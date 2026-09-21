Jalen Hurts salva a los Eagles de una fea sorpresa mientras Filadelfia escapa de los Titans para permanecer invicto

Los Philadelphia Eagles pasaron a 2-0 con una victoria sobre los Tennessee Titans el domingo por la tarde en Nashville.

Esa es una frase que la mayoría de los fanáticos del fútbol esperaban leer incluso antes de que comenzara el juego. Lo que probablemente no esperaban era exactamente lo que hicieron falta para que los Eagles entraran al Estadio Nissan y vencieran a los Titans.

Jalen Hurts conectó con Darius Cooper para un touchdown de 3 yardas con menos de 10 segundos restantes para convertir una ventaja de Tennessee de 20-17 en una victoria de Filadelfia de 24-20. Los Titans, que parecían completamente perdidos la semana pasada en una derrota por 23-10 ante los New York Jets, tuvieron contra las cuerdas a los actuales campeones de la NFC Este durante gran parte de la tarde.

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Los problemas de Filadelfia comenzaron de inmediato. El corredor estrella Saquon Barkley sufrió un pinchazo en la primera jugada ofensiva de los Eagles y pasó la mayor parte de la primera mitad al margen. Regresó después del medio tiempo con un rollo en el cuello, pero terminó con solo cuatro acarreos para nueve yardas y una recepción para 11 yardas.

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Esa posesión inicial duró más de siete minutos y se adentró profundamente en territorio de Tennessee, pero terminó de la peor manera posible. Hurts intentó encontrar a DeVonta Smith en la zona de anotación, pero Amani Hooker interceptó el pase y lo devolvió 92 yardas hasta la yarda 10 de Filadelfia. Cuatro jugadas después, Cam Ward anotó con un pase de mariscal de campo de 1 yarda para darle a Tennessee una ventaja de 7-0.

Los Eagles respondieron con una carrera de touchdown de 2 yardas de Tank Bigsby y Hurts conectó con Smith para un touchdown de 22 yardas al final del segundo cuarto. Pero los Titanes se negaron a irse. Joey Slye pateó un gol de campo de 37 yardas justo cuando el tiempo expiraba en la primera mitad, reduciendo la ventaja de Filadelfia a 14-10.

Jake Elliott amplió la ventaja con un gol de campo de 58 yardas en el tercer cuarto, pero Ward anotó su segundo touchdown terrestre del juego para empatar el marcador a 17.

Filadelfia tuvo la oportunidad de tomar el control en el último cuarto, pero Hurts lanzó su segunda intercepción faltando poco más de seis minutos. Los Titans respondieron con un avance de 69 yardas que incluyó un pase completo de 41 yardas de Ward a Elic Ayomanor y una carrera de 27 yardas de Tyjae Spears en tercera y 22.

La defensa de los Eagles finalmente limitó a Tennessee a un gol de campo de 33 yardas, pero eso aún le dio a los Titans una ventaja de tres puntos con 1:56 restantes y Filadelfia no tuvo tiempos muertos.

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Fue entonces cuando Hurts finalmente pareció el mariscal de campo que llevó a los Eagles a una victoria en el Super Bowl en febrero de 2025.

El comunicador de 28 años convirtió una tercera y 6 con un pase completo de 20 yardas a Dontayvion Wicks y conectó con Smith tres veces para 34 yardas en la serie. La última atrapada de Smith fue un dulce agarre a lo largo de la línea lateral donde apenas logró meter su segundo pie dentro del campo. La jugada crucial fue de 19 yardas y colocó a los Eagles en la yarda 3 de Tennessee con 20 segundos restantes.

Dos jugadas después, Hurts encontró a Cooper para el touchdown ganador del juego, la primera recepción de touchdown de la carrera de Cooper en la NFL.

Hurts terminó con 26 de 37 para 264 yardas, dos touchdowns y dos intercepciones. Smith atrapó 10 pases para 117 yardas y un touchdown, representando casi la mitad de la producción aérea de Filadelfia. Con AJ Brown ahora en Nueva Inglaterra, Smith tiene que dar un paso al frente como el mejor receptor del equipo, y lució ese papel contra Tennessee.

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Ward completó 13 de 20 pases para 183 yardas y no perdió el balón, mientras sumaba los dos touchdowns de Tennessee por tierra. No fue una actuación especialmente buena para la ofensiva de los Titans, ya que los Eagles superaron a Tennessee 341-291 y superaron a los Titans por casi 13 minutos.

El problema para Hurts y los Eagles fueron las dos pérdidas de balón y el juego descuidado en general en momentos clave.

Obviamente, es difícil entrar en pánico por un equipo que ganó sus dos primeros partidos. Pero si fuera fanático de los Eagles, me sentiría lo más nervioso posible por alguien cuyo equipo tiene marca de 2-0.

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Filadelfia ha vencido a Washington y Tennessee por seis puntos combinados. Puede que los Commanders sean mejores de lo que la gente esperaba, pero los Titans llegaron el domingo luciendo como uno de los peores equipos del fútbol americano. Los Eagles necesitaban un touchdown faltando nueve segundos para vencerlos.

Los buenos equipos encuentran maneras de ganar juegos cerrados, y Hurts merece crédito por ayudar al equipo a sobrevivir a ofertas inesperadas consecutivas. Pero un supuesto contendiente de la NFC no puede seguir jugando así y esperar seguir escapando.

La clasificación dice que los Eagles son perfectos. Su juego en el campo ha sido todo lo contrario.