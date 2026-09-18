Bolivia: Nuevas especies de felinos descubiertas por científicos

Científicos de Bolivia han identificado un pequeño gato salvaje con pelaje parecido al de un leopardo como una especie previamente desconocida.

Las comunidades locales llaman al felino “tilcayo”, apodo que inspiró la nueva designación científica del felino:leopardo tilcayo.

La bióloga y exploradora de National Geographic Paola Nogales-Ascarrunz describió el descubrimiento como un “evento notable, porque no se ha descrito una nueva especie de gato salvaje en 100 años”.

La última especie felina descubierta fue el gato de las pampas uruguayas en 1923.

El animal mide alrededor de 18 pulgadas (46 centímetros) de largo y pesa alrededor de 3 libras (1,4 kilogramos). Imagen: Fernando Faciole/National Geographic/Folleto/REUTERS

¿Qué sabemos sobre leopardo tilcayo?

El gato fue encontrado en el bosque de los Yungas de Bolivia, una región remota en la vertiente oriental de la Cordillera de los Andes.

El animal mide alrededor de 46 centímetros (18 pulgadas) de largo y pesa alrededor de 1,4 kilogramos (3 libras), lo que lo hace más pequeño que el gato doméstico promedio.

“Su pelaje es de color marrón claro… con rosetas de forma irregular en todo el cuerpo”, dijo Nogales-Ascarrunz.

Según National Geographic, Nogales-Ascarrunz se topó con el animal por primera vez en 2016 después de recibir una llamada de un santuario de vida silvestre local.

La organización dijo en ese momento que le habían entregado “un gato raro”.

“Le tomé cien fotografías”, dijo Nogales-Ascarrunz a National Geographic. “Estaba tan fascinado.”

Unos años más tarde se dio cuenta de que el gato que había fotografiado no se parecía a ningún otro visto anteriormente.

La exploradora de National Geographic Paola Nogales-Ascarrunz lideró la investigación que identificó a Leopardus tilcayo Imagen: Fernando Faciole/National Geographic/Folleto/REUTERS

La especie encuentra su lugar en el árbol genealógico de los gatos

La investigación sobre la nueva especie se publicó esta semana en la revista Biología actual.

Utilizando análisis genéticos en colaboración con el genetista Eduardo Eizirik, los coautores Nogales-Ascarrunz y Jonas Lescroart de la Universidad de Amberes pudieron ubicar al felino en su categoría específica en el árbol genealógico de los gatos.

Nogales-Ascarrunz dijo que a un par de tilcayos se les ha secuenciado el genoma completo y son las únicas criaturas de este tipo encontradas hasta ahora.

“Hasta ahora sólo se ha detectado en Bolivia” y no “en ningún otro lugar del planeta”, dijo Nogales-Ascarrunz.

“Mostrar al público en general que incluso en un grupo emblemático como los gatos… todavía hay nuevas especies por descubrir puede transmitir un mensaje importante”, dijo Eizirik, biólogo evolutivo de la Pontificia Universidad Católica de Rio Grande do Sul en Brasil.

“Hay muchas especies por descubrir en el mundo y corren el riesgo de desaparecer incluso antes de que las descubramos”.

Editado por: Natalie Müller

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