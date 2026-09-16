Al menos 21 muertos tras el derrumbe de un edificio dañado por la guerra en Gaza

Al menos 21 personas han muerto, incluidos ocho niños, después de que un edificio dañado por la guerra se derrumbara durante la noche en la Franja de Gaza, dicen socorristas y médicos.

Testigos dijeron a la BBC que el edificio de seis pisos en el área de Tal al-Hawa en la ciudad de Gaza había quedado peligrosamente inclinado hacia un lado después de un ataque israelí hace más de un año. Las familias desplazadas habían vivido adentro porque estaban desesperadas, dijeron.

Equipos de la ONU y de Egipto se sumaron a la búsqueda de supervivientes, que fue lenta por falta de equipo. Inicialmente, los rescatistas de la agencia de Defensa Civil dirigida por Hamás tuvieron que usar sus propias manos.

El miércoles por la tarde dijeron que habían puesto fin a la operación después de llevar a 45 heridos a hospitales.

Sherif, cuya hermana fue asesinada, dijo: “No pudieron encontrar una tienda de campaña ni un lugar donde vivir.

“Éste era el último lugar al que podían acudir, a pesar del peligro. Eran conscientes de que probablemente terminaría en tragedia. La falta de recursos los llevó a una muerte segura”.