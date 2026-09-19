MS NOW dice que a sus periodistas se les negó el acceso a la Casa Blanca después de que Trump anunciara la prohibición

MS NOW dijo el sábado que a sus periodistas se les ha negado el acceso a los terrenos de la Casa Blanca, un día después de que el presidente Donald Trump dijera en una publicación en las redes sociales que había prohibido el medio de noticias junto con CNN y Politico por lo que llamó sus “constantes ‘informes’ NOTICIAS FALSAS”.

“La Casa Blanca pertenece al pueblo estadounidense y las decisiones que se toman en su interior se financian con el dinero de nuestros impuestos”, dijo MS NOW en un comunicado publicado en X.

“MS NOW tiene la intención de tomar todas y cada una de las medidas necesarias para defender nuestros derechos de la Primera Enmienda y el papel esencial de los periodistas independientes en nuestra democracia”, añadió. La Primera Enmienda garantiza la libertad de prensa.

La Casa Blanca se negó a hacer más comentarios el sábado, remitiendo a NBC News a los comentarios anteriores de Trump.

En una publicación de Truth Social el viernes por la tarde, Trump dijo que los medios de comunicación “no deberían poder escribir o informar constantemente FICCIÓN y MENTIRAS cuando cubren al Presidente de los Estados Unidos”.

Trump también advirtió que “otros medios” “le seguirían”, pero no especificó cuáles.

Los tres medios continuaron informando desde la Casa Blanca el viernes después del anuncio.

“CNN respalda plenamente a nuestro equipo de la Casa Blanca y sus informes justos y precisos”, dijo la cadena el viernes.

Politico Press, el equipo de comunicaciones de la publicación, dijo en una publicación en X que las afirmaciones de Trump de que Politico “recibió subsidios del gobierno son falsas y han sido completamente desacreditadas”.

“POLITICO continuará informando de manera justa sobre esta Casa Blanca y las futuras. Defenderemos vigorosamente nuestros derechos de la Primera Enmienda contra cualquier intento de restringirlos”, decía la publicación.

Trump, en respuesta a un periodista en la Oficina Oval poco después de anunciar la prohibición, dijo que la nueva política era el resultado de “historias acumulativas en los últimos años”. No especificó un informe de noticias en particular, y un portavoz de la Casa Blanca refirió a NBC News a los comentarios hablados del presidente.

La medida ha generado amplias críticas.

Durante un discurso en la Universidad de Colgate el viernes del que NBC News obtuvo audio, el ex presidente Barack Obama dijo: “Estoy tratando de pensar qué habría pasado si hubiera dicho, sabes qué, Fox News, te vas de aquí”. Es inimaginable”.

Añadió que si una parte determinada del país está de acuerdo con la restricción propuesta, “no habremos desarrollado el tipo de comprensión de lo que requiere la democracia”, y señaló que la gente tiene que ponerse a trabajar para apuntalar esa comprensión.

“La Constitución protege la libertad de prensa de la interferencia del gobierno”, dijo en un comunicado la presidenta de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, Jacqui Heinrich. “Esa protección no depende de si al presidente le gusta la cobertura de una organización de noticias, si está de acuerdo con sus informes o si aprueba las preguntas que hacen sus periodistas”.

“La WHCA defiende a nuestros colegas de CNN, MS NOW y Politico, quienes están siendo señalados por hacer su trabajo”, agregó.

“Los tribunales han determinado dos veces que la administración Trump violó la Constitución al suspender los pases de prensa de los periodistas en la Casa Blanca”, dijo Charlie Stadtlander, portavoz del New York Times. “El Times apoya a las organizaciones de noticias que están siendo atacadas injustamente por el presidente”.

La medida es la más reciente en los continuos esfuerzos de Trump para castigar a las organizaciones de noticias y emisoras por su cobertura. Poco después de asumir el cargo, Trump prohibió a The Associated Press en la Oficina Oval, el Air Force One y algunos eventos después de que se negó a reconocer su llamado a cambiar el nombre del Golfo de México por el de Golfo de América.

La AP presentó una demanda y el caso está en curso.

Trump también ha demandado a medios como la BBC, The New York Times y The Wall Street Journal por difamación. Las demandas contra el Times y el Journal fueron posteriormente desestimadas, pero desde entonces se han vuelto a presentar. La BBC ha presentado una solicitud para que se desestime la demanda de Trump en su contra.