Trump firma orden para crear una academia militar centrada en el espacio

El presidente Donald Trump firmó el viernes una orden ejecutiva para crear una nueva academia militar, la Academia Espacial de Estados Unidos, para capacitar a personas para la Fuerza Espacial de Estados Unidos, la NASA y la industria espacial civil.

Hablando en el Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston, Trump dijo que “el rápido crecimiento de la Fuerza Espacial y la industria espacial comercial y la expansión de nuestras ambiciones a la Luna y mucho más allá de la Luna” inspiraron la nueva academia.

“Está claro que necesitamos educar y capacitar a toda una generación de militares capacitados, ingenieros, operadores civiles y todo lo demás para hacer lo que tenemos que hacer”, añadió.

Más tarde ese mismo día, Trump hizo historia al convertirse en el primer presidente en llamar a los astronautas estadounidenses en la Estación Espacial Internacional desde el Centro de Control de Misiones de las instalaciones de la NASA. También otorgó la Medalla de Honor Espacial del Congreso a los miembros de la tripulación de la misión Artemis II de la NASA, que voló alrededor de la luna a principios de este año.

â€œSimplemente felicito a todos. Y ten cuidado. Estar a salvo. Y los amamos a todos”, dijo el presidente a los astronautas a bordo de la estación espacial, hablándoles sobre la nueva academia de servicio.

Trump entrega una Medalla de Honor Espacial del Congreso al astronauta y comandante de la NASA Reid Wiseman. Kent Nishimura / AFP vía Getty Images

El astronauta Jack Hathaway, que también es oficial de la Marina de los EE. UU., celebró la noticia y le dijo a Trump: “Me gradué de la Academia Naval. Estoy seguro de que están más que emocionados de apoyarlo y tenerlo a bordo”.

La astronauta Jessica Meir, actual comandante de la misión de la estación espacial, dijo que la tripulación “seguiremos haciendo todo lo posible para inspirar a todas las mentes brillantes y también a la próxima generación”.

Trump ofreció pocos detalles sobre la futura academia espacial y le dijo a la audiencia en Houston que elegiría una ubicación “muy pronto”.

Durante su aparición en el centro espacial, en la que la tripulación Artemis II entregó a Trump su propia chaqueta de vuelo de la NASA, el presidente expresó optimismo sobre el futuro de la exploración espacial estadounidense.

“Algún día se pensará que mucho más allá de la Luna es un lugar cercano, como en los viejos tiempos, el metro, la primera parada, la Luna será un lugar cercano”, dijo Trump.