Bradley Barcola: el Liverpool acuerda un acuerdo de £ 123 millones por el delantero del PSG

Barcola se ha convertido en el principal objetivo del Liverpool, que busca reforzar su ataque tras las salidas de Luis Díaz y Mohamed Salah en los últimos dos veranos.

Se mudó al PSG procedente de Lyon en 2023 por 38,5 millones de libras esterlinas y ganó tres títulos de la Ligue 1, dos Ligas de Campeones, la Copa de Francia dos veces, así como la Supercopa de la UEFA y la Copa Intercontinental de la FIFA.

La tarifa que el Liverpool acordó pagar incluye cubrir un pago de solidaridad que el PSG le debe al Lyon como parte del acuerdo que llevó a Barcola a París hace tres años.

Barcola, que marcó tres goles con Francia en el Mundial de este verano, También puede jugar por la derecha o por el centro y podría cubrir a Alexander Isak mientras Hugo Ekitike se recupera de una grave lesión en el tendón de Aquiles.

Hablando antes del partido del sábado contra Nottingham Forest (12:30 BST), se le preguntó al técnico de los Reds, Andoni Iraola, sobre el futuro de Gakpo y dijo que “no puede garantizar nada”, pero que quiere mantener al jugador de 27 años en el club.

“[Gakpo] Ha estado muy bien desde que volvió del Mundial y de sus vacaciones, con muy buena actitud. Espero que podamos mantenerlo en ese nivel porque creo que ha sido muy influyente en nuestros juegos”, dijo Iraola.