mis años de crecimiento fueron formativos y me dieron una idea de qué esperar al otro lado de eso”, dijo. “Además, históricamente, hemos visto eso, ya sea Tommie Smith y John Carlos, ya sea [Muhammad] Ali, lo hemos visto con Curt Flood, lo hemos visto con Mahmoud Abdul-Rauf. Hemos visto la respuesta a las protestas de los negros, con las protestas de los atletas negros”.

“La parte que sinceramente me sorprendió fue la cantidad de rechazo a una conversación sobre: ​​’Oye, la policía no debería matar a personas negras’. “No me parece un tema controvertido”, dijo Kaepernick.

“Me sorprende el nivel de rechazo que la gente tuvo al respecto, porque todos deberíamos querer vivir en una sociedad donde todos se sientan seguros, todos sientan que tienen la oportunidad de prosperar, y creo que eso fue muy revelador en relación con la situación de muchas personas y el trabajo que tenemos que hacer”, añadió.

Fox News Digital contactó a la NFL y a la Casa Blanca para solicitar comentarios, pero no recibió una respuesta de inmediato.

COLIN KAEPERNICK RECIBIRÁ EL PREMIO MUHAMMAD ALI POR LUCHAR CONTRA LA ‘INJUSTICIA RACIAL’

En 2026 se cumplieron 10 años desde que Kaepernick comenzó a arrodillarse durante el himno nacional para protestar contra la brutalidad policial y la desigualdad racial en Estados Unidos. Ha dicho que su activismo fue en última instancia lo que terminó con su carrera en la NFL después de que ningún equipo lo recogió una vez que optó por rescindir su contrato con los 49ers en marzo de 2017.

En una entrevista a principios de este mes, Kaepernick dijo que la NFL lo estaba “blanqueando activamente” y que ya no apoyaría a la organización.

HAGA CLIC AQUÍ PARA DESCARGAR LA APLICACIÓN FOX NEWS

“No voy a apoyar a una organización que, en primer lugar, me está chantajeando activamente, pero en segundo lugar, ha atacado a mis hermanos que también han estado protestando como parte de esto”, dijo Kaepernick a NBC News. “Veo fútbol americano universitario”.