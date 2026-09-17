La Reserva Federal sube las tasas de interés. Y la UE propone que Canadá se convierta en un ‘miembro asociado’

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Las principales historias de hoy

La Reserva Federal votó por unanimidad a favor de subir las tasas de interés ayer por primera vez en más de tres años, aumentando la tasa de referencia en un cuarto de punto porcentual hasta un rango del 3,75% al ​​4%. El aumento encarece el endeudamiento, el crecimiento de un negocio o el mantenimiento del saldo de una tarjeta de crédito. La inflación ha aumentado en medio de la guerra en Irán, elevando el precio de la gasolina y el diésel. Si bien las tasas de interés más altas no reducirán los precios de inmediato, demuestran el compromiso de la Reserva Federal de restaurar la estabilidad de precios, a pesar de las repetidas presiones del presidente Trump para reducir las tasas de interés.

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Gana McNamee/Getty Images

ðŸŽ§ Las demandas de Trump de tasas más bajas surgieron con frecuencia Durante la conferencia de prensa del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, ayer, Alina Selyukh de NPR dice arriba primero. Al igual que su predecesor, Jerome Powell, Warsh no se comprometió y reiteró la independencia de la Reserva Federal. Selyukh dice que la Reserva Federal enfrenta el desafío de desacelerar la economía sin llevar al país a una recesión. La Reserva Federal no controla los factores clave de la inflación, como las políticas arancelarias, ni controla los salarios, que han estado estancados durante meses. Selyukh dice que los sueldos de los trabajadores han estado perdiendo poder adquisitivo y Warsh espera que los precios estables ayuden a las familias a hacer frente a la inflación.

El aumento de los precios del gas ha provocado protestas en todo el mundo.incluso en Siria, Filipinas e Indonesia. El aumento de precios se produce cuando Arabia Saudita, el mayor exportador de petróleo del mundo, enfrenta una renovada guerra en Yemen contra los hutíes respaldados por Irán.

ðŸŽ§ Aya Batrawy, de NPR, dice que la escalada de los combates ha puesto a prueba el suministro de energía. El mes pasado, la producción de petróleo de Arabia Saudita cayó a alrededor de 6,2 millones de barriles por día, frente a los 11 millones antes de que comenzara la guerra en Irán. También hay un gran costo humano: los enfrentamientos de este mes entre los hutíes y los grupos respaldados por Arabia Saudita han desplazado a más de 100.000 personas, según la ONU. Trump sigue concentrado en el conflicto de Estados Unidos con Irán y hasta ahora no muestra ninguna intención de atacar a los hutíes, como lo hizo Estados Unidos el año pasado. cuestiones de seguridad, confirmó a NPR una reunión reciente entre funcionarios estadounidenses y los hutíes en Omán.

La Unión Europea ha propuesto hacer de Canadá su primer “miembro asociado”. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció la propuesta para el nuevo modelo de membresía durante su discurso anual ante el Parlamento de la UE en Estrasburgo, Francia. En su propio discurso ante el Parlamento de la UE esta mañana, el Primer Ministro canadiense, Mark Carney, enfatizó cuánto tienen en común la UE y Canadá y dijo que “Europa y Canadá son más fuertes juntos”.

ðŸŽ§ Canadá y la UE se han sentido intimidados por la administración Trump por los arancelesamenazas de abandonar la OTAN y propuestas para apoderarse de Groenlandia o convertir a Canadá en el estado número 51, dice Eleanor Beardsley de NPR. El Ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, dijo esta mañana que acoge con agrado trabajar más estrechamente con Canadá, pero que necesitaría ver qué significa ser miembro asociado. Beardsley dice que muchos probablemente vean la posible membresía de Canadá en la UE como algo principalmente simbólico. Cuando se le preguntó ayer al respecto, Trump dijo que el concepto es ridículo y podría verse como una medida hostil.

inmersión profunda

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Karen Bleier/AFP vía Getty Images

Un proyecto de ley defendido por los ejecutivos de criptomonedas y el presidente Trump no logró ser aprobado en la votación del Senado esta semana. La Ley de Claridad habría establecido las primeras regulaciones para el sector criptográfico en la historia de Estados Unidos. Una versión del proyecto de ley fue aprobada por la Cámara el año pasado. Ahora, el futuro del proyecto de ley es incierto ya que la industria de la criptografía y sus patrocinadores deben sopesar sus opciones para otro intento. Aquí hay algunas cosas clave que debe saber sobre la Ley de Claridad:

ðŸª™ La ley tenía como objetivo dividir formalmente la supervisión de las criptomonedas entre la Comisión de Bolsa y Valores y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, pero se le daría más control al regulador más pequeño, la CFTC.

