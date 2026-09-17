Alemania recorta la ayuda al desarrollo a pesar de las crecientes crisis

La Ministra de Desarrollo de Alemania, Reem Alabali Radovan, abrió su último discurso en la cámara baja del parlamento, el Bundestag, con una letanía de catástrofes y sufrimiento: inundaciones en Nepal, olas de calor, bosques envueltos en llamas, ríos secos y pérdidas de cosechas causadas por la sequía y la falta de lluvias.

“Millones de personas se enfrentan al hambre”, afirmó el ministro del centroizquierdista Partido Socialdemócrata (SPD). “Y una cosa está clara: la crisis climática amenaza al mundo entero. Ningún país puede afrontarla solo”.

Radovan abrió el debate sobre la propuesta de presupuesto del gobierno federal para 2027 para su ministerio con una evaluación cruda. Se espera que el presupuesto se reduzca por quinto año consecutivo, pasando de poco más de 10.000 millones de euros a poco menos de 9.500 millones de euros. En 2022, todavía ascendería a casi 14.000 millones de euros. Desde entonces, el presupuesto del ministerio se ha reducido aproximadamente en un tercio.

Luchando para poner fin al sufrimiento en las zonas de conflicto de África Para ver este video, habilite JavaScript y considere actualizar a un navegador web que admita videos HTML5.

¿Cómo cuadra esta marcada caída con el dramático panorama pintado por la propia Ministra de Desarrollo de Alemania? Destaca la nueva estrategia que dio a conocer en enero, cuando declaró: “La política de desarrollo se convertirá en un pilar aún más importante de la seguridad alemana, junto con la diplomacia y la defensa”.

La financiación para la ayuda humanitaria se estanca

Las organizaciones de ayuda reaccionaron con escepticismo ante este cambio de política cuando se anunció por primera vez, y sus preocupaciones se han profundizado a la luz de los últimos recortes de financiación. “Las nuevas reducciones en la financiación de la cooperación internacional agravan aún más una situación ya crítica”, afirmó Michael Herbst de VENROla organización que agrupa a alrededor de 150 ONG humanitarias y de desarrollo.

Herbst también critica el estancamiento del presupuesto para ayuda humanitaria administrado por el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán. Si bien superó los 3 mil millones de euros en 2022, se ha mantenido en solo 1 mil millones de euros desde 2025. A la luz del empeoramiento de las crisis globales, VENRO pide un cambio de rumbo. “El año que viene tendremos que invertir más en la lucha contra el hambre, porque se espera que el conflicto que involucra a Irán y el verano seco provoquen una fuerte caída en los rendimientos agrícolas”, explicó Herbst, explicando la demanda de la organización de una financiación sustancialmente mayor.

Diez millones de personas quedan sin asistencia

El impacto de los recortes ya es claramente visible, subraya la organización coordinadora citando una encuesta entre sus organizaciones miembros. El número de proyectos financiados está disminuyendo significativamente. “Nuestra muestra de 34 organizaciones muestra que, sólo entre estas organizaciones, se está llegando a más de diez millones menos de personas con asistencia.”

“Y muchas organizaciones locales asociadas, indispensables para una eficaz cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria, ya no pueden funcionar”, añadió Herbst. También destacó que es poco probable que el impacto total de estos recortes de gran alcance se haga evidente hasta dentro de tres o cuatro años.

¿Debería el presupuesto de desarrollo estar exento del “freno de la deuda” de Alemania?

El ajuste del gobierno federal en prácticamente todos los ministerios es una consecuencia del Zeitenwende anunciado por el entonces Canciller Olaf Scholz (SPD) en respuesta a la invasión rusa de Ucrania. Desde entonces, Alemania se ha embarcado en un importante fortalecimiento militar, aumentando su presupuesto de defensa año tras año, mientras que casi todos los demás ministerios han tenido que conformarse con una financiación significativamente menor.

Herbst, miembro de la junta directiva de VENRO, pide al Bundestag alemán que exima tanto la cooperación al desarrollo como la asistencia humanitaria del llamado “freno de la deuda” del país. “Al fin y al cabo, ya se han hecho excepciones para la modernización de la Bundeswehr y para la ayuda militar a Ucrania”, señala. Herbst espera que esta medida permita a Alemania volver a asumir una mayor responsabilidad en el escenario internacional.

Radovan advierte que es poco probable que se cumplan los ODS en 2030 Para ver este video, habilite JavaScript y considere actualizar a un navegador web que admita videos HTML5.

¿Menos dinero, menos impacto?

Jamila Schäfer, parlamentaria del opositor Partido Verde, hizo un argumento similar durante el debate del Bundestag sobre el presupuesto del Ministerio de Desarrollo. La acción climática y la cooperación al desarrollo, afirmó, no son actos de caridad, sino que redundan firmemente en el propio interés de Alemania.

“Alemania debe invertir en sus capacidades de defensa, pero la seguridad no se crea sólo con inversiones en el presupuesto de defensa”, afirmó Schäfer. “Quienes fortalecen la seguridad militar mientras recortan el apoyo a la estabilidad internacional tienen un punto ciego en su política de seguridad”.

Nicolas Zippelius, legislador de la gobernante alianza conservadora de centroderecha, la Unión Demócrata Cristiana y la Unión Social Cristiana (CDU/CSU), ve los actuales recortes al gasto en desarrollo de manera diferente. En su opinión, cada ministerio debe contribuir a consolidar el presupuesto federal. “Menos dinero no significa necesariamente un impacto menor. Más bien, debería alentarnos a centrarnos más claramente en las prioridades y revisar críticamente las estructuras existentes”.

Zippelius rechaza las exigencias de eximir al Ministerio de Desarrollo del “freno de la deuda” de Alemania. “La cuestión clave es si cada euro gastado se destina a donde pueda marcar la mayor diferencia.” El demócrata cristiano sostiene que el éxito en la cooperación al desarrollo, como en otras áreas de la política, no debe juzgarse por el tamaño del presupuesto sino por el impacto que logra.

La ministra alemana de Desarrollo, Reem Alabali Radovan, en Kenia Para ver este video, habilite JavaScript y considere actualizar a un navegador web que admita videos HTML5.

El caso a favor de una mayor prevención

Jan Sebastian Friedrich-Rust, director de la organización de ayuda humanitaria y al desarrollo Acción contra el Hambretiene una visión muy diferente. “Los recortes previstos para el presupuesto de 2027 son miopes y peligrosos. Como resultado, hasta 22,6 millones de personas en todo el mundo podrían morir hasta 2030”, afirmó en una declaración escrita a DW.

Los recortes a la cooperación para el desarrollo y la ayuda humanitaria también son miopes desde el punto de vista fiscal, sostiene Friedrich-Rust. “El hambre, las crisis y la inestabilidad generan costos a largo plazo que superan con creces el costo de la prevención. Quienes hoy recortan el gasto no hacen más que posponer el proyecto de ley y, en última instancia, encarecerlo mucho”, advirtió.

Para subrayar sus preocupaciones, la alianza Acción contra el Hambre entregó una petición a los líderes de la coalición gobernante de los grupos parlamentarios SPD y CDU/CSU en vísperas del debate presupuestario en el Bundestag. El llamamiento, titulado “No equilibrar el presupuesto a expensas de la solidaridad: ¡fortalecer la ayuda internacional!”, obtuvo alrededor de 100.000 firmas.

Este artículo fue traducido del alemán.