Al menos 21 muertos tras el derrumbe de un edificio dañado por la guerra en Gaza

PorYolande Knellcorresponsal en Medio OrienteReportando desdeJerusalényDavid Gritten
Al menos 21 personas han muerto, incluidos ocho niños, después de que un edificio dañado por la guerra se derrumbara durante la noche en la Franja de Gaza, dicen socorristas y médicos.
Testigos dijeron a la BBC que el edificio de seis pisos en el área de Tal al-Hawa en la ciudad de Gaza había quedado peligrosamente inclinado hacia un lado después de un ataque israelí hace más de un año. Las familias desplazadas habían vivido adentro porque estaban desesperadas, dijeron.
Equipos de la ONU y de Egipto se sumaron a la búsqueda de supervivientes, que fue lenta por falta de equipo. Inicialmente, los rescatistas de la agencia de Defensa Civil dirigida por Hamás tuvieron que usar sus propias manos.
El miércoles por la tarde dijeron que habían puesto fin a la operación después de llevar a 45 heridos a hospitales.
Sherif, cuya hermana fue asesinada, dijo: “No pudieron encontrar una tienda de campaña ni un lugar donde vivir.
“Éste era el último lugar al que podían acudir, a pesar del peligro. Eran conscientes de que probablemente terminaría en tragedia. La falta de recursos los llevó a una muerte segura”.
Una mujer que vivía en una tienda de campaña cercana, Umm Mohammed Bakrun, dijo que había estado hablando con su hijo cuando el edificio se derrumbó repentinamente en las primeras horas del miércoles.
“Se sintió como un terremoto. Hubo un sonido fuerte y no podía levantarme. Nos llovieron piedras y cuando miré afuera vi mucho polvo”, le dijo a la BBC. “En cuestión de minutos, hubo gritos por todas partes”.
Otro testigo, Mansour Abu Mohammed, afirmó que el edificio se derrumbó “en unos segundos”.
“Todos los días caía una o varias piedras, pero la gente que estaba dentro no encontraba ningún otro lugar donde vivir. Yo vivía al lado y se podía ver que se estaba inclinando hacia un lado”.
Las imágenes de satélite muestran que el área alrededor del edificio fue atacada en las primeras semanas de la guerra, mientras que los daños al edificio en sí se hicieron evidentes por primera vez en 2024.
El jefe de la oficina de Gaza del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Alessandro Mrakic, dijo a los periodistas en el lugar el miércoles por la mañana que “la situación… es trágica porque no tenemos el equipo y la maquinaria que se necesitan”.
También advirtió que aproximadamente otros 400 edificios dañados por la guerra en toda Gaza estaban en riesgo inminente de derrumbarse, especialmente a medida que se acerca el invierno.
“Necesitamos apoyo, sobre todo con maquinaria, equipos, entre otros. Nuestros colegas aquí no tienen [engine] petróleo y repuestos para seguir trabajando con todo el equipo que todavía está en Gaza”.
El coordinador de ayuda humanitaria de la ONU, Ramiz Alakbarov, dijo que estaba “devastado” por los informes sobre el derrumbe del edificio.
“Nadie debería tener que arriesgar su vida simplemente para encontrar un lugar seguro donde refugiarse”, afirmó.
También instó a las autoridades israelíes a aprobar las entregas a Gaza de maquinaria pesada para operaciones de rescate, así como tiendas de campaña, lonas y otros artículos no alimentarios para los desplazados antes de las lluvias invernales.
Israel dice que sus restricciones tienen como objetivo mantener equipos fuera del alcance de grupos armados palestinos que también podrían tener usos militares.
Según la ONU, se estima que el 80% de todas las estructuras de Gaza han sido destruidas o dañadas durante la guerra entre Israel y Hamás.
Más de 1,9 millones de personas -alrededor del 90% de la población del territorio- han sido desplazadas, muchas de ellas en múltiples ocasiones, y 1,2 millones de ellas viven actualmente en tiendas de campaña o refugios improvisados, afirma.
La ONU ha advertido que la situación humanitaria en Gaza sigue siendo terrible a pesar del alto el fuego acordado en octubre pasado, mientras los ataques aéreos y otros ataques israelíes continúan golpeando áreas pobladas, causando víctimas y daños a la propiedad y provocando más desplazamientos.
El martes, los ataques aéreos israelíes mataron al menos a cinco palestinos, incluidos dos niños y un comandante de Hamás, según funcionarios de salud y fuentes de Hamás.
El ejército israelí dijo que mató a un comandante de Hamas en el sur de Gaza y a otro combatiente en el norte. En ambos casos, también habría sido asesinado un niño.
Por otra parte, la organización benéfica británica Medical Aid for Palestinas dijo que un paciente fue asesinado por un dron israelí en un centro de salud que apoya en Jabalia, en el norte de Gaza. Un portavoz del ejército israelí dijo a la BBC que no tenía conocimiento de tal incidente.
La guerra de Gaza fue desencadenada por el ataque liderado por Hamás contra el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, cuando unas 1.200 personas murieron y otras 251 fueron tomadas como rehenes.
Desde entonces, más de 73.790 personas han muerto en Gaza, según el Ministerio de Salud del territorio dirigido por Hamás, cuyas cifras son consideradas fiables por la ONU.