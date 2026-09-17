La UE anuncia un plan para restringir el acceso de los niños a las redes sociales

La UE ha anunciado planes para restringir el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años en todos sus estados miembros, en un intento por aumentar el bienestar y abordar la seguridad en línea.

Según los planes, habría un enfoque gradual para que los niños usen las redes sociales, lo que incluiría prohibir el acceso a las plataformas a los menores de 13 años.

Aquellos entre 13 y 15 años sólo podrán acceder a las plataformas durante una hora al día a través de “minicuentas” configuradas a través de la cuenta de redes sociales de sus padres o tutores.

La Comisión Europea dijo que las empresas de redes sociales tendrían que demostrar que sus plataformas eran seguras por diseño, mientras que la jefa de la UE, Ursula von der Leyen, dijo que la medida “volvería a poner a los padres en el asiento del conductor”.

Añadió que la legislación -llamada Ley de Niños de la UE- daría a los padres “las herramientas para ayudar a sus hijos a navegar por un mundo más seguro”.

“Demasiados niños están siendo expuestos demasiado pronto a un mundo en línea en el que no están preparados para navegar: un entorno donde el acoso puede seguirte a casa, donde cada error puede quedar registrado para siempre”, dijo von der Leyen.

Según la ley, sólo los niños mayores de 15 años podrían crear sus propias cuentas en las redes sociales.

Pero von der Leyen dijo al Parlamento de la UE el jueves que “un límite de edad no significa dejar a las empresas tecnológicas libres del contenido de la plataforma”.

Añadió que, según la legislación, si se aprueba, las empresas deberán presentar planes detallados de seguridad infantil.

“Para cada persona menor de 18 años, las plataformas deben seguir el principio de seguridad desde el diseño, sin elementos tóxicos o adictivos, sin trampas, etc.”, dijo.

La propuesta establece que la edad se verificaría utilizando la aplicación de verificación de edad preexistente en la UE.

Von der Leyen había propuesto previamente un “retraso” de las redes sociales para los niños en Europa, diciendo en mayo que “el debate sobre una edad mínima para las redes sociales ya no puede ignorarse”.

La política, esbozada formalmente el jueves, también apareció en el discurso anual del jefe de la UE el miércoles.

Algunos países individuales de la UE ya han anunciado sus propios planes separados para restringir las redes sociales para los niños, incluidos Francia y España.

Cualquier posible legislación a nivel de la UE las reemplazaría, pero sería posible que los miembros individuales de la UE fueran más allá de las acciones del bloque.

No está claro a qué plataformas se aplicarían las medidas propuestas para todo el bloque, pero von der Leyen dijo que la Comisión había “mirado a Australia” al elaborar la propuesta.

Plataformas como Instagram, Snapchat y TikTok fueron prohibidas para menores de 16 años en Australia en diciembre del año pasado.

Ha sido difícil para el país hacer cumplir la prohibición, y su ministra de Comunicaciones, Anika Wells, admitió a principios de este mes que hasta el momento ninguna empresa de tecnología había sido multada a pesar de que las investigaciones mostraban que muchos menores de 16 años todavía estaban en las plataformas.

Una prohibición similar para los menores de 16 años entrará en vigor en el Reino Unido en la primavera del próximo año.