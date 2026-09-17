Mujer de Virginia Occidental acusada de la muerte de su marido enfermo que dejó en el baño durante 19 horas

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Una mujer de Virginia Occidental está acusada de dejar a su frágil y enfermo marido en el baño durante 19 horas, un acto que, según los investigadores, contribuyó a su muerte.

Margaret Rog, de 75 años, fue arrestada el martes en relación con la muerte de su marido, de 76 años. Fue acusada de abuso o negligencia hacia un adulto incapacitado.

Las autoridades alegan que Rog había dejado a su marido, que sufre demencia, Alzheimer y ceguera legal, en el baño durante la noche del mes pasado, lo que provocó graves problemas de salud que contribuyeron a su muerte, dijo la Oficina del Sheriff del condado de Monongalia, según WDTV.

Su esposo fue al baño alrededor de las 3 de la tarde del 20 de agosto, pero cuando terminó de hacer sus necesidades, Rog no pudo ayudarlo a salir del baño.

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Según los investigadores, en lugar de pedir ayuda, la mujer dejó a su marido desatendido e inconsciente durante 19 horas sin comida, agua ni los medicamentos recetados, dijo la oficina del sheriff.

Los agentes alegan que Rog vio a su marido gemir de dolor, pero no llamó a nadie para pedir ayuda y luego se fue a la cama mientras su marido enfermo permanecía atrapado en el inodoro, según los agentes.

Alrededor de las 10 de la mañana del día siguiente, un logopeda llegó para una visita domiciliaria al marido de Rog y encontró al hombre inconsciente y en condiciones peligrosamente malas, según WDTV, citando registros judiciales.

Luego, el logopeda llamó a una ambulancia y el hombre fue trasladado de urgencia al hospital.

Luego le diagnosticaron varias afecciones, entre ellas insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria, embolia pulmonar, hipernatremia, sepsis y rabdomiólisis.

También se encontró que el hombre tenía heridas en el trasero, dificultad para respirar y un estado mental alterado, según los registros judiciales.

Murió en el hospital el 31 de agosto.

Los investigadores dijeron que la condición del anciano y las lesiones relacionadas con haber sido dejado en el baño fueron “factores que contribuyeron significativamente” a su muerte, informó WDTV.

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Rog supuestamente hizo declaraciones que los investigadores describieron como autoincriminatorias a las autoridades, a los servicios de protección de adultos y a miembros de la familia durante el transcurso de la investigación, según documentos judiciales.

La mujer supuestamente sugirió que era consciente de la necesidad de ayuda de su marido, pero optó deliberadamente por no ofrecerle ayuda.

Se declaró inocente ante el tribunal el martes y pagó una fianza de 75.000 dólares.