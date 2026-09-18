Voleibol: Los Minnewaska Lakers se centran en dar un paso más

GLENWOOD – Los fanáticos del equipo de voleibol de Minnewaska ciertamente estarán de enhorabuena esta temporada.

El entrenador en jefe Mitch McGuire recupera a seis titulares de la temporada pasada cuando los Lakers terminaron 14-0 en la Conferencia Central Oeste en camino a un récord general de 27-1 en 2025.

calendario 2026 27 de agosto en Holdingford 7 pm 1 de septiembre en el centro sauk 19:15 3 de septiembre en montevideo 19:15 8 de septiembre Eden Valley-Watkins 19:15 10 de septiembre Área Centro Oeste 19:15 15 de septiembre ATREVIDO 19:15 17 de septiembre Melrose 19:15 22 de septiembre en Morris/Chokio-Alberta 19:15 24 de septiembre Centro Sauk 19:15 29 de septiembre montevideo 19:15 3 de octubre en el torneo de Barnesville 9 am 6 de octubre en el área centro oeste 19:15 8 de octubre en NEGRITA 19:15 10 de octubre en Runestone Invitational – Alejandría 9 am 13 de octubre en Melrose 19:15 15 de octubre en el torneo por invitación de Fergus Falls 9 am 20 de octubre Morris/Chokio-Alberta 19:15

Minnewaska no perdió ni un solo partido de la temporada regular antes de quedar eliminado de los playoffs de la Sección 6A contra Albany. Los Lakers estarán ansiosos por ganar su primer lugar estatal en la historia de la escuela.

“Tenemos un equipo completo y experimentado”, dijo McGuire, que está en su tercer año al mando. “Todos nuestros atletas son muy versátiles y tienen una gran fuerza de voluntad para competir a un alto nivel”.

Mya VanLuik, de 11 años, de Minnewaska, aplasta el balón contra las bloqueadoras del Sauk Center Nya Thieschafer, de 5 años, y Nora Thieschafer durante un partido semifinal de la Sección 6AA el martes 28 de octubre de 2025 en la escuela secundaria Minnewaska en Glenwood. Joe Brown / Tribuna Central Oeste

El equipo de McGuire cuenta con mucha experiencia, incluidas cuatro selecciones de All-West Central.

Haillie Schulz, la armadora más valiosa de la Conferencia Central Oeste del año pasado, está de regreso para su último año. Ella repartió 721 asistencias y registró 180 ataques, 96 remates y 42 bloqueos totales el otoño pasado.

Berlynn Green, de 4 años, de Minnewaska, ataca durante un partido semifinal de la Sección 6AA contra Sauk Center el martes 28 de octubre de 2025 en la escuela secundaria Minnewaska en Glenwood. Joe Brown / Tribuna Central Oeste

Schulz continuará como mariscal de campo en una ofensiva letal donde sus mejores armas permanecen intactas.

Berlynn Green, la Jugadora Más Valiosa de la Conferencia Central Oeste, regresa al exterior para su temporada juvenil después de haber registrado 267 ataques, 239 remates y 32 saques ace en su segundo año.

El bloqueador central de Minnewaska, Avery Lewison (extremo derecho), celebra la barrida de los Lakers en Montevideo con la especialista defensiva Kyra Nelson (7) luego del enfrentamiento de la Conferencia Central Oeste el jueves 28 de agosto de 2025 en Montevideo. Michael Lyne / Tribuna Central Oeste

Avery Lewison y Mya VanLuik, ambas selecciones de All-West Central hace una temporada, regresan.

Lewison es un bloqueador central senior que tuvo 156 remates con un porcentaje de bateo de .344, récord escolar, y 60 bloqueos totales. VanLuik es un bateador junior del lado derecho que tuvo 181 remates y 40 ataques el año pasado.

Emma Hellermann, una atacante central senior, y Taylor Schulz, un atacante externo de segundo año, también regresan como titulares.

Brooklyn Noyes, una especialista defensiva senior, buscará reforzar la última fila después de que Minnewaska graduara a la especialista defensiva Emma Poegel.