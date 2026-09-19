A los reporteros de CNN, MS NOW y Politico se les negó el acceso a la Casa Blanca luego de la prohibición de Trump

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Charles McQuillan/Getty Images Europa

WASHINGTON – Reporteros de CNN, MS NOW y Politico dijeron el sábado que se les negó el acceso a los terrenos de la Casa Blanca después de que el presidente Trump anunciara una prohibición a los tres medios de comunicación.

Trump dijo en una publicación de Truth Social el viernes que prohibiría estos medios en la Casa Blanca, citando la cobertura negativa de su administración y diciendo que los medios de comunicación no deberían poder informar constantemente “FICCIÓN y MENTIRAS” cuando cubren al presidente de los Estados Unidos. Advirtió que otros medios de comunicación seguirían el ejemplo. Es el último movimiento de Trump en una batalla en curso contra los medios.

El viernes por la tarde, un periodista de Bloomberg News preguntó a Trump sobre la prohibición en una conferencia de prensa y si estaba tratando de intimidar a la prensa. “No, no, no, no. No me gusta la prensa deshonesta, como tú. Creo que eres terrible”, respondió Trump.

También dijo: “Escriben noticias negativas a propósito, y lo hacen porque quieren intentar disminuir a los republicanos y a una administración republicana”. Trump dijo que no había ninguna noticia específica que llevara a su decisión, sino que era una frustración que se había acumulado durante los últimos dos años.

El sábado por la mañana, MS NOW, anteriormente MSNBC, dijo en un comunicado el incógnita que sus periodistas no pudieron acceder a los terrenos de la Casa Blanca. La reportera de MS NOW, Akayla Gardner, dijo al aire que se le negó el acceso a la Casa Blanca y que un oficial le pidió que “entregara” su placa porque estaba “inutilizada”.

“Pregunté por qué no podía entrar”, dijo Gardner. “Dijo que estaba por encima de él”.

Sin embargo, Gardner dijo que un productor de MS NOW pudo acceder al terreno. MS NOW dijo que seguirán informando sobre el presidente.

“La Casa Blanca pertenece al pueblo estadounidense y las decisiones que se toman en su interior se financian con el dinero de nuestros impuestos”, dijo MS NOW en su comunicado. “MS NOW tiene la intención de tomar todas y cada una de las medidas necesarias para defender nuestros derechos de la Primera Enmienda y el papel esencial del periodismo independiente en nuestra democracia”.

La reportera de CNN Betsy Klein dijo que a ella también se le negó el acceso el sábado por la mañana. Klein dijo que ha estado cubriendo la Casa Blanca de alguna manera desde la administración Obama, pero el sábado por la mañana un agente del Servicio Secreto le quitó su placa.

“Le pregunté si podía darme una explicación de por qué se había desactivado. Dijo que no tenía más información”, dijo Klein. Dijo que la remitieron a la oficina de prensa de la Casa Blanca.

CNN dijo en un comunicado el sábado X que tienen “el derecho según la Constitución de Estados Unidos” a informar sin interferencia del gobierno.

“No nos desviaremos de nuestro deber de hacer que el gobierno y otros organismos públicos rindan cuentas, y continuaremos informando sobre las acciones y procesos de esta administración sin temor a nuestro favor”.

El editor en jefe de Politico Global, Jonathan Greenberger, dijo en la sala de redacción el sábado que a Cheyenne Haslett, reportera de la Casa Blanca, se le negó la entrada a la Casa Blanca.

“La apoyamos a ella y a todos los periodistas aquí que cubren la Casa Blanca. Como dijimos ayer, defenderemos vigorosamente nuestros derechos de la Primera Enmienda”, dijo Greenberger en una declaración compartida con NPR.

El anuncio de Trump se produce en medio de una temporada electoral de mitad de período en la que los demócratas tienen una ventaja: Trump ha enfrentado críticas por su impopular guerra en el Medio Oriente, una inminente crisis de asequibilidad y amenazas de demoler el Centro de Artes Escénicas John F. Kennedy.

La presidenta de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, Jacqui Heinrich, dijo el viernes que “la Constitución protege la libertad de prensa de la interferencia del gobierno”.

“Esa protección no depende de si al presidente le gusta la cobertura de una organización de noticias, si está de acuerdo con sus informes o si aprueba las preguntas que hacen sus periodistas”, dijo.

Theodore Boutrous, un destacado abogado de la Primera Enmienda en Estados Unidos, dijo a NPR que la prohibición es, a primera vista, inconstitucional.

El año pasado, Trump prohibió a un periodista de Associated Press cubrir dos eventos oficiales porque el servicio de noticias no se refería al Golfo de México como el Golfo de América. Durante su primer mandato, Trump también prohibió la entrada a un reportero de CNN. Los tribunales han respaldado a los medios en ambas ocasiones, pero el fallo de la AP aún está siendo apelado.