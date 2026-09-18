Zara Larsson critica a la Casa Blanca por usar su canción en un vídeo de deportación

La estrella del pop sueca Zara Larsson condenó a la Casa Blanca por usar una de sus canciones más reconocibles en un reel de las redes sociales.

El clip utilizó Midnight Sun de Larsson en un video que parece mostrar redadas de inmigración. Desde entonces, la canción fue eliminada de la publicación, pero el video aún es visible en el feed de TikTok de la Casa Blanca.

El vídeo lleva el título “deportaciones sin fin”, haciendo referencia a la letra de Larsson “sol de medianoche sin fin”.

En un vídeo de reacción de tres minutos publicado en las redes sociales, Larsson describió el clip como “deshumanizante”, uniéndose a una lista cada vez mayor de cantantes, incluidas Sabrina Carpenter y Ariana Grande, que le han dicho a la administración Trump que no use su música.

La BBC se ha puesto en contacto con la Casa Blanca para solicitar comentarios.

El carrete combina varios videos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), así como de otros miembros del personal policial estadounidense, esposando a hombres y metiéndolos en vehículos.

Larsson volvió a publicar parte del clip original, que luego muestra un video selfie de ella usando sus dedos para sostener una forma de ‘L’ contra su frente.

En el vídeo de reacción que ya ha acumulado más de 4,2 millones de visitas en TikTok, ella les dice a sus seguidores que el vídeo de la Casa Blanca es “muy deshumanizante”.

Larsson continúa: “Estas personas en este vídeo son personas reales”.

“La gran mayoría de estas personas indocumentadas son personas comunes y corrientes que tienen trabajo y simplemente intentan tener un futuro mejor”.

“Es una locura cómo todo está tan memecado y tan ‘ja, ja, ja'”, dice, acusando a la Casa Blanca de utilizar su canción para sembrar “división”, a pesar de que la letra refleja una conexión entre las personas y la naturaleza, según Larsson.

A principios de este año, Larsson condenó un vídeo del presidente Donald Trump bailando en varios eventos en el que aparecía su éxito Lush Life.

Las cuentas de redes sociales de la Casa Blanca se han visto obligadas a eliminar varias canciones de su feed tras las intervenciones de los artistas.

El tema de temporada de Taylor Swift, August, desapareció de un carrete compartido por la administración Trump en agosto, mientras que una de las canciones de Olivia Rodrigo desapareció de un vídeo después de que la cantante condenara su uso por lo que llamó “propaganda de odio”.

Sabrina Carpenter y Ariana Grande también advirtieron a la administración Trump en incidentes separados que no usara su música en el contenido de las redes sociales después de que la Casa Blanca publicara videos con sus canciones.