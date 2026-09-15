Liverpool-Nottingham Forest: cómo calificaron los jugadores

alison: Bien derrotado por el gol de Dan Ndoye, pero hizo una magnífica parada para negarle a Igor Jesus al borde del descanso y mantener al Liverpool en el juego. Mal penalti para regalar al gol de Gibbs-White. 5

Jeremie Frimpong: Tuvo problemas a la defensiva pero consiguió algunas buenas posiciones en el futuro. Lo hizo muy bien en la preparación para el gol anulado a Florian Wirtz, pero estaba justo en fuera de juego. Debe mejorar la coherencia con su entrega final. 6

Jérémy Jacquet: Hizo un desafío para salvar goles para negarle a Igor Jesús un gol tempranero y estuvo impresionante, pero aún así tuvo algunos momentos en los que estuvo flojo y le faltó disciplina. 6

Virgilio van Dijk: Estará furioso por la facilidad con la que la defensa del Liverpool quedó abierta para el primer gol de Ndoye y la facilidad con la que Forest ganó su penalti. 6

Milos Kerkez: Mala actuación del lateral izquierdo del Liverpool y descuido en la posesión. Reemplazado por Kostas Tsimikas en el minuto 71. 5

Dominik Szoboszlai: Sólido como siempre y estuvo mucho más alerta defensivamente, en comparación con su actuación en Newcastle. 6

Alexis Mac Allister: De vuelta en el once inicial y jugó un hermoso revés para Cody Gakpo desde el principio. No pude hacer frente físicamente a Igor Jesus en la preparación del gol de Ndoye. 6

Cody Acero: Comenzó por la derecha en lo que potencialmente fue su última aparición en Liverpool y fue efectivo. Jugó un balón encantador para Wirtz y luego lo hizo muy bien para crear una oportunidad para Víctor Muñoz. No cumplió con sus deberes defensivos en el primer gol de Forest, pero lo hizo brillantemente para crear el empate de Alexander Isak. 7

Florian Wirtz: Constantemente representó una amenaza y tuvo la mala suerte de no anotar, después de que se descartara un buen remate porque Frimpong estaba en fuera de juego y un sólido cabezazo de Matz Sels desviado. Consiguió la asistencia para el gol de Muñoz. 7

Víctor Muñoz: Hizo su primera titularidad en Liverpool y fue por su banda izquierda preferida. El español fue directo y le rechazaron un penalti, pero debería haber probado a Sels al menos cuando disparó desviado en la primera mitad desde dentro del área. Marcó un gol para igualar el partido ante el Kop y rescatar un punto para el Liverpool. 7

Alejandro Isak: Sólo seis toques en la primera mitad y cero tiros a portería, pero compensaron unos primeros 45 minutos olvidables con el primer empate a la hora. Ese fue apenas su noveno toque pero un gol que le dará mucha confianza. 6

Substitutos:

Tsimikas (en 71, Kerkez): 5

Gravenberch (en 71, Frimpong): 5

Fin (en 71, Acero):

Araujo (en el 77, Jacquet): 5

Nyoni (sobre 77, Mac Allister): 5

Subs no utilizados: Mamardashvili, Endo, McConnell, Koumas.