ðŸª™ Los críticos argumentan que otorgar a la CFTC la mayor parte del control permite al sector criptográfico evadir un fuerte escrutinio regulatorio. Los ejecutivos de la industria niegan la acusación.

ðŸª™ Un punto de conflicto clave para algunos oponentes demócratas es la preocupación de que la cláusula de ética destinada a evitar que los presidentes y funcionarios electos se beneficien de la industria de la criptografía mientras están en el cargo no previene adecuadamente los conflictos de intereses.

ðŸª™ El proyecto de ley aún no está muerto, pero es probable que enfrente dificultades para aprobarlo este año, ya que se acercan las elecciones intermedias. Si los demócratas controlan la Cámara o el Senado después de las elecciones, aprobar el proyecto de ley podría resultar aún más difícil.

Detrás de la historia

por Chiara Eisner corresponsal de investigación

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Jolearra Tshiteya/NASA vía AP

Durante décadas, las instalaciones Goddard de la NASA en Maryland han sido famosas por una cosa: diseñar naves espaciales que intentan responder grandes preguntas. Preguntas como: ¿Estamos solos? ¿Cuántos otros planetas podrían albergar vida? ¿Por qué el universo se está expandiendo?

Se necesitan miles de millones de dólares, salas hechas a medida y equipos de ingenieros experimentados para fabricar telescopios y satélites que puedan arrojar algo de luz sobre esas cuestiones. Pero el año pasado, la dirección de la NASA empezó a expulsar a los ingenieros de esos laboratorios especializados. En algunos casos, los líderes de la NASA les dieron menos de una semana para empacar sus dispositivos y designar qué equipo tendrían que perder para poder caber en los espacios más pequeños a los que les dijeron que se mudaran. Otras veces, me dijeron las fuentes, el equipo de los equipos fue trasladado (e incluso donado a otras instituciones) sin el conocimiento de los científicos.

Después de que los legisladores pidieran a la oficina de vigilancia independiente del gobierno que supervisa a la NASA que investigara el impacto de esos movimientos, la agencia descubrió en junio que esas reubicaciones no habían perjudicado los proyectos en curso y “no afectarían las misiones anticipadas de la NASA”.

Pero hablé con siete científicos e ingenieros actuales y anteriores de la NASA en Goddard y dijeron que eso no era cierto. Algunos de los proyectos más ambiciosos de la NASA, como el telescopio espacial Nancy Grace Roman, lanzado en agosto, se vieron afectados, según descubrió NPR.

Los expertos me dijeron que esto indica peligro para el futuro de la NASA.

“Eso sólo añade mucho riesgo a una empresa que ya de por sí es arriesgada”, dijo Jack Kiraly, jefe de promoción de The Planetary Society, una organización sin fines de lucro que defiende la ciencia y la exploración espaciales. “Estos son potencialmente miles de millones de dólares en inversiones de los contribuyentes. No nos hacemos ningún favor al poner a las personas que hacen que esto suceda en situaciones precarias”.

3 cosas que debes saber antes de ir

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Laboratorio S. PaÈ™ca/Universidad de Stanford

Los investigadores han desarrollado una nueva forma de implantar células cerebrales humanas cultivadas en laboratorio en ratones, ayudándoles a investigar mejor enfermedades neurológicas complejas. Pero a medida que la tecnología se vuelve más compleja, también lo hacen las preguntas que rodean la ética de este proceso. La autora Annie Dillard, que escribió varios libros, entre ellos el libro ganador del Premio Pulitzer de 1974. Peregrino en Tinker Creekha fallecido a los 81 años. Cuando el hijo pequeño de Tracy Zito quedó atrapado en una corriente en el lago Michigan, ella temió lo peor mientras luchaba por llevarlo de regreso a la orilla. Un héroe anónimo apareció de repente a su lado y puso a su hijo a salvo. Más de 15 años después, Zito todavía siente lágrimas en los ojos al recordar este acto de valentía.

Este boletín fue editado por Susana Nuyen.