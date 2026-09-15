La contaminación del aire se disparó después de que la administración Trump detuviera el monitoreo de la embajada

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Foto de Melvin James Urubio/NurPhoto/via Getty Images

Eric Zou creció en Shanghai a principios de la década de 1990 y recuerda el aire.

“Vivía a un par de kilómetros al lado de una planta química y había muy mal, había mucha niebla”, dice. “Es mediodía, pero no se puede ver el sol”.

La intensa actividad industrial cubrió muchas ciudades de China durante las décadas de 1990 y 2000 con un aire extremadamente peligroso. Pero Zou, ahora economista ambiental de la Universidad de Michigan, dice que muchas personas realmente no entendían que este smog fuera contaminación del aire o algo que pudiera dañarlos.

“Cuando hay un gran evento de smog, la gente suele hablar de niebla, piensan que es como mal tiempo”, dice Zou. Una gran clave para cambiar ese sentimiento, dice, fue la información proporcionada inicialmente por Estados Unidos.

En 2008, funcionarios estadounidenses instalaron un monitor de calidad del aire en la embajada en Beijing y comenzaron a hacer pública la información. Con el tiempo, eso ayudó a estimular la demanda de aire más limpio, dice Zou. “Una vez que se tiene información sobre la contaminación, suele ayudar a la gente a darse cuenta: ‘Oh, realmente valoro la calidad del aire’. “

Desde 2008, la iniciativa de seguimiento del Departamento de Estado se ha ampliado a más de 80 embajadas y consulados. Las investigaciones sugieren que el monitoreo contribuyó a mejoras mensurables en la calidad del aire, especialmente en muchos países de ingresos bajos y medianos con sistemas de monitoreo propios limitados.

Pero en marzo de 2025, la administración Trump cerró ese programa, alegando costos monetarios. La investigación de esta semana sugiere que la medida tuvo costos de salud para las personas que viven en esos países. Durante los varios meses posteriores al cierre, los niveles de contaminación del aire medidos vía satélite aumentaron entre un 24% y un 33%, informaron los investigadores el lunes en la revista PNAS.

El Departamento de Estado se negó a comentar sobre el estudio en sí. En una declaración a NPR, dijo que el Departamento de Estado está en el proceso de restaurar la presentación de informes públicos sobre los datos de monitoreo de la calidad del aire, pero no dio un cronograma sobre cuándo se reanudaría.

“Es un gran estudio, de alta calidad. Y es una verdadera lástima”, dice Andrea La Nauze, economista ambiental de la Universidad Deakin en Australia que investigó los beneficios del programa pero no participó en este estudio. El programa “condujo a mejoras sostenidas en la calidad del aire que continuaron aumentando después de 10 años”, dice.

Ella dice que esta nueva investigación sugiere que esas mejoras no están garantizadas si se detiene el monitoreo.

Medir las consecuencias de no medir

Cuando Zoey Yiyuan Zhou escuchó por primera vez la noticia de que la administración Trump estaba cerrando el monitoreo de la calidad del aire de la embajada, se le ocurrió una oportunidad de investigación.

“Es un caso muy raro estudiar este inconveniente”, afirma el investigador del clima de la Universidad de Columbia. Si bien existe amplia evidencia de los beneficios de una mayor vigilancia, afirma que no hay muchos ejemplos de una caída repentina de la vigilancia.

Zhou y sus colegas decidieron comparar los niveles de contaminación del aire antes y después de que cesara el monitoreo en 46 ciudades. Como no tenían medidas terrestres de la calidad del aire para la última parte de esa comparación, utilizaron datos satelitales para ambos.

El equipo no encontró tendencias significativas en la contaminación del aire durante los 300 días anteriores al final de los informes estadounidenses. Pero unos tres o cuatro meses después de finalizar el informe, la contaminación había aumentado, en promedio alrededor del 30%. Los datos satelitales no son un sustituto perfecto de los monitores que pueden medir la contaminación en tierra. Los investigadores estiman que sus mediciones satelitales se traducen en aproximadamente un aumento del 4% en PM2,5, las pequeñas partículas suspendidas que pueden ingresar a los pulmones y al torrente sanguíneo y causar problemas de salud.

“Esa magnitud es ciertamente preocupante”, dice La Nauze. “Las partículas son algo serio y peligroso, y estar expuesto a ellas no es bueno”.

El aumento fue mayor en las ciudades del sudeste asiático, incluidas Manila en Filipinas, Rangún en Myanmar y Vientiane en Laos, dice Zhou. La contaminación también aumentó más en las ciudades con menos alternativas de monitoreo.

El estudio no puede decir por qué la contaminación aumentó después de que se detuvo el monitoreo.

Para los países con programas de monitoreo inexistentes o incipientes, los datos estadounidenses pueden haber provocado más acciones regulatorias, dice Zou. “Tal vez la embajada de Estados Unidos fue una fuerza realmente poderosa en términos de un mecanismo de auditoría de terceros, y una vez que se elimina, la gente dice: ‘Ahora puedo contaminar, ¿verdad?'”.

En muchas industrias, reducir la contaminación cuesta dinero, dice Zhou. Cuando se detiene el seguimiento, las empresas pueden verlo como una oportunidad para reducir esos costos.

Pero los investigadores sí encontraron algunas noticias potencialmente esperanzadoras. Los niveles de contaminación parecieron volver a bajar un poco después de alcanzar su punto máximo unos tres o cuatro meses después de que se detuviera el monitoreo.

Es difícil decir por qué se produjo esta disminución, afirma Zhou, o si la tendencia continuará. Sospecha que puede reflejar otras formas de vigilancia, por parte de individuos o gobiernos locales, que se pusieron en marcha tras la retirada de Estados Unidos.

Pero no todas las áreas pueden tener la capacidad de compensar fácilmente lo que se ha perdido, dice, especialmente en regiones donde el monitoreo de la calidad del aire es nuevo.

“Los datos son muy importantes”, afirma Zhou. “Tener acceso a la información es necesario para garantizar que estos logros anteriores puedan continuar. La información pública genera responsabilidad”.